AMD’nin Ağustos ayında Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerin piyasaya sürmesinden sonra, CES 2023 etkinliğinde firma dünyanın en hızlı oyun işlemcileri olduğunu iddia ettiği AMD 3D V-Cache teknolojisine sahip yeni Ryzen 7000X3D Serisi işlemcileri tanıttı. AMD Ryzen 9 X3D serisi işlemciler sunmuş oldukları özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

CES 2023’te sergilenen bu işlemciler Ryzen 9 ailesine ilk kez 3D V-Cache özelliğini getiriyor. AMD, 12 çekirdekli Ryzen 9 7900X3D ve 16 çekirdekli Ryzen 9 7950X3D’nin, oyun performansını artırmak için yüksek çekirdekli saatleri ve çekirdek sayımlarını neredeyse 150 MB çip üstü bellekle birleştirirken, içerik oluşturucular için en üst düzey çok iş parçacıklı performans sunduğunu söylüyor.

Ryzen 9 7950X3D Intel’in Core i9-13900K işlemcisi ile karşılaştırıldığında; Watchdogs: Legion’da yüzde 9, DOTA 2’de yüzde 11, Rainbow Six Siege’de yüzde 13 ve Horizon Zero Dawn’da yüzde 24 performans artışı vaat ediyor. 8 çekirdekli Ryzen 7 7800X3D ise 5800X3D’den önemli ölçüde daha iyi oyun performansı vaat ediyor.

Ryzen 9 7800X3D, Rainbow Six Siege’de yüzde 21, Warhammer Dawn of War 3’te yüzde 22, CS: GO’da yüzde 23 ve yüksek 1080p ayarlarında Ryzen 7 5800X3D’ye kıyasla DOTA 2’de yüzde 30 daha iyi performans sunacak gibi görünüyor.

Yeni AMD Ryzen 7000X3D Serisi işlemciler Şubat 2023’ten itibaren satın alınabilecek. Ancak şimdilik AMD cephesinden fiyat konusunda bir resmi açıklama gelmedi. Türkiye pazarına da gelecek olan bu işlemcilerin fiyatları ile dikkat çekeceği söyleniyor. Intel ile olan rekabetinde son yıllarda öne çıkmayı başaran AMD’nin yeni X3D işlemcileri ile oyuncuların gönlünü tekrardan fethetmesi bekleniyor.