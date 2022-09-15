Amazon, önümüzdeki ay New York’taki depolarından birinde bir sendika seçimiyle karşı karşıya kalacağını doğruladı. Şirket, New York, Albany’nin güneydoğusundaki Schodack kasabasında bulunan depodaki çalışanların oylarını 12-17 Ekim tarihleri ​​arasında kullanacaklarını söyledi.

ALB1 olarak bilinen tesisteki bir grup işçi, geçen ay sendika oylaması talep etti. İşçiler, Amazon’un JFK8 olarak bilinen Staten Island depolarından birini başarıyla sendikalaştıran mevcut ve eski çalışanlardan oluşan bir taban grubu olan Amazon İşçi Sendikası’nın onları temsil etmesini istiyor.

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, ağustos ayı sonlarında, çalışanların Albany deposunda bir sendika seçimi yapma şartlarını yerine getirdiğini belirledi.

Amazon sözcüsü Paul Flaningan, şirketin bir seçimle ilerlemek için yeterli “meşru imza” olduğuna şüpheyle yaklaştığını belirtti. Ancak çalışanların “seslerini duyurma hakkını desteklediğini ve bu sürecin buna izin vereceğini umduğunu” söyledi.

NLRB sözcüsü Kayla Blado ve sendika organizatörü Heather Goodall, önümüzdeki ay tesiste seçim yapılacağını doğruladılar. Ayrıca Blado, seçimin tesisin dışındaki bir çadırda yapılacağını söyledi. NLRB, 18 Ekim’de oyları saymaya başlayacak.

Albany seçimi, ALU’nun Staten Island’daki zaferini tekrar edip edemeyeceğini test edecek. ALU, mayıs ayında yakındaki bir tesisteki işçilerin bir sendikaya katılmayı reddetmesiyle erken bir aksilikle karşılaştı.

Son aylarda, ALU, JFK8 oylamasının sonuçları konusunda Amazon ile yasal anlaşmazlıklara odaklı. Fakat Amazon, sendikanın ve NLRB’nin seçim sürecini bozup görevi kötüye kullandığını iddia ederek sonuçların iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Ama, bu ayın başlarında bir NLRB yetkilisi, Amazon’un itirazlarının reddedilmesini ve sonuçların onaylanmasını tavsiye etti. Yine de, Amazon’un yetkilinin tavsiyelerine itiraz etmek için cuma gününe kadar süresi var.