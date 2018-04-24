Amazon’un robotları 2019’da evlere geliyor!

Özellikle dev depolarında görmeye alışık olduğumuz Amazon’un robotları yakın zamanda evlere de gelebilir. Elbette depodakilerin aksine daha portatif ve spesifik amaca uygun olarak.

Ünlü finans haber kanalı Bloomberg’deki bir röportajda ortaya çıkan gizli planın niteliği hakkında henüz detaylı bir bilgi yok. Lakin koda adının Vesta olduğu ve şu anda firmanın Lab126 donanım ArGE bölümünde hazırlandığı biliniyor. Birkaç senedir devam ettiği belirtilen proje için sıralar agresif bir işe alımı söz konusu. Habere göre Amazon mevcut proje için şu sıralar robot alanında uzman Yazılım Mühendisi ve İlke Sensörleri Mühendisi arıyor.

Amazon’un robotları önce çalışanların evinde denenecek

Amazon’un yıllardır devasa depolarında kullanıdığı robotlardan farklı olması kaçınılmaz olan bu yeni ev robotlarının imkan ve kapasiteleri maalesef bilinmiyor. Şu sıralar akıllı ev konseptinde Alexa ile oldukça iyi bir rekabet sürdüren firmanın bir sonraki adımı elleri ayakları olan bir Alexa mı acaba?

Verilen bilgiler prototiplerin çoktan hazır olduğu yönünde. Prototip Amazon ev robotları üzerinde üst seviye kamera ve Bilgisayarlı Görme yazılımı bulunacak. Firmanın ilk hedefi 2018 sonuna kadar bu robotları tüm Amazon çalışanlarının evlerine yerleştirmek. Açıkçası bundan daha iyi bir test grubu olur mu bilemedik. Öte yandan bu yeni robotun fiyatı da belli değil.