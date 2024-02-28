Anayasa Mahkemesi kararları şu sıralar Türkiye gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Halkta büyük yankı uyandıran kararlara imza atanan Anayasa Mahkemesi CİMER kararı ile de çok konuşulacak. Anayasa Mahkemesi CİMER üzerinden başvuru yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini resmen iptal etti.

CİMER Platformu Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Ediliyor

Anayasa Mahkemesi, kamu kurum ve kuruluşlarına CİMER platformu üzerinden başvuru yapılmasını sağlayan 101 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti. Karar, 28 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu oldukça ilginç bir karar, zira CİMER çok sık kullanılan bir platform haline gelmişti.

CİMER Nedir?

CİMER’i duymayanlar CİMER nedir diye sorabilir. CİMER, 2006 yılında kurulan BİMER’in (Başbakanlık İletişim Merkezi) yerini alan bir platformdur. Vatandaşlar, CİMER üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına talep, görüş ve önerilerini iletebiliyor ve bu kuruluşlardan cevap alabiliyorlar.

Anayasa Mahkemesi Neden CİMER İçin İptal Kararı Aldı?

Anayasa Mahkemesi, 101 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, dilekçe ve bilgi edinme hakkını düzenleyen kanunlarla çeliştiğine hükmetti. Kararda, dilekçe hakkı için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un, bilgi edinme hakkı için de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun olduğunu ve bu hakların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Kararı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden 9 ay sonra, 28 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu süreçte yasama ve yürütme organları tarafından bir düzenleme yapılmazsa, CİMER platformu da kısmen kullanılamayacak.

CİMER’in İptalinin Sonuçları Neler Olacak? CİMER Kapandı Mı?

CİMER’in iptalinin, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim kurma şeklini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. CİMER’in yerine alternatif bir platform geliştirilmesi veya mevcut dilekçe ve bilgi edinme kanunlarının güncellenmesi gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Bu süreçte CİMER kapandı mı sorusu da çok sık soruluyor. Bu sorunun cevabı hayır olacaktır, zira şu an CİMER normal işleyişine devam ediyor. AYM kararı sadece 101 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptalini kapsıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan 101 sayılı CB Kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 14 sayılı CB Kararnamesinin 3. Maddesine “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir” kuralı eklenmiş durumda. AYM’nin iptal kararı ile sadece bu karar iptal edilmiş olacak. Yani CİMER kapanmayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AYM neden böyle bir karar aldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!