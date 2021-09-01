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Amazon, Covid-19 Tedavisi Kurtçuk İlacı Satıyor!
Amazon, kullanıcıları Covid-19 tedavisi olduğu iddia edilen bir parazit önleyici ilaca yönlendiriyor. Ivermectin adı verilen ilaç, tipik olarak hayvanlardaki parazitleri tedavi etmek veya önlemek için kullanılıyor. Son haftalarda ise Gıda ve İlaç İdaresi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden uyarılara yol açan, Covid-19 için yanlış bir tedavi yöntemi haline geldi.
Amazon’da ‘iv’ terimini arandığında, web sitesinin otomatik tamamlama işlevi, “ivermectin hapları”, “ivermectin macunu” ve “enjekte edilebilen ivermectin” dâhil olmak üzere bir dizi ivermectin ürünü öneriyor. Otomatik tamamlama arama sonuçları, Amazon’un arama algoritmasının önerilen sonuçların en üstüne koymak için otomatik olarak eğitildiğine dair yeterli sayıda insanın “ivermectin” aradığını gösteriyor.
Bazı ürünlerle ilgili kullanıcı incelemelerinin, ivermectin’in Covid-19 için bir tedavi olduğuna dair yanlış iddialara atıfta bulunduğu ortaya çıktı. Bir incelemede, “Evet, bunun için kullandım. İki doz, tamamen gitti. Bu şey kesinlikle işe yarıyor. Söylentiler doğru.” Ayrı bir ivermectin listesinde, bir kullanıcı dozaj bilgileri verdi. Ayrıca, ivermectin’in Covid-19’u tedavi etmek için “güvenli ve etkili” olduğunu söyleyen bir web sitesi bağlantısı ekledi.
Kullanıcı yorumu: Ivermectin’i elde etmek çok zor ancak burada bahsedemeyeceğim bir şeyi engellemede çok etkili.
Amazon sözcüsü Craig Andrews, “Amazon’un otomatik tamamlama yanıtları, müşteri etkinliği tarafından yönlendiriliyor. Bu endişeleri gidermek için belirli otomatik tamamlama yanıtlarını engelliyoruz.” Bu hikâyenin yayınlanmasından birkaç saat sonra Amazon, Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) Covid-19’u tedavi etmek veya önlemek için ivermectin kullanımına karşı tavsiyede bulunduğunu belirten “insanlar için ivermectin” aramalarına bir bildirim ekledi. Kullanıcılara daha fazla bilgi için FDA web sitesini ziyaret etmelerini söylüyor. Aynı uyarı, “ivermectin covid” aramalarında da görünüyor.
Ivermectin, insanlar tarafından bit gibi parazitleri tedavi etmek için küçük dozlarda kullanılabilir. Ancak en yaygın olarak veteriner hekimler tarafından büyük hayvanların kurtçuklarını gidermek için kullanılır. Bazı parazitli hastalıkları tedavi etmek için “harika ilaç” olarak anılıyor. Ama Covid-19 veya diğer virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmadı. Yine de, bazı Facebook grupları ve Reddit toplulukları da dâhil olmak üzere çok fazla ilgi gördü.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ivermectin için yazılan reçeteler pandemi öncesine göre 24 kat arttı. Normalde, ivermectin için haftada yaklaşık 3.600 reçete yazılıyor. CDC, “Temmuz 2021’in başından bu yana, ayakta tedavi gören ivermectin dağıtımı yeniden hızla artmaya başladı. 13 Ağustos 2021’de sona eren haftada 88.000’den fazla reçeteye ulaştı” dedi. Bu ayın başlarında FDA, Amerikalıları ivermectin almamaları konusunda uyaran bir tavsiye yayınladı.
https://twitter.com/US_FDA/status/1429050070243192839?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1429050070243192839%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F2021%2F08%2F31%2Famazon-pushes-deworming-drug-falsely-touted-as-covid-treatment.html
Amazon, daha önce kendi pazarında yanıltıcı korona virüs iddialarına sahip ürünlerin satışı konusunda incelemeyle karşı karşıya kaldı. Geçen şubat ayında, şüpheli korona virüs iddiaları olan ürünlerdeki artışın ortasında şirket, “korona virüs”, “Covid-19”, “n95 maskesi” gibi aramalara kullanıcıları hastalığın önlenmesi ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi için CDC’ye yönlendiren bir bildirim ekledi.
Amazon, korona virüsle ilgili yanlış bilgiler içeren kitapları ve diğer ürünleri kaldırmak için mücadele etti. Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Amazon arama sonuçlarının %10’undan fazlasının sağlıkla ilgili yanlış bilgileri teşvik eden ürünler gösterdiğini buldu. Araştırmacılar kitapları, e-kitapları, sesli kitapları, giyim eşyalarını ve besin takviyelerini inceledi.
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Basın Bülteni
ASUS ROG Strix Arion S500 taşınabilir SSD modelini duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Arion S500 taşınabilir NVMe® SSD’yi duyurdu. DRAM’e sahip olan ve USB-C® 3.2 Gen 2 bağlantısını kullanan SSD, 1050 MB/s’ye kadar dosya aktarım hızları sunuyor.
Bakmakta fayda var: Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Alüminyum alaşımından üretilen bu taşınabilir sürücü, sahip olduğu termal dolguyla ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırıyor. 256-bit AES disk ve veri şifreleme özelliğine sahip olan SSD, kolay sürücü yönetimi için ROG SSD Dashboard yazılımından yararlanıyor. Üründe ayrıca özel Aura Sync aydınlatma bulunuyor. NTI Backup Now EZ yazılımıyla da birlikte gelen ürün ideal bir yüksek performanslı mobil depolama çözümü sunuyor.
İçindekiler
ASUS ROG Strix Arion S500 ile yüksek aktarım hızları
ROG Strix Arion S500’ün içinde 1050 MB/s’ye kadar aktarım hızları sunan yüksek performanslı bir Phison SSD bulunuyor. Bu SSD, standart harici sabit disklerden 12 kata kadar daha hızlı. Bu hızlarla 100 GB boyutundaki bir dosyayı yalnızca iki dakika içinde aktarmak mümkün. Buna ek olarak, DRAM bellek ve geniş SLC ön bellek de veri performansını üst seviyeye çekiyor. Bu da aynı zamanda SSD’nin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.
Soğutma konusunda yetenekli
ROG Strix Arion S500’ün alüminyum alaşımlı kasasında çalışma sıcaklığını uygun düzeyde tutarak sürekli yüksek hızlı veri transferi yapmayı sağlayan dahili bir termal dolgu bulunuyor. Bu ayrıca cihazın ömrünü de uzatmaya yardımcı oluyor.
Tam veri koruması
ROG Strix Arion S500, 256-bit AES disk ve veri şifreleme ile CPU performansını etkilemeden veri güvenliği sağlıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı tüm dijital varlıklarınızı zararlı virüs saldırılarından ve donanım arızalarından koruyor. Veri kurtarma özelliği de yanlışlıkla silinen dosyalar olduğunda yardımcı oluyor. Kullanıcıların içinin daha da rahat olmasını sağlayan kullanışlı ROG SSD Dashboard arayüzü sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.
Kapsamlı uyum
ROG Strix Arion S500, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısıyla hızlı performansın yanı sıra mobil cihazlarla, dizüstü bilgisayarlarla, masaüstü bilgisayarlarla ve en yeni nesil oyun konsollarıyla uyum sağlıyor. 2020 iF Tasarım Ödüllü ROG Strix Arion S500’de bulunan ASUS Aura Sync aydınlatma sistem genelinde benzersiz ışık efektleri sunuyor.
Teknik özellikler ise şu şekilde:
|
Boyutlar
|
124,57 x 47,76 x 10,85 mm (G x D x Y)
|
Ağırlık
|
107 g
|
Kapasite
|
500 GB
|
Arayüz
|
USB 3.2 Gen 2 Type-C®
(USB 3.2 Gen 1/ USB 2.0 ile uyumlu)
|
Hız
|
10 Gbps
|
İşletim Sistemi Uyumu
|
Windows 7/ 8.1/ 10
Mac OS Catalina veya daha yeni sürüm
|
SSD Dashboard Uyumluluğu
|
Windows 10
|
NTI Backup Uyumluluğu
|
Windows 7/ 8.1/ 10
|
AURA Sistem Gereksinimleri
|
Windows 10 RS3 veya daha yeni sürüm
|
Voltaj
|
5 V, 1,6 A
|
Sıcaklık
|
0°C–40°C (32°F–104°F)
|
Aksesuarlar
|
USB Type C‑-‑C kablosu
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Genel
Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Dünyadaki en hızlı büyüyen teknoloji markalarından bir tanesi olan Xiaomi, artık otomobil üretmeye başlayacak. Spekülasyon olarak uzun zamandır konuşulan Xiaomi’nin araba üreteceği haberleri gerçek oldu.
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Xiaomi’nin CEO’su leijun Twitter üzerinden yaptıkları açılamada markanın artık otomobil üreteceğini söyledi. Yaptığı açıklamada ise “Bugün bir dönüm noktası anını duyurmaktan gurur duyuyorum. Xiaomi’nin Elektrikli Araç İşletmesi (Xiaomi EV Company Limited), 10 milyar RMB başlangıç sermayesi ile resmi olarak tescil edildi ve şirketin yasal temsilci olarak benim.” açıklamasını yaptı.
Today I’m very proud to announce a milestone moment. Xiaomi’s Electric Vehicle business (Xiaomi EV Company Limited) has been officially registered, with a starting capital of RMB 10 billion and myself as the legal representative. pic.twitter.com/aySngRUlQW
— leijun (@leijun) September 1, 2021
Bildiğiniz üzere Xiaomi sadece bir akıllı telefon markası olmasının yanında ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, scooter, tartı, diş fırçası tırnak makası masa lambası, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlarda üretiyor.
Kendi ülkesinde (Çin’de) bu ürünleri milyonlarca kişinin kullandığını ve bu ürünleri kullanan Mi Fanların da mutlu olduğu düşünülünce yeni bir otomobil fikri hiçte kötü bir fikir olarak gözükmüyor. Ek olarak otomotiv sektörünün de giderek büyüyen ve evrilen bir sektör olduğunu düşününce Xiaomi gibi bir markanın özellikle elektrikli bir araç üretme fikri hem markayı sevenler için sevindirici bir haber hem de sektör için yeni bir rakip ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Sizce Xiaomi otomobil üretme işinde başarılı olabilir mi?
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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