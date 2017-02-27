Amazon’un Akıllı Asistanı Alexa Bu Sefer Moto Mod Oldu

Motorola’nın ekstra batarya özellikli, kablosuz şarj özellikli ve hızlı şarj özellikli Moto Mod cihazlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Amazon’un geliştirdiği sanal asistan Alexa, Moto Mod olarak Moto Z cihazlarına eklenebilecek. Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress kapsamında düzenlenen panelde Amazon2un Alexa Bölümü Yöneticisi Jon Kirk, Motorola ile birlikte çalışacaklarını ve Motorola telefonların ufak bir eklenti ile taşınabilir bir Amazon Echo olacağını açıkladı.

Yayınlanan tanıtım videosunda cihaz Moto Z’nin arkasında ekleniyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanabilmek için telefonu ekranın üzerine koyuyor ve hoparlör üstte kalıyor. Cihazın kenarlarında Alexa’nın aktif olduğunu gösteren mavi aydınlatma yer alıyor. Cihazın bu yılın sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

Ek olarak Motorola bugün farklı modlarda duyurdu. Bunların arasında hala deneme aşamasında olan oyun kontrolcüsü de yer aldı. Bu eklenti ile beraber Moto Z cihazlar birer Nintendo Switch’e dönüşüyor. Bu modlar ile ilgili herhangi bir fiyat açıklanmadı ancak bir çoğunun yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.