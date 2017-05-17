Almanya Sürücüsüz Araç Testleri İçin Gerekli İzni Verdi

Artık Almanya merkezli otomobil üreticilerinin sürücüsüz araçlarını test etmek için California’ya götürmesine gerek kalmadı.

Almanya sürücüsüz araçların yollarda test edilmesinin önünü açan kanunu kabul etti ve gerekli şartları belirledi. Bu kanuna göre test araçlarında sürücü koltuğunda birisi bulunmak zorunda. Bu operatör gözünü yoldan ayırabilir ve telefondan internete girebilir ancak yapay zeka yardıma ihtiyaç duyduğunda aksiyon almak zorunda.

Bunlara ek olarak araçlarda yolculuğu kayıt altına alan, yapay zekanın ve sürücünün yaptığı şeyleri kayıt altına alan bir kara kutu bulunmak zorunda. Bu kara kutudan yaşanacak olan potansiyel kazalarda yararlanılacak. Eğer kaza esnasında aracın kontrolü sürücüdeyse sorumluluk sürücüye eğer yapay zekadaysa sorumluluk üretici firmaya yüklenecek.

Bu kanunun geçmesi yerel üreticiler için herşeyin daha kolay olmasını sağlayacak. Dünyanın büyük üreticilerinden Volkswagen, Mercedes Benz ve BMW araçlarını şu anda California’da test ediyor.