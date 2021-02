Google’ın yeni işletim sistemi Android 12, eğer bir aksilik olmazsa bu yıl resmen piyasaya çıkacak. Sanal olarak düzenlenen bir etkinlikte tanıtılması beklenen Android 12’nin, yılın Sonbahar aylarında geleceği ifade ediliyor.

Her sene çıkan yeni sürümleriyle birlikte güvenlik, gizlilik ve estetiksel açıdan kendisini geliştiren Android, bu sene on ikinci sürümüyle karşımızda olacak. Her sene olduğu gibi bu sene de evvela beta sürümleriyle telefonlardaki yerini alması beklenen Android (12) işletim sisteminin ekran görüntüleri, şimdiden çevrimiçi ortama sızdırıldı.

Sızdırılan ekran görüntüleri, Android 12 işletim sisteminin tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor. Selefine nazaran daha farklı bir arayüzüyle karşılaşacağımız Android12’de güvenlik bakımından birkaç yenilik de yer alıyor.

Android 12 ile beraber yeni bir tasarım bizleri bekliyor

Ekran görüntülerine bakılırsa Google, Android 12 işletim sisteminde güvenlik ve gizliliğe daha fazla önem verecek. Zira işletim sisteminin bu sürümünde, sağ üst köşede mikrofon ve kameranın kullanıp kullanılmadığını belirten küçük ikonlar bulunacak. Böylelikle o an bilgimiz dışında bir uygulama mikrofonu veya kamerayı kullanıyorsa, bunu kolaylıkla anlayabileceğiz. Bununla birlikte, simgelere dokunduğumuzda karşımıza çıkan menüden uygulamaların erişim iznini iptal etme şansımız da olacak.

Android 12 işletim sisteminde, telefonlarımıza yepyeni widget tasarımları eklenecek gibi gözüküyor. Bu widget’lar arasında en kullanışlılarından birisi; son mesajları ve cevapsız aramaları gösteren Görüşmeler isimli widget olacak. Yeni widget’lar, daha az alan kaplamaları nedeniyle tek seferde sadece 1 tane veri gösterecekler. Ayrıca, widget’ların kenarlarını yuvarlak bir tasarıma sahip olacağı da gözlerden kaçmıyor.

Bu arada ekran görüntülerinde göze çarpan en önemli detayın; Android 12’nin oval bir tasarım diline sahip olması olduğunu söyleyebiliriz. Gerek bildirim penceresi, gerek bildirim penceresi ikonları, gerekse widget tasarımlarıyla âdeta baştan aşağı yeniden tasarlanan bir kullanıcı arayüzüyle ete kemiğe bürünecek Android 12, çıkışını gerçekleştirdikten sonra daha detaylı bir biçimde karşımızda olacak.