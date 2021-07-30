Ekran Kartı
AMD’nin 1080p oyunculuğa yönelik uygun fiyatlı yeni ekran kartı RX 6600 XT duyuruldu.
AMD rekabetçi 6000 serisi kartlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 6000 serisine giriş seviyesinde konumlanacak olan RX 6600 XT, 4K grafiklere gerek duymayan müşterilerine yönelik olarak 1080p’de akıcı oyunculuk deneyimi için tasarlanmış.
AMD RX 6600 XT, abileriyle benzer şekilde RDNA2 mimarisine sahip ve yapısında 32 işlem birimi (CU) ile 8GB GDDR6 Bellek bulunduruyor. 2589 MHz’lık saat hızlarına ulaşabilen RX 6600 XT, 160W’lık TDP değeriyle düşük güç gereksinimi sunuyor. AMD tarafından önerilen minimum güç kaynağı ise 500W olarak belirtiliyor ve AMD RX 6600 XT de AMD FidelityFX, AMD Smart Access Memory, AMD Infinite Cache, AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost gibi teknolojileri bulundurmaya devam ediyor. Ayrıca DirectX 12 Ultimate desteği de bu ekran kartıyla sürdürülecek.
RX 6600 XT için AMD’nin önerdiği perakende satış fiyatı 379$ olarak belirlenmiş. Fiyat olarak rakibi 3060’ın 329$ olarak açıklanan fiyatına göre yüksek kalsa da satışa çıktıktan sonra kısa sürede karaborsaya düşen 3060 için bahsedilen fiyatları görememiştik. Yine de duyurulan satış fiyatı RX 6600 XT’yi oldukça çekici hale getirse de yaşanan stok problemlerinden dolayı ülkemizde satış fiyatının daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor.
AMD, piyasaya sürdüğü 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarında 4K ve 1440p oyunculuğu benimsemiş ve 1080p’de yüksek fpsli akıcı oyunculuk için oluşan boşluğu ise RX 6600 XT ile doldurmayı planlıyor. Geçtiğimiz sene satılan monitörlerin üçte ikisinin 1080p panele sahip olması sebebiyle RX 6600 XT dünya çapında bir çok oyuncunun tercihi olacak.
Nvidia tarafından 3060 ve 3060ti ekran kartlarını kendisine rakip olarak seçen RX 6600 XT, AAA oyunlarda bile oldukça yüksek fps sağlayarak rakiplerinden %15 daha fazla performans sunmayı vaat ediyor. Bu yönüyle AMD RX 6600 XT, Battlefield 5, Resident Evil Village, Doom Eternal ve Death Stranding gibi son yılların popüler AAA oyunlarında ortalama 144 fps üzeri performans sunarak oyuncuların kalbini fethetmeyi hedefliyor.
AMD, RX 6600 XT ile 1080p oyunculuk için önerdiği 5000 serisi ekran kartlarına göre bile performansta ciddi artış sağlamış gözüküyor. Küçük kardeşleri RX 5600 XT ve RX 5700 XT’ye göre RX 6600 XT ile Assassin’s Creed Valhalla ve Doom Eternal gibi oyunlarda %40 civarında fps artışı gözlemleniyor.
Ekran kartı tedariğinde yaşanan sıkıntıların farkında olan AMD tarafından yapılan basın açıklamasında;
“Tedariğin sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak talep inanılmaz boyutlarda ve tedarik sıkıntısı bir gerçek. Bu yüzden elimizdeki bu durumla çalışmak durumundayız,”
şeklinde konuşuldu. Yapılan bu açıklama, ekran kartı satın almak için yaşanan sıkıntıların bilincinde olan kişilerde umutsuzluk yarattı. Özellikle de uygun fiyatından ötürü bu ekran kartının da talebi karşılayamaması ve stok sıkıntısının sürmesi bekleniyor.
11 Ağustos tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen AMD RX 6600 XT, ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, Powercolor, Sapphire, XFX, Yeston gibi AMD iş ortaklarının ürünleriyle raflarda yerini alacak. AMD stok tasarımını bu model ile piyasaya sürmeyi düşünmüyor. AMD RX 6600 XT’yi de ülkemizde Ağustos ayı içerisinde hazır sistemlerde görmeyi bekliyoruz.
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Donanım
Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, ikinci çeyrekte tanıtılabilir!
Nvidia, şu anda GeForce RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti adlı yeni nesil GPU‘ları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu GPU‘ları bir süredir ekran kartlarının çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlarda duyuyorduk. Geçmişteki sızıntılar, RTX 3070 Ti’nin uzun bir süre tanıtılmayacağını gösteriyordu. Ancak kısa bir süre sonra aksi yönde yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti‘ın beklenen çıkış zaman çizelgesi yayınlandı.
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Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, ne zaman piyasaya çıkacak?
VideoCardz‘ın yakın tarihli bir raporuna göre RTX 3070 Ti, mayıs ayının sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Kart, PG141 SKU 10 üstüne monte edilen GA104-400 GPU ile eşleşecek. Ayrıca 8 GB GDDR6X belleğe sahip olacak. Öte yandan RTX 3080 Ti, nisan ayının ortasında resmi olarak gelecek. Kart, RTX 3070 Ti’dan farklı olarak PG132 SKU 18 üzerine monte edilen GA102-225 GPU ile eşleşecek. Ayrıca bellek tarafında da 12 GB GDDR6X belleğe sahip olacak. Önceki raporlara göre RTX 3070 Ti, 16 GB VRAM ile gelecekti. Eğer önceki rapor doğru çıkarsa güç gerektiren oyunlarda kartın gücünde önemli derecede artış olacaktır.
RTX 3070 Ti, 6144 CUDA çekirdeğine ve 250W TGP değerine sahip olacak. Nvidia RTX 3080 Ti ise 10240 CUDA çekirdeği ve 300W TGP değeri ile gelecek. Ayrıca bu iki ekran kartının sırasıyla 600$ ve 900$ üzerinden fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.
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Ekran Kartı
Nvidia RTX 3050 Ti sızıntısı ortaya çıktı
Nvidia firmasının yakın zamanda GeForce RTX 3050 Ti ekran kartını duyuracağıyla ilgili yeni kanıtlar gelmeye devam ediyor. Bu seferki sızıntılar ise kartın Intel Core i7-11800H’lı bir Samsung 760XDA laptopta teste alındığını gösteriyor.
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Sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından keşfedilen Geekbench testi, henüz resmi olarak açıklanmayan ekran kartını içeriyor. Aynı zamanda bu test kullanıcılara cihazın sunabileceği özellikler hakkında da ipuçları sağlıyor.
Önceki sızıntılar Nvidia RTX 3050 Ti kartının 4GB GDDR6 VRAM hafızaya sahip olacağını söylüyorlardı. Yeni gelen bilgiler de kartın 2560 CUDA çekirdeği barındırdığı bilgisini vererek bu sızıntıları doğruluyor. RTX 3050 ve 3050 Ti kartlarıyla ilgili paylaştığımız gibi son zamanlarda başka bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bununla beraber bunun bir laptop testi olduğunu düşünürsek; kartın masaüstü versiyonunun aynı özellikleri taşıyıp taşımayacağı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.
Tabii ki her sızıntı için dikkatli olmanın ve resmi açıklamayı beklemenin gerekli olduğunun altını çizelim. Ancak bilgilerin doğru olması durumunda; yakın zamanda 3000 serisi laptop kartlarına bir yenisinin daha katılması muhtemel gözüküyor. Bu durumun da GTX 1660 kartının domine ettiği bütçe dostu laptoplara bir çeşitlilik getirmesi olası. Özellikle de kartın ışın takibi özelliğini destekleme ihtimali bu çeşitliliği daha da önemli kılıyor gibi. Ki böyle bir durumda 3050 Ti, 60 serisi altı ışın takibi destekli ilk kart olacak.
Bu çıkışın genel anlamda görülen ekran kartı stok azlığını çözme ihtimali yine de oldukça düşük. Dolayısıyla böyle bir durumda neden sürekli yeni kartların üretildiği sorusu da cevaba açık halde bekliyor.
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