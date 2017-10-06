AMD son zamanlarda yaptığı atılımlarla gerek Intel’in gerekse NVIDIA’nın canını sıkmayı başardı. Şirket, şimdi de yeni bir grafik yongası tanıttı.

AMD yaptığı açıklamada AMD Tümleşik Radeon E9170 Serisi grafik işlem ünitesini tanıttı. Yeni işlemci, çoklu yonga modülü (MCM) formatındaki ilk “Polaris” mimarili AMD Tümleşik GPU’su olma özelliğini taşıyor. Daha küçük ve verimli mimari için tümleşik bellek barındıran GPU, bununla birlikte PCI Express ve MXM formatlarını standart sistemler için de destekliyor. E9170 Serisi GPU’lar, üst düzey grafik ve geniş ekran yeteneklerine sahip olması gereken, belli güç ve termal verimlilik ihtiyaçlarına sahip olan cihazlar için ideal gibi gözüküyor. Üstelik AMD, kristal netliğinde çözünürlük ve çoklu ekranlarda kesintisiz v 4K deneyimini, tıbbi monitörler, retail ve dijital signage ile endüstriyel sistemlere kadar genişletiyor.

“Polaris” mimarisini baz alan AMD Tümleşik Radeon E9170 GPU’su, önceki nesil AMD tümleşik GPU’larıyla karşılaştırıldığında iyileştirilmiş bir 14nm FinFET üretim işlemiyle 3 kata kadar watt başına performans sunuyor. 40W altında bir TDP sunan AMD, enerjiden fazlasıyla tasarruf ediyor. Aynı anda beş adete kadar 4K ekran destekleyen E9170 Serisi GPU, ek işlemcilere ve donanıma ihtiyacı da ortadan kaldırmış oluyor. Buna ek olarak seçilebilen MCM, MXM ve PCI Express modülleri, tasarım esnekliği sunuyor.

Şimdi de yeni yonganın vadettiklerine değinelim:

Dijital eğlence sistemleri : Enerji tüketimi ve işletim maliyetini düşürmeye yardımcı olan E9170 GPU, giriş ve orta seviye dijital eğlence sistemlerinin çalışma maliyetini düşürüyor.

: Enerji tüketimi ve işletim maliyetini düşürmeye yardımcı olan E9170 GPU, giriş ve orta seviye dijital eğlence sistemlerinin çalışma maliyetini düşürüyor. Beş bağımsız ve eş ekran desteği, şirketlerin çok daha fazla piksel ve aksiyonla dikkat çeken deneyimler yaratmasını sağlıyor. DirectX 12 desteği sayesinde azaltılmış gecikme sunuluyor.. Platformlar arası Vulkan API desteği ise CPU işlem oranını azaltarak daha iyi görsel kalitesi sunuyor

Tıbbi sistemler : E9170 Serisi GPU’ların yüksek performanslı 4K grafik çözünürlüğü, röntgen cihazları ve ultrasonlardaki klinik teşhislerin doğruluğunu artırmaya yardımcı oluyor.

: E9170 Serisi GPU’ların yüksek performanslı 4K grafik çözünürlüğü, röntgen cihazları ve ultrasonlardaki klinik teşhislerin doğruluğunu artırmaya yardımcı oluyor. Endüstriyel :MCM formatındaki Radeon E9170 Serisi GPU’lar, uçak kokpitleri gibi ortamlarda gerekli olan en sıkı şok ve titreşim testlerinde gereken kararlılığı sağlıyor.

4K optimizzasyonu ve esnek çoklu ekran ayarlanabilirliği, zengin multimedya ve tasarım esnekliği sağlıyor.

4K optimizzasyonu ve esnek çoklu ekran ayarlanabilirliği, zengin multimedya ve tasarım esnekliği sağlıyor. 4K HEVC/H.265 ve AVC/H.264 şifre çözme ve şifreleme sayesinde 5 ekrana destek sağlanıyor.

Kompakt MCM, standart MXM ve PCI Express kart boyutlarında ve devasa kasalara ihtiyaç duymuyor

Advanced Micro Devices, 2024 yılına kadar uzun ömürlü ürünler ve yeni nesil tasarımlar için garantili destek devamlılığı sımıypr.

Yüksek performans gereksinimleri için 4GB bellek (128bit GDDR5) sunuluyor.

1.25 TFLOP’a kadar performans sunan yeni işlemcinin, Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor.