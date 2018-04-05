Anakart üzerindeki yuva ve bağlantı noktaları | Hardware Plus Özel

Anakart üzerindeki yuva ve bağlantı noktaları | Hardware Plus Özel

5 Nisan, 2018 Anakart, Donanım, REHBER 0 yorumlar

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Anakart yapısı gereği üzerlerinde yüzlerce bileşen barındıran gelişmiş eletronik devre kartıdır. İlerleyen teknolojiyle birlikte artan bağlantı sayısı kafa karıştırabilir, hangi yuvanın ne tür ürünlerle veya cihazlarla kullanılabileceği kafa karışıklığı yaratabilir. Karşınızda ASUS’un oyuncular için üretilmiş önde gelen ürünlerinden ROG Maximus VIII Extreme var. Bu ana kart herhalde anlatabileceğimiz her şeyi üzerinde barındıran bir ürün. Üç farklı açıdan ana kartların üzerinde ne var tanıyalım.

ARKA PANEL

Anakart

  1. USB 3.0
  2. USB 3.1
  3. USB C formunda USB 3.1 veya Thunderbolt 3
  4. Analog ses giriş ve çıkışları
  5. Optik dijital ses çıkışı
  6. PS/2 yuvası (klavye veya fare)
  7. Ethernet
  8. DisplayPort
  9. HDMI
  10. Reset ve BIOS sıfırlama tuşları
  11. Kablosuz ağ anten bağlantıları

 

KASA İÇİ BAĞLANTILAR

Anakart

  1. SATA
  2. SATA Express (her gibi ayrıca SATA olarak kullanılabilir)
  3. U.2 disk bağlantısı
  4. Ön panel bağlantıları
  5. Fan bağlantıları
  6. Ön panel USB 2.0 bağlantıları
  7. M.2 sürücü bağlantısı
  8. Sistem yongası (eski adıyla güney köprüsü)
  9. BIOS modülleri

ANA KART GENEL GÖRÜNÜM

Anakart

  1. İşlemci soketi
  2. Ram yuvaları
  3. Ana kart ana güç bağlantısı
  4. İşlemci ek güç bağlantısı
  5. Ayrıntılı yönetim ve kontrol düğmeleri
  6. Ön panel USB 3.x bağlantıları
  7. SATA
  8. SATA Express
  9. U.2
  10. Sistem yongası
  11. L İşlemci için akım düzenleticiler
  12. 16x PCI Express yuvası (grafik kartı için)
  13. 1x PCI Express yuvası (diğer bileşenler için)
  14. M.2 sürücü bağlantısı
  15. Ön panel bağlantıları
  16. Kasa fan bağlantıları
  17. Ön panel USB 2.0 bağlantıları
  18. Ek güç girişi
  19. Tümleşik ses kartı
  20. BIOS pili
  21. İşlemci fan bağlantısı

 

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