Amazon raporlarına göre hükümetlerin veri talebi, yüzde 800 arttı!

Amazon tarafında yayınlanan son şeffaflık raporuna göre kullanıcı verilerine talip yeni müşteriler var. Raporlarda yer alan detaylara göre hükümetlerin kullanıcı verilerine olan talebinde ciddi bir artış söz konusu.

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Büyük teknoloji şirketleri yıllık olarak şeffaflık raporlarını yayınlamaya devam ediyor. Amazon da yıllık şeffaflık raporunu geçtiğimiz hafta sonu web sitesi üzerinden kamuoyuna sundu. Şirket raporla birlikte, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında hükümetlerden gelen kullanıcı verisi talebinin 3,222 olduğunu kaydediyor. Fakat yılın ikinci yarısındaki talep, ilk yarıya göre daha ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor.

Amazon taleplerde yüzde 800 artış raporluyor

Şirketin raporlarında 2020’nin ikinci yarı verileri incelendiğinde kullanıcı verilerine ciddi bir talep artışı söz konusu. İkinci altı aylık dönemde hükümetlerin Amazon’dan talep ettiği kullanıcı verisi 27,664 ile yüzde 800 oranında bir artış gösteriyor. Buna karşın şirket, hükümetlerle paylaşılan verilerin Echo, Fire ve Ring gibi aygıtlar üzerinden elde edilen alışveriş alışkanlığı verileri olduğunu belirtiyor. Ancak veri talebindeki ciddi artış konusunda ise Amazon kanadından bir yorum yok.

Almanya’dan rekor veri talebi

Teknoloji devi, geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu raporlarına kıyasla bu sene bir takım değişikliğe gitmiş görünüyor. Bu bağlamda hangi hükümetin kaç talepte bulunduğu artık raporlarda ayrı ayrı bölümlerde sunuluyor. Amazon’un raporuna göre en çok veri talep eden ülke Almanya. Yüzde 42’lik oranla pastada büyük pay sahibi olan Almanya’yı yüzde 18 ile İspanya takip ediyor. Bunların yanı sıra İtalya ve Birleşik Devletler, yüzde 11 ile geri kalan talebi oluşturuyor.

AWS kanadında da talepler var

Raporlarda ayrı bir kısımda yer alan hizmet ise Amazon Web Sevices. AWS tarafında ise 523 veri talebi kayda geçmiş durumda. Amazon, yüzde 75’lik oranla Birleşik Devletler’den gelen veri talebine yalnızca 15 vaka için yanıt verdiğini belirtiyor. TechCrunch tarafından paylaşılan habere göre ise şirket, raporunu bir hayli kısa tutmayı tercih etmiş. Buna karşın hükümet taleplerine ne şekilde yanıt verildiği ise detaylı bir şekilde raporlarda işlenmekte. Ancak hükümetlerin bu verileri hangi amaçla talep ettiği ise şimdilik merak konusu.

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