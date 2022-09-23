Amazon, çarşamba günü Fire 8 tabletlerinin en son sürümlerini duyurdu. Yeni modeller, Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids ve Fire HD 8 Kids Pro adlı dört tabletten oluşuyor.

Fire tabletleri, Apple’ın iPad’lerine daha ucuz bir alternatif çünkü gelirinin büyük kısmı donanıma dayanan Apple’ın aksine, Amazon’un cihazları, şirketin sesli asistanı (Alexa), müzik, kitaplar ve uygulamalar gibi hizmet ekosistemine açılan bir kapı görevi görüyor.

Dört tabletin tamamı çarşamba günü ön siparişe sunulacak ve önümüzdeki ay gönderime başlanacak. Amazon’a göre, yeni nesil Fire 8 tabletler önceki sürümlerden daha ince, daha hafif ve daha hızlı.

Fire HD 8, öncekinden %30 daha hızlı. Bir önceki cihazdan bir saat daha uzun olan 13 saatlik pil ömrüne sahip. USB-C şarj girişi mevcut ve önceki sürümde olduğu gibi 5 saat sonra tamamen şarj oluyor. Amazon ayrıca sağlamlık testlerinde HD 8’in iPad Mini’den iki kat daha dayanıklı olduğunu söylüyor.

Fire HD Plus, temel modelden daha hızlı bir işlemciye sahip. 3 saat sonra tamamen şarj olan Fire HD Plus, ayrıca kablosuz şarjı destekliyor. Ek olarak, daha keskin bir kameraya sahip.

Fire HD Kids ve Kids Pro, kitaplar, uygulamalar ve oyunlar gibi içerikleri içeren bir yıllık Amazon Kids+ aboneliğiyle birlikte geliyor. Ekstra 10 dolar karşılığında Amazon, Disney Mickey ve Princess kılıfları da satacak.

Amazon, yeni cihazları tanıtmanın yanı sıra, Tap to Alexa özelliğini Fire tabletlerinde kullanıma sunacağını söyledi. Bu, müşterilerin Alexa’yı ses yerine dokunma yoluyla kullanmalarına olanak tanıyarak konuşma ve mobilite sorunları olan kişilerin erişimini iyileştirmeye yardımcı olacak.