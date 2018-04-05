Anakart üzerindeki yuva ve bağlantı noktaları | Hardware Plus Özel

Anakart yapısı gereği üzerlerinde yüzlerce bileşen barındıran gelişmiş eletronik devre kartıdır. İlerleyen teknolojiyle birlikte artan bağlantı sayısı kafa karıştırabilir, hangi yuvanın ne tür ürünlerle veya cihazlarla kullanılabileceği kafa karışıklığı yaratabilir. Karşınızda ASUS’un oyuncular için üretilmiş önde gelen ürünlerinden ROG Maximus VIII Extreme var. Bu ana kart herhalde anlatabileceğimiz her şeyi üzerinde barındıran bir ürün. Üç farklı açıdan ana kartların üzerinde ne var tanıyalım.
ARKA PANEL
- USB 3.0
- USB 3.1
- USB C formunda USB 3.1 veya Thunderbolt 3
- Analog ses giriş ve çıkışları
- Optik dijital ses çıkışı
- PS/2 yuvası (klavye veya fare)
- Ethernet
- DisplayPort
- HDMI
- Reset ve BIOS sıfırlama tuşları
- Kablosuz ağ anten bağlantıları
KASA İÇİ BAĞLANTILAR
- SATA
- SATA Express (her gibi ayrıca SATA olarak kullanılabilir)
- U.2 disk bağlantısı
- Ön panel bağlantıları
- Fan bağlantıları
- Ön panel USB 2.0 bağlantıları
- M.2 sürücü bağlantısı
- Sistem yongası (eski adıyla güney köprüsü)
- BIOS modülleri
ANA KART GENEL GÖRÜNÜM
- İşlemci soketi
- Ram yuvaları
- Ana kart ana güç bağlantısı
- İşlemci ek güç bağlantısı
- Ayrıntılı yönetim ve kontrol düğmeleri
- Ön panel USB 3.x bağlantıları
- SATA
- SATA Express
- U.2
- Sistem yongası
- L İşlemci için akım düzenleticiler
- 16x PCI Express yuvası (grafik kartı için)
- 1x PCI Express yuvası (diğer bileşenler için)
- M.2 sürücü bağlantısı
- Ön panel bağlantıları
- Kasa fan bağlantıları
- Ön panel USB 2.0 bağlantıları
- Ek güç girişi
- Tümleşik ses kartı
- BIOS pili
- İşlemci fan bağlantısı
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