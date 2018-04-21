AMD Ryzen 5 2600 inceleme (VİDEO)

AMD Ryzen 5 2600 inceleme (VİDEO)

21 Nisan, 2018 Donanım, İNCELEME, VİDEO 0 yorumlar

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AMD Ryzen 5 2600 inceleme videomuzda, ikinci jenerasyon masaüstü Ryzen ailesinin giriş seviyesindeki işlemcisini inceledik. Bakalım benchmark ve oyunlarda, işlemcimiz nasıl performans göstermiş?

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