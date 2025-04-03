Amazon, TikTok’u satın almak için devreye girdi. ABD hükümeti tarafından 5 Nisan’a kadar ya satılması ya da yasaklanması beklenen popüler sosyal medya platformu için Amazon son dakika teklifi sundu.

Amazon Tiktok’u satın mı alacak?

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon, e-ticaret ve bulut bilişim sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Sosyal medya devlerine karşı elini güçlendirmek isteyen şirketin, TikTok gibi devasa bir platforma sahip olmak istediği belirtiliyor.

Eğer bu satın alma gerçekleşirse, Amazon, reklamcılık alanında Google ve Meta gibi devlerle doğrudan rekabete girebilir. ABD hükümeti ve Beyaz Saray, bu satın alma teklifine nasıl yanıt vereceği konusunda sessizliğini koruyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile paylaşıldığı iddia edilen teklifin, Amazon tarafından nasıl şekillendirileceği merak konusu. TikTok’un yasaklanması, milyonlarca kullanıcının platformdan ayrılmasına yol açabilirken, Amazon’un bu hamlesi ile ne olacağı bilinmiyor.

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