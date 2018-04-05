Anakart üzerindeki yuva ve bağlantı noktaları | Hardware Plus Özel

Anakart yapısı gereği üzerlerinde yüzlerce bileşen barındıran gelişmiş eletronik devre kartıdır. İlerleyen teknolojiyle birlikte artan bağlantı sayısı kafa karıştırabilir, hangi yuvanın ne tür ürünlerle veya cihazlarla kullanılabileceği kafa karışıklığı yaratabilir. Karşınızda ASUS’un oyuncular için üretilmiş önde gelen ürünlerinden ROG Maximus VIII Extreme var. Bu ana kart herhalde anlatabileceğimiz her şeyi üzerinde barındıran bir ürün. Üç farklı açıdan ana kartların üzerinde ne var tanıyalım.

ARKA PANEL

USB 3.0 USB 3.1 USB C formunda USB 3.1 veya Thunderbolt 3 Analog ses giriş ve çıkışları Optik dijital ses çıkışı PS/2 yuvası (klavye veya fare) Ethernet DisplayPort HDMI Reset ve BIOS sıfırlama tuşları Kablosuz ağ anten bağlantıları

KASA İÇİ BAĞLANTILAR

SATA SATA Express (her gibi ayrıca SATA olarak kullanılabilir) U.2 disk bağlantısı Ön panel bağlantıları Fan bağlantıları Ön panel USB 2.0 bağlantıları M.2 sürücü bağlantısı Sistem yongası (eski adıyla güney köprüsü) BIOS modülleri

ANA KART GENEL GÖRÜNÜM