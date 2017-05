AMD Ryzen’la Donanmış Oyun PC’leri Geliyor!

“Güç” gerçekten de uyandı. 2000’li yılların başında Intel’i pek çok kez mağlup eden ancak üstünlüğünü sonralarda kaybeden AMD, Ryzen ile yükselişe geçti. Ryzen ailesi gerek performans gerekse tüketici talebi açısından ciddi başarılar elde ediyor. Pek çok performans testinde AMD Ryzen, Intel Core serisine üstünlük sağlıyor. Advanced Micro Devices’ın stratejik ortağı Asus sadece birkaç gün önce yaptığı açıklamada Ryzen ile donatılmış dizüstü bilgisayarların satışa sunulacağını açıkladı.

Güç uyanıyor!

Piyasaya çıkış tarihi açısından Eylül ayı işaret edilse de, her an bir sürprize hazır olmamız gerek. Zira Asus, birkaç saat önce yeni görseller ve bir video yayınladı. Asus “Something is Awakened” ibaresini kullanıyor. Bu Star Wars serisinden bir alıntıya benziyor ve “Bir şey uyandı” anlamına geliyor. Kısacası Tayvanlı şirketin ROG (Republic of Gamers) departmanı, pazarlama çalışmalarına son hız devam ediyor.

Peki bunun anlamı ne? Evet Ryzen ile donatılmış bir dizüstü bilgisayarın piyasaya sürüleceği kolayca tahmin edilebilirdi ancak Asus, Ryzen ve Radeon ikilisine öyle güveniyor ki sadece en güçlü bilgisayarlarına işlediği “ROG” ibaresini kullanmaktan kaçınmıyor. Bu modeller gerçek birer oyun canavarları olmakla tanınıyor. Yeni nesil işlemcilerle donatılmış bilgisayarlar Radeon Vega mimarisinden faydalanacaklar. Radeon Vega’nın Haziran sonundan önce satışa sunulması beklenmiyor. Bununla birlikte, güçlü reklam politikası düşünüldüğünde Asus’un AMD ile güçlendirilmiş bilgisayarları Temmuz ayında karşımıza çıkabilir.

Advanced Micro Devices’ın iddiası yeni işlemci ailesinin performansının, öncü nesle göre yüzde elli civarında yüksek olduğu yönünde. Testler de bunu doğruluyor gibi. Eğer AMD, Radeon Vega mimarisi ile bir ivme yakalamayı başarırsa karlılığını kayda değer düzeyde yükseltebilir.