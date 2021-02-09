Haber
Android 12’nin ekran görüntüleri ortaya çıktı!
Google’ın yeni işletim sistemi Android 12, eğer bir aksilik olmazsa bu yıl resmen piyasaya çıkacak. Sanal olarak düzenlenen bir etkinlikte tanıtılması beklenen Android 12’nin, yılın Sonbahar aylarında geleceği ifade ediliyor.
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Her sene çıkan yeni sürümleriyle birlikte güvenlik, gizlilik ve estetiksel açıdan kendisini geliştiren Android, bu sene on ikinci sürümüyle karşımızda olacak. Her sene olduğu gibi bu sene de evvela beta sürümleriyle telefonlardaki yerini alması beklenen Android (12) işletim sisteminin ekran görüntüleri, şimdiden çevrimiçi ortama sızdırıldı.
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Sızdırılan ekran görüntüleri, Android 12 işletim sisteminin tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor. Selefine nazaran daha farklı bir arayüzüyle karşılaşacağımız Android12’de güvenlik bakımından birkaç yenilik de yer alıyor.
Android 12 ile beraber yeni bir tasarım bizleri bekliyor
Ekran görüntülerine bakılırsa Google, Android 12 işletim sisteminde güvenlik ve gizliliğe daha fazla önem verecek. Zira işletim sisteminin bu sürümünde, sağ üst köşede mikrofon ve kameranın kullanıp kullanılmadığını belirten küçük ikonlar bulunacak. Böylelikle o an bilgimiz dışında bir uygulama mikrofonu veya kamerayı kullanıyorsa, bunu kolaylıkla anlayabileceğiz. Bununla birlikte, simgelere dokunduğumuzda karşımıza çıkan menüden uygulamaların erişim iznini iptal etme şansımız da olacak.
Android 12 işletim sisteminde, telefonlarımıza yepyeni widget tasarımları eklenecek gibi gözüküyor. Bu widget’lar arasında en kullanışlılarından birisi; son mesajları ve cevapsız aramaları gösteren Görüşmeler isimli widget olacak. Yeni widget’lar, daha az alan kaplamaları nedeniyle tek seferde sadece 1 tane veri gösterecekler. Ayrıca, widget’ların kenarlarını yuvarlak bir tasarıma sahip olacağı da gözlerden kaçmıyor.
Bu arada ekran görüntülerinde göze çarpan en önemli detayın; Android 12’nin oval bir tasarım diline sahip olması olduğunu söyleyebiliriz. Gerek bildirim penceresi, gerek bildirim penceresi ikonları, gerekse widget tasarımlarıyla âdeta baştan aşağı yeniden tasarlanan bir kullanıcı arayüzüyle ete kemiğe bürünecek Android 12, çıkışını gerçekleştirdikten sonra daha detaylı bir biçimde karşımızda olacak.
Genel
İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi); kırsal mahalle ve köylerde, internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında 9 köyün internet kurulumunu tamamladı.
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Kırsal mahallelerde internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi; köy meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine İBB WiFi noktaları kuruyor.
İBB kentin internet altyapısını kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallerdeki internet problemine de el attı. Toplamda 151 lokasyona kurulması planlanan İBB WiFi ücretsiz internet noktaları ile öğrencilerin pandemi nedeniyle artan uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ek destek olunmasını amaçlanıyor.
Söz konusu proje, eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın önemli bir sosyal belediyecilik sorumluluğu olduğu bilinciyle ilerliyor. Ücretsiz internet hizmetinin amacı; vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmakİstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 köyün internet kurulumunu tamamladı
Yapılan çalışmalar sonucunda; Beykoz’a bağlı, Alibahadır, Poyrazköy, İshaklı; Çatalca’ya bağlı Kestanelik, Çanakça, Dağyenice; Çekmeköy’e bağlı Hüseyinli; Silivri’ye bağlı Akören ve Seymen köylerine internet kurulumu gerçekleşti. İBB projesinin ilk etabında bu sayı bir ay içerisinde 50 köye çıkartılacak.
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Aksesuar
RedMagic Watch FCC üzerinde görüntülendi!
RedMagic Watch ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni akıllı saati FCC üzerinde ortaya çıktı ve tasarım detayları belli oldu.
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RedMagic Watch tasarım detayları belli oldu!
Akıllı saat piyasasına yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin sıkça yer aldığı rekabete RedMagic‘te katılıyor. Nubia‘nın alt firması olarak adından söz ettiren firma, fiyat performans ürünleri ile öne çıkıyor. Akıllı saat geliştiren teknoloji devi yeni cihazı ile FCC platformuna uğradı. Tasarım detayları belli olan akıllı saat ile alakalı bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.
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Ortaya çıkan teknik özelliklere göre RedMagic Watch, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin yan tarafında iki adet de fiziksel tuş yer almakta. Öte yandan cihaz silikon kordon ile kullanıcılarını karşılayacak. 5 ATM basınca dayanıklılık gösteren akıllı saatin 420 mAh batarya kapasitesi olacak. Kutu içerisinden çıkacak şarj aletinin de 2.5 W‘lık destek verecek. Ayrıca akıllı saat Bluetooth 5.0 LE bağlantı desteğine sahip olacak. Android 4.4 ve üzeri için çalışma kriterine sahip olacak akıllı saat RedMagic Sports uygulaması ile akıllı telefonlara bağlanabilir olacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan akıllı saatin tüm teknik özellikleri için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım RedMagic Watch akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.
Chrome tarayıcısının virüs içeren popüler eklentisi kaldırıldı
Google, virüs içerdiğinin keşfedilmesinin ardından popüler bir eklentiyi Chrome Web Store üzerinden sildi. Firma aynı zamanda The Great Suspender eklentisini daha önceden yüklenen hesaplarda da devre dışı bıraktı.
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The Great Suspender Chrome üzerinde oldukça popüler bir uygulamaydı. Çünkü tarayıcının çok daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyordu. Bunu ise bir süredir açılmayan sekmeleri uykuya alarak ve tekrardan hızlı bir şekilde yükleyerek yapıyordu. Yani tarayıcının büyük sorunlarından biri olan RAM kullanımı azaltıyordu.
Geçen yıl eklentiyi bilinmeyen bir grup satın aldı. Sahibinin değişmesiyle birlikte de The Great Suspender eklentisinde kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Öyle ki sonrasında gelen güncellemeyle birlikte eklenti, uzaktan kodla aktifleşebilen bir saldırıya açık hale geldi.
Eklentinin 7.1.8 versiyonu kötü amaçlı yazılımı içeren ilk versiyon idi. Sonrasında ise eklenti Microsoft Edge eklenti mağazasından kalktı. Chrome kullanıcıları için ise erişilmeye devam ediyordu. Çünkü gelen bir güncelleme yazılımı ortadan kaldırmıştı. Şimdi ise Google fikrini değiştirmişe benziyor ve eklentiyi listeden kaldırıyor.
Eklentinin kullanıcıları için ise bu durumla birlikte otomatik olarak kapatılan sekmelerini kaybetmeleri söz konusu. Ancak çevrimiçi topluluk kaybolan o sekmeleri geri getirmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Chrome üzerinden chrome://history adresine gidilmesi ve The Great Suspension eklentisiyle alakalı “klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg” aramasının yapılması durumunda bekletilen sekmelerin URL adreslerini bulmak mümkün gözüküyor.
The Great Suspender özellikle çokça sekme açan kişiler için yararlı bir kullanım sunuyordu. Ancak şimdi görünüşe göre Chrome kullanıcıları bunun için yeni yöntemler aramak durumunda kalacak.
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İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
RedMagic Watch FCC üzerinde görüntülendi!
Chrome tarayıcısının virüs içeren popüler eklentisi kaldırıldı
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Android 12’nin ekran görüntüleri ortaya çıktı!
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