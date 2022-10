Teknoloji analisti firması CCS Insight bir raporda, Elon Musk’ın Starlink’i SpaceX’ten ayırabileceğini söyledi. Firma ayrıca Starlink’in 2025 yılına kadar ilk halka arzını gerçekleştirebileceğini belirtti. Kullanıcılara geniş bant internet sağlamak için uydu kullanan Starlink, Elon Musk’ın uzay araştırma şirketinin bir parçasıdır.

CCS Insight, teknoloji sektörü genelinde yıllık bir tahmin raporu yayınlar. Salı günü yayınlanan bu yılki baskıda, analist firma Starlink’in “geliri daha öngörülebilir hale geldikçe ve giderek daha fazla kullanıcı kazandıkça, şirketin hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için uydularını genişletmek için sermaye artırdığını” söyledi.

CCS Insight’ın araştırma şefi olan Ben Wood bir röportajda, “Bunun mükemmel bir anlam ifade ettiğini düşünüyoruz. Starlink’in çok fazla yatırım yapması gerekecek.” dedi. Wood ayrıca, ilk halka arzın (IPO) SpaceX’e yatırımı yönlendirmeye, uluslararası genişlemeyi teşvik etmeye ve “Starlink’i uydu geniş bant için 1 numaralı tercih yapmasına” yardımcı olacağını söyledi.

SpaceX yöneticileri son birkaç yılda bir halka arz hakkında konuştular. Ancak 2021’de Musk, SpaceX’in geliri daha öngörülebilir bir hale geldiği zaman Starlink’i halka arz edeceğini söyledi.

Bildirilen bir rapora göre, bu yılın başlarında Musk, çalışanlarına Starlink’in halka arzının 2025 veya daha sonrasına kadar olası olmadığını söyledi. Rapor Musk’ın, SpaceX çalışanlarının katıldığı kapsamlı bir toplantıda yaptığı yorumlardan alıntı yaptı.

SpaceX çalışanlarına gönderilen bir e-postaya göre, Musk daha önce bu yıl en kısa sürede bir teklifi hedefledi. Musk’ın Mayıs 2019’da gönderdiği e-posta, “Muhtemelen Starlink’i yaklaşık üç yıl içinde halka açmak mantıklı olacak.” dediği ortaya çıktı.

Starlink, özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü nedeniyle son zamanlarda ilgi odağı oldu. SpaceX, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı sırasında, iletişim altyapısı tahrip olsa bile ülkenin ordusunu çevrimiçi tutmak için Ukrayna’ya Starlink internet terminalleri bağışladı.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022