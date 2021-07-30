AMD’nin 1080p oyunculuğa yönelik uygun fiyatlı yeni ekran kartı RX 6600 XT duyuruldu.

AMD rekabetçi 6000 serisi kartlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 6000 serisine giriş seviyesinde konumlanacak olan RX 6600 XT, 4K grafiklere gerek duymayan müşterilerine yönelik olarak 1080p’de akıcı oyunculuk deneyimi için tasarlanmış.

AMD RX 6600 XT, abileriyle benzer şekilde RDNA2 mimarisine sahip ve yapısında 32 işlem birimi (CU) ile 8GB GDDR6 Bellek bulunduruyor. 2589 MHz’lık saat hızlarına ulaşabilen RX 6600 XT, 160W’lık TDP değeriyle düşük güç gereksinimi sunuyor. AMD tarafından önerilen minimum güç kaynağı ise 500W olarak belirtiliyor ve AMD RX 6600 XT de AMD FidelityFX, AMD Smart Access Memory, AMD Infinite Cache, AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost gibi teknolojileri bulundurmaya devam ediyor. Ayrıca DirectX 12 Ultimate desteği de bu ekran kartıyla sürdürülecek.

RX 6600 XT için AMD’nin önerdiği perakende satış fiyatı 379$ olarak belirlenmiş. Fiyat olarak rakibi 3060’ın 329$ olarak açıklanan fiyatına göre yüksek kalsa da satışa çıktıktan sonra kısa sürede karaborsaya düşen 3060 için bahsedilen fiyatları görememiştik. Yine de duyurulan satış fiyatı RX 6600 XT’yi oldukça çekici hale getirse de yaşanan stok problemlerinden dolayı ülkemizde satış fiyatının daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor.

AMD, piyasaya sürdüğü 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarında 4K ve 1440p oyunculuğu benimsemiş ve 1080p’de yüksek fpsli akıcı oyunculuk için oluşan boşluğu ise RX 6600 XT ile doldurmayı planlıyor. Geçtiğimiz sene satılan monitörlerin üçte ikisinin 1080p panele sahip olması sebebiyle RX 6600 XT dünya çapında bir çok oyuncunun tercihi olacak.

Nvidia tarafından 3060 ve 3060ti ekran kartlarını kendisine rakip olarak seçen RX 6600 XT, AAA oyunlarda bile oldukça yüksek fps sağlayarak rakiplerinden %15 daha fazla performans sunmayı vaat ediyor. Bu yönüyle AMD RX 6600 XT, Battlefield 5, Resident Evil Village, Doom Eternal ve Death Stranding gibi son yılların popüler AAA oyunlarında ortalama 144 fps üzeri performans sunarak oyuncuların kalbini fethetmeyi hedefliyor.

AMD, RX 6600 XT ile 1080p oyunculuk için önerdiği 5000 serisi ekran kartlarına göre bile performansta ciddi artış sağlamış gözüküyor. Küçük kardeşleri RX 5600 XT ve RX 5700 XT’ye göre RX 6600 XT ile Assassin’s Creed Valhalla ve Doom Eternal gibi oyunlarda %40 civarında fps artışı gözlemleniyor.

Ekran kartı tedariğinde yaşanan sıkıntıların farkında olan AMD tarafından yapılan basın açıklamasında;

“Tedariğin sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak talep inanılmaz boyutlarda ve tedarik sıkıntısı bir gerçek. Bu yüzden elimizdeki bu durumla çalışmak durumundayız,”

şeklinde konuşuldu. Yapılan bu açıklama, ekran kartı satın almak için yaşanan sıkıntıların bilincinde olan kişilerde umutsuzluk yarattı. Özellikle de uygun fiyatından ötürü bu ekran kartının da talebi karşılayamaması ve stok sıkıntısının sürmesi bekleniyor.

11 Ağustos tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen AMD RX 6600 XT, ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, Powercolor, Sapphire, XFX, Yeston gibi AMD iş ortaklarının ürünleriyle raflarda yerini alacak. AMD stok tasarımını bu model ile piyasaya sürmeyi düşünmüyor. AMD RX 6600 XT’yi de ülkemizde Ağustos ayı içerisinde hazır sistemlerde görmeyi bekliyoruz.