Android 11 için Android Auto’da müzik atlama hatasına garip çözüm!

Android Auto kullanıcıları Android 11 ile beraber yaşanan kendi kendine müzik atlama hatasını garip bir şekilde çözdü.

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Android 11 kullanıcıları otomobilde müzik dinleyemiyor

Android 11’in Google Pixel cihazlarda kullanıma sunulmasıyla beraber birçok farklı uygulama ve kullanıcıda da hatalar görünmeye başladı. Tabi ki bu hataların büyük çoğunluğu güncellemelerle kapatılmaya başlansa da Android Auto kullanıcıları bir hata yüzünden araçlarında müzik dinleyememekten şikayetçi.

AutoRevolution’da yer alan habere göre; Youtube Premium, Deezer ya da Spotify farketmeksizin herhangi bir müzik çalar uygulamasıyla araçlarına bağlanan kullanıcılar kendi kendine müzik atlama hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Google tarafından bu hatayla alakalı olarak herhangi bir güncelleme gelmezken bazı kullanıcılar da farklı çözüm yollarını deniyor.

Android 10’a dönüyorlar

Hangi müzik dinleme uygulamasını açarlarsa açsınlar sıkıntının devam ettiğini belirten kullanıcılar, Android 11 sürümünden 10’a geri dönüş yapıyor. Bu şekilde en azından güncelleme gelinceye kadar hatadan uzak kalmış ve müzik keyiflerini sürdürmüş oluyorlar

Çözüm konum servislerinde

Reddit’te bir Google Pixel 4a kullanıcısı tarafından paylaşılan çözüm, herkesi şaşırttı. Google’ın konum servislerini kapatan kullanıcı, Android Auto’da müzik dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Ancak araçta en çok ihtiyaç duyulan navigasyon uygulamalarının konum servislerinin kapalı olması nedeniyle çalışmadığı hesaba katılırsa bu çözüm pek de iyi değil. Google’ın bu hatayı gelecek güncellemelerle düzeltmesi gerekiyor.