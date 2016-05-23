Anakart Değişikliğinde Windows 10’unuzu Nasıl Aktifleştirirsiniz?

Windows 10 işletim sisteminde ürün anahtarınızı girdiğinizde güvenlik önlemi olarak mevcut sisteminizin anakartını anahtar olarak tanımlıyor. Anakartınızı değiştirdiğinizde var olan ürün anahtarınızı başta kabul ediyor ancak birkaç gün sonra sisteminizi aktifleştirmeniz gerektiği uyarısını alıyorsunuz. Bu sorunu çözmenin bir kolay yolu bir de zor yolu var. İlk olarak zor yolu anlatalım. Yapmanız gereken şey aslında zor değil sadece zaman alıyor. Eğer işletim sisteminizi Windows 8.1’den veya 7’den güncelleyerek elde ettiyseniz o zaman o sürüme geri dönüp ürün anahtarınızı girip tekrardan Windows 10’a yükseltmeniz gerekiyor. Bu zor yoldu. Şimdi ise daha kolay olan yol var. Bu yolda müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek gerekiyor ancak öncesinde birkaç hazırlık yapmak gerekiyor. Şimdi bu hazırlıkları yapalım.

Masaüstündeyken Win+R tuşlarına birlikte basıp (Windows simgesi olan tuş) çıkan “çalıştır” penceresine slui 4 (yazı ile rakam arasındaki boşluğu unutmayın) yazıp “tamam” tuşuna basın. Çıkan pencereden Türkiye’yi seçip ileri deyin. Gelen her şeyi ya not edin ya da müşteri hizmetlerini aradığınızda ulaşabileceğiniz bir yerde fotoğrafı bulunsun ve bir müddet silmeyin. Bu işlemi yaptıktan sonra 444 6787 nolu telefon numarasını arayarak Microsoft müşteri hizmetlerine ulaşın. Sırası ile 1-3-1-1 rakamlarını telesekreter saydıkça tuşlayın. Sonrasında çıkan operatöre derdinizi anlatın. Sizden ekranda yazan numaraları ve ürün anahtarınızı isteyecek. Sonrasında verdiği onay kimliğini girip işinizi bitirebilirsiniz. Tebrikler artık sıkıntınız kalmadı.