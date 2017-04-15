Alphabet Şirketler Topluluğu İlginç Yeni Bir Akıllı Saat Geliştirdi

Geçtiğimiz yıllarda Google’ı da barındıran bir şirketler topluluğu olarak kurulan Alphabet’in sağlık bölümü ilginç ve farklı bir akıllı saat tanıttı.

Öncelikle Alphabet, Google’ın kurucusu Larry Page’in geçtiğimiz yıllarda bir blog yazısıyla duyurduğu, daha sonra ise CEO’luğunu üstendiği şirketler topluluğudur. Barındırdığı sekiz departmandan biri olan Verily Life Sciences yeni bir akıllı saat duyurdu. Fakat bu saati satın alamayacaksınız çünkü bu saat, ticari satış amacından ziyade hayat kurtarma araştırmaları için kullanılacak.

Study Watch adı verilen saat, yalnızca saat ve tarihi gösteren basit bir e-mürekkep ekranına sahip. Zaten bir tüketici ürünü olarak tasarlanmayan saat pasif olarak tıbbi araştırmalar için kişinin sağlık verilerini kaydediyor. Saat, kalp atış hızı, elektrokardiyografi (EKG) ve hareketsizlik gibi birçok veriyi ölçümleyebilen çok sayıda fizyolojik ve çevresel sensöre sahip.

Bir blog yazısıyla tanıtılan cihazın üretimindeki temel amaçlardan biri de göze batmayan biyosensörlü yeni araçlar yaratmakmış. Bulut depolamayla çalışan cihazın kendi depolama alanı da bulunmakta böylece sürekli senkronize etme problemini ortadan kaldırılmış. Ayrıca ekranı sürekli açık olan cihaz bir haftaya kadar pil ömrü sunmakta.

Son olarak sağlık verisi sürekli takip edilmesi gereken hastalar için böyle sade ve göze hoş gelen cihazların üretilmesi gerçekten önemli bir adım. Çünkü diğer cihazlar, insanlara sürekli hastalıklarını hatırlatmakta ve diğer insanlarında garip bakışlarına maruz bırakabiliyor. Bu gibi problemlerden kurtulmak için birebir.