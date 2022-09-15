Amazon, e-ticaret talebindeki pandemi kaynaklı artışı karşılamak için agresif bir şekilde ağına daha fazla bina ekledikten sonra ülke genelindeki depo ayak izini azaltıyor.

Amazon’un dağıtım ağını yakından takip eden tedarik zinciri ve lojistik danışmanlık firması MWPVL International’a göre perakende devi bu hafta itibariyle 44 tesisi kapattı veya iptal etti ve 25 sitenin açılışını erteledi.

Bu harita, Amazon’un nerede kepenk kapattığını ve yeni tesislerin lansmanını nerede iptal ettiğini veya geciktirdiğini gösterir. Diğer tüm tesis türlerinden daha fazla dağıtım istasyonu kapatılıyor.

Amazon, Covid-19 pandemisi milyonlarca insanı evde tuttuğunda çevrimiçi sipariş telaşına ayak uydurmak için yarışırken 2020 ile 2022 arasında bir bina patlamasına başladı. Şirketin ayak izi, 2019 sonunda yaklaşık 272 milyon fit kareden 2021 sonunda 525 milyon fit kareye yani neredeyse iki katına çıktı.

2022’nin başlarında, enflasyondan bıkmış tüketicilerin çevrimiçi harcamalarını azaltması ve mağazalarda alışverişe geri dönmesi nedeniyle e-ticaret faaliyeti yavaşlamaya başladı. CFO Brian Olsavsky nisan ayında gazetecilere verdiği demeçte, “Amazon kendisini ‘talep kalıplarımıza karşı çok fazla alan’ sıkıntısı içinde buldu.” dedi.

Amazon, paketleri müşterilerin kapılarına kadar hızlandırmak için çok sayıda sözleşmeli sürücüye sahip. Sürücüler, Amazon’un 2018’de başlatılan teslimat hizmeti ortağı programının bir parçası olan üçüncü taraf şirketler tarafından istihdam ediliyor. Program şu anda dünya genelinde 275.000 sürücü istihdam eden 3.500 şirketi içeriyor.

İçindekiler Transfer seçeneği

Transfer seçeneği

Tesislerin kapanması sonucunda kaç çalışanın işten çıkarılacağı belli değil. Teslimat sürücüleri için popüler bir Reddit grubundaki bir gönderiye göre, Amazon bazı sürücülere yakındaki tesislere transfer seçeneği verdi.

Amazon, geçen ayın sonlarında gönderilen bir İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) dosyasına dayanarak şirket, Hanover, Maryland’deki bir teslimat istasyonunu kapatırken 190 çalışanının mevcut pozisyonlarını kaybedeceğini söyledi. Amazon tarafından sunulan ayrı bir WARN bildirimine göre, Maryland, Essex’teki bir teslimat istasyonunun kapatılmasından 163 çalışan daha etkilenecek.

Başvurulara göre kapanışların 25 Ekim’de başlaması planlanıyor. Amazon yaptığı açıklamada, “Maryland eyalet yasası, bir tesis kapandığında bir WARN bildirimi yapılmasını gerektirir. İşgücünü diğer tesislerde tutmayı planlasanız bile. Maryland’de hiçbir çalışan işten çıkarılmadı ve çalışanların her birine yakındaki bir tesiste bir pozisyon teklif edildi.” dedi.

Kesintiler, CEO Andy Jassy’nin artan maliyetler ve yavaşlayan perakende satışların şirketin kazançlarını etkilemesinin ardından “sağlıklı bir karlılık düzeyine” dönme sözü vermesiyle geldi. Amazon ayrıca bir salgın işe alım çılgınlığına girdikten sonra çok fazla işçiyle mücadele ediyor. İkinci çeyrekte Amazon, çalışan sayısını 99.000 kişi azaltarak 1.52 milyon çalışana indirdi

Amazon fiziksel ayak izini azaltsa da bazı pazarlarda yeni tesisler açmaya devam ediyor. Temmuz ayında şirket, 3,1 milyon metrekarelik bir depo inşa etmek için New York, Niagara’daki yetkililerden onay aldı.

Şirket ayrıca Loveland, Colorado’da bir sitenin yanı sıra Ontario, Kaliforniya’da şimdiye kadarki en büyük 4 milyon metrekarelik bir depo inşa ediyor.

Bir Amazon temsilcisi yaptığı açıklamada, “Eski sitelerimizden bazılarını kapatırken, bazı tesislerimizi de geliştiriyoruz ve yeni siteler açmaya devam ediyoruz. Aslında 2020’den bu yana yalnızca ABD’de ağımıza 350’den fazla yeni modern tesis ekledik. Burada, ABD’de ve dünyanın her yerinde yapım aşamasında olan düzinelerce tesisimiz var.”