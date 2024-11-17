Android’in yeni sürümü olan Android 15 2025 yılı itibariyle birçok telefonda yerleşik olarak gelecek. Bu senenin ve ondan önceki senelerin desteklenen cihazlarına ise kademeli olarak dağıtılacak. Android 15 ile birlikte birçok yeni özellik telefonlarda standart hale gelecek. Bu özelliklerden en dikkat çekici olan 5 tanesini bu videoda sizler için derledik.

Peki siz Android 15 ve onunla beraber gelen özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz Android 15’i alacak mı? Hangi telefonu kullanıyorsanız ve sizin Android sürümünüzü ne ise yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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