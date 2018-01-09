AMD, CES’te Yeni İşlemcilerini Duyurdu!

CES 2018’de yerleşik Radeon Vega Grafiklere sahip ilk masaüstü işlemcileri duyurmasının yanı sıra AMD, içerisinde yeni Ryzen PRO ve Ryzen 3 modellerinin bulunduğu Ryzen mobil APU’larının detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Bununla birlikte önümüzdeki Nisan ayında piyasada olması beklenen 12nm teknolojisine sahip 2. Nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin de performansını gösterdi. Grafik konusunda ise AMD, Radeon Vega Mobile ve makine öğrenimi uygulamaları için özel olarak üretilmiş, ilk 7nm’lik ürün olacak Radeon “Vega” GPU’su ile, “Vega” ailesinin genişlemesini duyurmuş oldu.

AMD, x86 işlemciler için “Zen” çekirdeği şu anda Ryzen masaüstü ve mobil işlemcilerle sunuluyor olacak. Hem 14nm hem de 12 nm’de üretiliyorken “Zen 2” tasarımının tamamlandığı ve birçok farklı boyutta, ödüllü “Zen” tasarımını geliştirmiş olacağı belirtiliyor. Grafik tarafında ise 2018’de “Vega” ürün ailesini, ultra ince notebook’lar için Radeon Vega Mobile GPU ile genişletecek olan AMD, özellikle makine öğrenimi uygulamaları için üretilen “Vega” tabanlı GPU, ilk 7nm’lik AMD ürünü olacağını açıkladı. Üretim seviyesinde makine öğrenimi yazılım ortamı ile AMD’nin MIOpen kütüphaneleri, ROCm Open eCosystem platformu üzerinde TensorFlow ve Caffe gibi yaygın makine öğrenimi uygulama iskeletlerini destekliyor olacak olan bu işlemciler AMD GPU’larını yüksek performanslı bilgi işlem ve derin öğrenim ortamlarında kullanarak, programlamayı daha kolay bir hale getireceği belirtiliyor.

Yeni Nesil Radeon Vega destekli Ryzen İşlemciler;

AMD Ryzen 5 2400G ile dikkat çeken bu modelde 4 çekirdek ve 8 thread ile çalışacak olan işlemci, 3.9 GHz boost frekansı, Vega 11 GPU, 1250 MHz GPU frekansı ve 6 MB arabelleği olacak. 45-65 W TDP değeri sunan işlemci 12nm sürecinden çıkıyor ve Precision Boost 2 teknolojisi ile üretildi.

Bir diğer işlemci olan AMD Ryzen 3 2200G 4 çekirdek 4 thread yapısı, 3.7 GHz boost frekansı, Vega 8 GPU, 1100 MHz GPU frekansı, 6 MB arabellek ve yine 45-65 W TDP değeri sunacak.

AMD Ryzen 7 PRO 2700U ise 4 çekirdek 8 thread yapısı, 3.8 GHz boost frekansı, Vega 10 GPU, 1300 MHz GPU frekansı, 6 MB arabellek ve yine 15 W TDP değeri sunacakken, AMD Ryzen 5 PRO 2500U ise 4 çekirdek 8 thread yapısı, 3.6 GHz boost frekansı, Vega 6 GPU, 1100 MHz GPU frekansı, 6 MB arabellek ve yine 15 W TDP değeri ile geliyor. PRO ailesinin son ferdi ise AMD Ryzen 3 PRO 2300U adıyla gelirken, 4 çekirdek 4 thread yapısı, 3.4 GHz boost frekansı, Vega 3 GPU, 1100 MHz GPU frekansı, 6 MB arabellek ve yine 15 W TDP değeri veriyor olacak. Bu PRO modelleri özellikle ultra ince bilgisayarlara yönelik hazırlanan mobil işlemciler olması ile dikkat çekiyor. %22’ye kadar daha fazla rekabetçi üretkenlik performansı ve Intel Core i7-8550U’ya göre %125, Intel Core i7-7500U’ya göre %150 daha fazla rekabetçi grafik performansı sunacağı belirtiliyor.

Mobil tarafta bir yenilik silsilesi olarak ise Ryzen 7 2700U, Ryzen 5 2500U, Ryzen 3 2300U ve Ryzen 3 2200U modelleri de sunuluyor olacak.

Vega Gelişiyor!

AMD, Vega mimarisini artık mobil platforma da taşımayı başardı. Yeni adıyla Radeon Vega Mobil GPU,’nun yanı sıra aynı zamanda yakın zamandaki bir sürücü güncellemesiyle birlikte Radeon Software’in, Radeon RX ürünlerinde HDMI 2.1 Değişken Tazeleme Oranı (VRR) teknolojisi desteğini ekleyeceğini duyurdu. Bu özellik, HDMI 2.1 VRR destekli monitörlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte Radeon FreeSync teknolojisine bir ek olarak gelecek. Ubisoft, Far Cry 5’in Radeon RX Vega’ya özel Rapid Packed Math ve Radeon FreeSync 2 teknolojilerine destekleyeceğini açıkladı.