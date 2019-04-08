Amazon Kuiper Projesi ile internet sunacak

Amazon’un projesi Kuiper, yüksek hızlı internet erişimi olmayan milyonlarca insanlara hizmet etmek istiyor. Dünya çapında yüksek hızlı, uygun fiyatlı internet getirmek için düşük Dünya yörüngesine 3.236 uydu fırlatacak. Projenin detayları geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne sunuldu.

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Amazon Kuiper Projesi, Dünyanın %95’ine ulaşacak

Amazon, uyduların Dünya’nın 367 mil – 391 mil arasında çalışmasını istiyor. İnternet servisini, enlem 56 derece kuzey (Alaska Yarımadası) ile 56 derece güney arası bir alana ışınlayacak. Amazon Kuiper Projesi ile, küresel nüfusun yaklaşık %95‘inin yaşadığı bölgeleri kapsayacak.

Amazon sözcüsü PCMag‘e yaptığı açıklamada, “Bu, geniş bant internete temel erişimi olmayan milyonlarca insana hizmet vermeyi öngören uzun vadeli bir projedir.” sözlerine yer verdi ve ekledi “Bu girişime, ortak vizyonu paylaşan şirketlerle ortak olmayı dört gözle bekliyoruz.”

Amaç, önceden (iyi) internetin olmadığı yerde erişimi sağlamaksa, uydular bunu başarmanın makul bir yoludur. Aslında şirketler bunu yıllardır, dünyadaki belirli bir noktaya sabitlenmiş, çok yüksek bir yörüngede oturan büyük coğrafi (GSO) uyduları aracılığıyla yapıyorlar. Ancak , kargo takibi ve askeri üslere internet sağlama dahil birkaç uygulamanın yanı sıra, bu tür bir uydu bağlantısı, modern fiber veya kablo tabanlı internet ile rekabet edebilecek kadar hızlı, güvenilir veya duyarlı mı? Soruları aklımıza geliyor.

Amazon Kuiper Projesi, yakın zamanda bize ne getirir bilinmez ama gelecek için umut vermeye devam ediyor. Kafalarda oluşan soru işaretlerinin giderilmesiyle, yüksek hızlı ve sorunsuz internet ağı bizleri bekliyor olacak.