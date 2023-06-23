AMD, dört yıl içinde 135 milyon dolara varan bir yatırımla İrlanda’da büyümeye devam etmeyi planladığını duyurdu. Yatırım, 290 kişiye kadar yüksek vasıflı mühendislik ve araştırma pozisyonunun yanı sıra çok çeşitli ek destek rollerinin eklenmesiyle çeşitli stratejik Ar-Ge projelerini finanse etmeyi amaçlıyor.

Bu gelişme Dublin’de İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanı Simon Coveney TD ve AMD Pazarlama, İletişim ve İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Ruth Cotter tarafından resmen duyuruldu. Yeni yatırım, İrlanda hükümeti tarafından IDA Ireland aracılığıyla destekleniyor.

Xilinx’in 2022 yılında AMD tarafından satın alınmasından önce Xilinx, İrlanda’da yarı iletken inovasyonunu ilerletmek için IDA Irlanda ile çeşitli şekillerde ortaklık kurmuştu. En son 2017 yılında Xilinx, araştırma, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini genişletmek ve 100’den fazla yeni kalifiye çalışanı işe almak için 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuştu.

IDA İrlanda CEO’su Michael Lohan “Bu yatırım, mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken, İrlanda’nın küresel bir teknoloji lideri konumuna katkıda bulunacaktır. Bu genişleme, şirketin İrlanda’daki yarı iletken yenilik merkezi olarak varlığını daha da güçlendiriyor ve İrlanda’yı AMD’nin Avrupa araştırma ve mühendislik operasyonlarının merkezine yerleştiriyor. IDA Ireland, yaklaşık otuz yıldır AMD’yi ve daha önce Xilinx’i desteklemekten gurur duyuyor ve Avrupa’nın yarı iletken endüstrisi üzerinde olumlu etkisi olan ölçekli yatırımları desteklemeye kararlı” ifadelerinde bulundu.

İrlanda tesisi ilk olarak 1994 yılında ABD dışında amaca yönelik ilk Xilinx tesisi olarak kuruldu ve bir yıl sonra üretim, operasyon desteği, mühendislik ve yönetim hizmetlerine odaklanarak faaliyetlerine başladı. Xilinx’in satın alınmasından bu yana İrlanda, AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC yarı iletken ürün ailesi gibi önemli ticari başarıya sahip ürünler sunma konusunda güçlü bir sicile sahip, Avrupa’nın en büyük AMD Ar-Ge tesislerinden birine ev sahipliği yapıyor.