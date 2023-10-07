Giyilebilir teknoloji dünyasının önemli oyuncularından biri olan Amazfit, şimdi de Amazfit Active adını taşıyan yeni bir akıllı saatle karşımızda. Bu cihaz, bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen üstün bir performans vaat ediyor. İşte Amazfit Active’in özellikleri ve detayları!

Amazfit Active: Fiyatı Uygun, Performansı Harika!

Amazfit Active, 1,75 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, size geniş bir görüntüleme alanı sunarken aynı zamanda renkli ve canlı bir deneyim vaat ediyor. Giyilebilir cihazın tasarımı hafif ve şık. Kare bir kadranı olan bu saat, özellikle spor yaparken veya günlük kullanımda rahatça takılabilecek bir yapıya sahip. Saatin yalnızca 24 gram ağırlığında olması da kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu hafifliği elde etmek için Amazfit’in plastik gövde tercih ettiği tahmin ediliyor.

Amazfit Active’in sağ tarafında kullanıcıya daha iyi kontrol imkanı sunan bir düğme bulunuyor. Bu düğme, saati kullanırken işleri kolaylaştırıyor.

Saat, 450 x 390 piksel çözünürlüğe sahip olan 1,75 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran, yüksek çözünürlüklü içeriklerin keyfini çıkarmanızı sağlarken, %73 ekran-gövde oranı ve kavisli yüzey sayesinde görsel bir şölen sunuyor.

Amazfit Active, spor yaparken veya su aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olan 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Bu, cihazın su altında da güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Amazfit, bu saatin 14 güne kadar pil ömrü sunabileceğini iddia ediyor.

Bu akıllı saat, konum hizmetleri için bir GNSS modülü de içeriyor. Ancak bu özellik sürekli olarak kullanıldığında pil ömrünün 16 saate düşebileceği söyleniyor. Amazfit Active, sağlık takibi için bir dizi özelliğe sahip. Kandaki oksijen doygunluğu seviyelerini ve uyku, kalp atış hızı gibi diğer yaygın sağlık verilerini izleyebilen bir dizi sensör cihazda yer alıyor.

Amazfit Active, Midnight Black ve Petal Pink renk adı verilen siyah ve pembe renk seçenekleriyle sunuluyor ve 151 dolarlık bir fiyata sahip.

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