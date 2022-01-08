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Amerika’da Elektronik Ürün Fiyatları | BestBuy
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Amerika’da CES yolculuğuna devam eden Aydoğan, orada elektronik ürünlerin hangi fiyatlarla satıldığını merak ederek, ABD’nin popüler tüketici elektroniği mağazalarından Bestbuy’ı ziyaret etti ve birçok ürünün Amerika’daki fiyatlarını gösterdi. iPhone 13 modelleri, en yeni Samsung akıllı telefonlar, SONY kameralar ve lensler gibi birçok ürünün fiyatını mercek altına alan Aydoğan, gördüklerini bizlerle paylaştı.
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