Amazon Prime Video Hizmetine Ücretsiz Seçenek Geliyor!

Netflix hegamonyası ile mücadele eden Amazon Prime Video, ücretsiz hizmet seçeneği de ekliyor.

Son dönemlerin popüler çevrimiçi hizmetleri kendi içlerinde kıyasıya yarışıyor. Müzik tarafında Spotify, Deezer ve Tidal gibi hizmetler var iken, video kısmında ise Netflix, Hulu, HBO Now, YouTube TV ve Amazon Prime Video gibi hizmetler mevcut. Bu hizmetler kendi aralarında yarışırken farklı seçenekler ile birbirilerinin önüne geçmeye çalışıyor

Bu konuda Amazon ve Prime Video hizmeti ortak bir karar ile ücretsiz servis sunmaya hazırlanıyor. Şu anda ilk 6 ay 2.99 Dolar, ardından 5.99 Dolar ücrete tabi şekilde hizmet veren Amazon Prime Video, aynı zamanda aylık 10.99 Dolar, Yıllık 99 Dolar ücretli Amazon Prime hizmetini satın alanlara da hediye olarak sunuluyor.

Şimdi ise tamamen ücretsiz bir paket üretmeyi planlayan Amazon Prime Video, bunu Spotify’ın ücretsiz hizmeti gibi reklamlı ve kısıtlı bir şekilde sunması beklenen hizmet, ülkemizde de kullanılır mı açıklandıktan sonra göreceğiz.