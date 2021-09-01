Amazon, Covid-19 Tedavisi Kurtçuk İlacı Satıyor!

Amazon, kullanıcıları Covid-19 tedavisi olduğu iddia edilen bir parazit önleyici ilaca yönlendiriyor. Ivermectin adı verilen ilaç, tipik olarak hayvanlardaki parazitleri tedavi etmek veya önlemek için kullanılıyor. Son haftalarda ise Gıda ve İlaç İdaresi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden uyarılara yol açan, Covid-19 için yanlış bir tedavi yöntemi haline geldi.

Amazon’da ‘iv’ terimini arandığında, web sitesinin otomatik tamamlama işlevi, “ivermectin hapları”, “ivermectin macunu” ve “enjekte edilebilen ivermectin” dâhil olmak üzere bir dizi ivermectin ürünü öneriyor. Otomatik tamamlama arama sonuçları, Amazon’un arama algoritmasının önerilen sonuçların en üstüne koymak için otomatik olarak eğitildiğine dair yeterli sayıda insanın “ivermectin” aradığını gösteriyor.

Bazı ürünlerle ilgili kullanıcı incelemelerinin, ivermectin’in Covid-19 için bir tedavi olduğuna dair yanlış iddialara atıfta bulunduğu ortaya çıktı. Bir incelemede, “Evet, bunun için kullandım. İki doz, tamamen gitti. Bu şey kesinlikle işe yarıyor. Söylentiler doğru.” Ayrı bir ivermectin listesinde, bir kullanıcı dozaj bilgileri verdi. Ayrıca, ivermectin’in Covid-19’u tedavi etmek için “güvenli ve etkili” olduğunu söyleyen bir web sitesi bağlantısı ekledi.

Kullanıcı yorumu: Ivermectin’i elde etmek çok zor ancak burada bahsedemeyeceğim bir şeyi engellemede çok etkili.

Amazon sözcüsü Craig Andrews, “Amazon’un otomatik tamamlama yanıtları, müşteri etkinliği tarafından yönlendiriliyor. Bu endişeleri gidermek için belirli otomatik tamamlama yanıtlarını engelliyoruz.” Bu hikâyenin yayınlanmasından birkaç saat sonra Amazon, Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) Covid-19’u tedavi etmek veya önlemek için ivermectin kullanımına karşı tavsiyede bulunduğunu belirten “insanlar için ivermectin” aramalarına bir bildirim ekledi. Kullanıcılara daha fazla bilgi için FDA web sitesini ziyaret etmelerini söylüyor. Aynı uyarı, “ivermectin covid” aramalarında da görünüyor.

Ivermectin, insanlar tarafından bit gibi parazitleri tedavi etmek için küçük dozlarda kullanılabilir. Ancak en yaygın olarak veteriner hekimler tarafından büyük hayvanların kurtçuklarını gidermek için kullanılır. Bazı parazitli hastalıkları tedavi etmek için “harika ilaç” olarak anılıyor. Ama Covid-19 veya diğer virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmadı. Yine de, bazı Facebook grupları ve Reddit toplulukları da dâhil olmak üzere çok fazla ilgi gördü.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ivermectin için yazılan reçeteler pandemi öncesine göre 24 kat arttı. Normalde, ivermectin için haftada yaklaşık 3.600 reçete yazılıyor. CDC, “Temmuz 2021’in başından bu yana, ayakta tedavi gören ivermectin dağıtımı yeniden hızla artmaya başladı. 13 Ağustos 2021’de sona eren haftada 88.000’den fazla reçeteye ulaştı” dedi. Bu ayın başlarında FDA, Amerikalıları ivermectin almamaları konusunda uyaran bir tavsiye yayınladı.

https://twitter.com/US_FDA/status/1429050070243192839?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1429050070243192839%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F2021%2F08%2F31%2Famazon-pushes-deworming-drug-falsely-touted-as-covid-treatment.html

Amazon, daha önce kendi pazarında yanıltıcı korona virüs iddialarına sahip ürünlerin satışı konusunda incelemeyle karşı karşıya kaldı. Geçen şubat ayında, şüpheli korona virüs iddiaları olan ürünlerdeki artışın ortasında şirket, “korona virüs”, “Covid-19”, “n95 maskesi” gibi aramalara kullanıcıları hastalığın önlenmesi ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi için CDC’ye yönlendiren bir bildirim ekledi.

Amazon, korona virüsle ilgili yanlış bilgiler içeren kitapları ve diğer ürünleri kaldırmak için mücadele etti. Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Amazon arama sonuçlarının %10’undan fazlasının sağlıkla ilgili yanlış bilgileri teşvik eden ürünler gösterdiğini buldu. Araştırmacılar kitapları, e-kitapları, sesli kitapları, giyim eşyalarını ve besin takviyelerini inceledi.