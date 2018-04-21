Ana sayfaİNCELEMEDonanım AMD Ryzen 5 2600 inceleme (VİDEO) 21 Nisan, 2018 Kerem Enginar Donanım, İNCELEME, VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp AMD Ryzen 5 2600 inceleme videomuzda, ikinci jenerasyon masaüstü Ryzen ailesinin giriş seviyesindeki işlemcisini inceledik. Bakalım benchmark ve oyunlarda, işlemcimiz nasıl performans göstermiş? <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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