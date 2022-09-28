Amazon, Ian Kasırgası eyalete doğru ilerlerken Florida’nın bazı bölgelerindeki depoları geçici olarak kapatıyor. Şirket, çalışanlara gönderilen bildirimlere göre Tampa ve Orlando yakınlarındaki tesisleri kapattı. Amazon, bildirimlere göre tesislerin Cuma gününe kadar kapalı kalmasını bekliyor.

Temple Terrace’ın Tampa banliyösündeki bir tesiste çalışanlara gönderilen bir bildiriye göre, “Hava durumunu izlemeye devam edeceğiz ve binanın ne zaman yeniden açılacağına dair güncellemeler sağlayacağız.” dendi. Amazon, fırtına öncesinde güvenlik önlemi olarak bazı siteleri kapattığını doğruladı.

Amazon sözcüsü Richard Rocha yaptığı açıklamada, “Ian Kasırgası’nın yolunu yakından izliyoruz. Çalışanlarımızı ve bizim için teslimat yapanları güvende tutmak için operasyonlarımızda ayarlamalar yapıyoruz. Herkesin herhangi bir site kapanışından veya güvenli olmayan koşullardan haberdar olmasını sağlamak için çalışanlarımız ve teslimat ortaklarımızla düzenli temas halindeyiz. Gerektiğinde ayarlamalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Ian Kasırgasını saatte 120 mil maksimum sürekli rüzgarla Kategori 3 fırtınasına yükseltti. FEMA ve Beyaz Saray, Florida sakinlerini yerel yetkililerin tahliye uyarılarına kulak vermeye ve fırtınanın büyüklüğünü hafife almamaya çağırdı. Kasırga, Küba’ya indikten sonra güçlenmeye devam etti.

Amazon, Ian Kasırgası güneydoğu kıyılarına yaklaşırken operasyonlarını ayarlayan en son şirket oldu. Walt Disney Company ve Comcast’s Universal Studios, Orlando merkezli tema parklarını fırtınadan önce kapatıyor. Eyaletteki bazı havaalanları da kapatıldığını duyurdu.