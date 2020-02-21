Android 11 hakkında şu an bilgi sahibi olmanız gereken 10 önemli özellik

Google, son yıllarda Android‘in yeni sürümlerini yayınlama konusunda oldukça tutarlı bir zaman çizelgesi izliyordu. Android 9 ve 10’un ilk geliştirici ön izlemesi mart ayında geldi ve güncellemeleri son sürümün çıktığı ağustos veya eylül ayına kadar devam etti.

Bu yıl Google, 19 Şubat’ta Android 11’in ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Böylece erken bir ön izleme sürümünü almış olduk. Android 11, önümüzdeki aylarda oldukça değişecek ve geliştirilecek.

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Android 11’n ilk geliştirici ön izleme ile bilmemiz gereken on özellik.

Mesaj baloncukları

Görüşme bildirimleri

Bildirimlerden resim gönderme

Tek seferlik izinler

Kamera uygulaması için sessiz titreşimler

Dijital ehliyet

Geliştirilmiş kapsamlı depolama

Yeni biyometrik seviyeler

5G için hazırlık

Şelale/Kamera deliği ekran desteği

1 – Mesaj uygulamaları için sohbet baloncukları

Android 10’un geliştirici ön izlemelerinde sohbet baloncukları ipuçları vardı. Ancak son kararlı sürüm yayınlandığında böyle bir özellik görülmedi. Şimdi Android 11 geldiği için sabrımıza değmiş oldu.

Bildirimler için yeni Bubbles API sayesinde, herhangi bir mesajlaşma/sohbet uygulaması artık konuşmaları daha kolay erişilebilir tutmak için baloncukları kullanabilirsiniz.

Yıllardır Facebook Messenger’da kullanılan bu benzer özellik, baloncuk API ile beraber uygulamayı açmaya gerek kalmadan sohbetlerinizin içine girip çıkabilmenize imkan sağlıyor. Bir baloncuğa dokunduğunuzda geçmiş mesajlarınızı ve yeni bir mesaj yazmak için bir metin alanı görürsünüz ve buradan etkileşime geçebilirsiniz.

2 – Bildirim bölgesinde devam eden görüşmeler

Android 11 bildirim bölgesinde ayrı olarak “özel konuşma bölümü” getiriyor.

Bu özellikle birlikte çeşitli mesaj uygulamalarında devam eden görüşmelerinizi bu bölümde görebilirsiniz. Tıpkı sohbet baloncukları gibi bu da kişilerinizle mesajlaşmayı kolaylaştırıyor.

3 – Bildirimlerden resim gönderme

Kısaca görüntüleri bildirim bölgesinden gönderme özelliğidir.

Bir uygulama resimler için “kopyala/yapıştır” özelliğini destekliyorsa uygulamayı tamamen açmaya gerek kalmadan resim gönderebilirsiniz.

Birinci geliştirici ön izlemesinde bu özellik ilk olarak Google Chrome’daki resim kopyalama desteği ve Gboard’daki pano işlevini kullanarak görüntü yapıştırma ile sunulacaktır.

4 – Tek seferlik izinler

Android 10’un en önemli özelliklerin biri uygulama izinlerinin yenilenmiş kullanımıydı. Andorid 11’inde odaklandığı konulardan birisi de uygulama izinleridir. Özellikle uygulamalara tek seferlik izinler verebilirsiniz.

Konumunuza, mikrofonunuza ve kameranıza erişim de dahil olmak üzere en hassas istekler için tek seferlik izinler sunulur. Bir uygulama bunlardan herhangi birini talep ederse geçici olarak erişim izni verebilirsiniz.

Uygulamayı sonlandırdığınız anda izinler iptal edilir ve bir sonraki kullanımınızda yeniden onaylanması gerekir.

5 – Kamerayı kullanırken titreşimleri sessize alın

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için muhtemel bir senaryo çizelim. Telefonunuzun kamerası açık ve video kaydediyorsunuz ya da harika bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz. O an gelen bildirim titreşimi her şeyi mahvedebilir.

Bunun tekrar olmasını önlemek için Android 11, kamera uygulaması her açıldığında zil seslerinden, alarmlardan ve bildirimlerden gelen titreşimi kapatan yeni API sistemi sunar. Böylece kesintisiz şekilde fotoğraf ve video çekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

6 – Mobil ehliyet desteği

Kredi kartlarından konser biletlerine biniş karlarına kadar birçok hizmet telefonunuzda dijital olarak yaşayabilmekte. Android 11 ile bunu dijitalleştirmek için adımlar atılıyor.

Android 11 sistemi artık ISO 18013-5 Mobil Sürücü Belgeleri dahil hassas kimlik belgelerinin güvenli bir şekilde depolanmasını ve alınmasını destekliyor. Bu sertifika dijital lisanslar oluşturmak için standarttır ve Andorid 11 ile telefonunuz bunu destekleyecek sistemlere sahip olacak.

Hemen heyecanlanmadan önce şu bilinmelidir ki, devletler tarafından ele alınması gereken birçok kanun ve düzenleme olması gerekmekte. Bürokrasiler süreci uzatabilirler. Ancak dijital ehliyet lisanları kanun olarak onaylandıktan sonra gereken altyapı Andorid 11 de uyumlu olacaktır ve destekleyecek.

7 – Kapsamlı depolamada iyileştirmeler

Google, Android 10 ile birlikte kapsamlı depolama uygulama kararı konusunda geliştiricilerin çok fazla ilgisini çekti. Kapsamlı depolamanın en büyük faydası kötü amaçlı uygulamaların telefonunuzdaki kişisel bilgilere erişmesini engellerken istenmeyen uygulama karışıklığını da azaltmasıdır.

Kapsamlı depolama işlevi kullanıcılar için son derece önemli bir gelime iken geliştiriciler için uygulamalarının normal seviyede çalışmaya devam etmesi için arka planda çok iş demekti.

Google‘ın Android 11’de kapsamlı depolama uygulamasındaki iyileştirmeler yapması şöyle:

“Harici depolama alanındaki uygulama ve kullanıcı verilerine daha iyi koruma sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayalı olarak geliştiriciler için geçişi kolaylaştırmak adına daha fazla iyileştirmeler yaptık.”

8 – Yeni biyometrik kimlik doğrulama seviyeleri

Biyometrik İstem, Android‘in parmak izi sensörlerini ve Pixel 4’ün yüz kilit açma sistemini kolaylaştırmak için kullandığı API’dir. Bankacılık uygulamalarınıza, şifre yöneticilerinize vb. giriş yapmak için biyometri kullanmanızın sebebi bu.

Andorid 11, güçlü, zayıf ve cihaz kimlik bilgileri dahil olmak üzere üç farklı kimlik doğrulama türü desteğiyle Biyometik İstemini bir üst seviyeye taşıyor. Bu da demek oluyor ki güvenlik ve gizlilik adına kazanılan bir nimet.

Google‘ın ayrıca, uygulamalarla daha sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi için geliştirilmiş Biyometrik İstemi ve onunla birlikte çalışması için daha iyi bir işlem UI oluşturdu.

9 – 5G için hazırlanıyor

2019 ile birlikte 5G kullanımı çeşitli yerlerde başladı ve 2020 devam ederken artık yeni nesil kablosuz standardımız haline geleceği ön görülüyor. Hali hazırda Android 10 bu bağlantıyı desteklerken Android 11 bu deneyimi daha üst seviyeye çıkarmak için birkaç değişik yapmayı planlıyor.

Bunlardan en dikkat çekici olan sınırsız bir 5G bağlantınızın olup olmadığını kontrol edecek Dinamik Meterdness API‘sidir. Eğer sınırsız bir bağlantınız varsa hızınızı en faydalı şekilde kullanarak yüksek çözünürlüklü video/grafiklere erişebileceksiniz.

Google, Android 11 için Bant Genişliği Tahminci API’sinide tanıttı. Bu sistem 5G bağlantısı için bant genişliğine kolay kontrol edilmesini sağlayacak.

10 – Şelale ekran ve kamera deliği ekranılarıla daha iyi uyumluluk

Son birkaç yılda her türlü yeni görüntü türünü gördük. Çentikler çerçeveyi ortadan kaldırma için bu konudaki ilk trenddi ve yazılım olarak resmi şekilde Android 9 ile desteklendiler.

Şimdi Android 11 ile birlikte, Google kamera deliği ve şelale ekranlar desteğiyle ekran tasarımlarına olanak sağlayacak. Bunlar mevcut ekran görüntüleme kesme API’lerine eklenecekler. Google ayrıca uygulamaların kenarlar dahil tüm şelale ekranını kullanmasına izin veren yeni bir API ekledi.

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