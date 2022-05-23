Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi TWS kulaklıları listeliyoruz. En uygun fiyatlıdan pahalıya doğru giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan TWS kulaklığı tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.

Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

Tavsiye ettiğimiz TWS kulaklılar:

QCY T7

OPPO Enco Air

Philips TAT2236/2206

TCL MoveAudio S600

Huawei Freebuds 4i

Soundcore Liberty 2 Pro

Huawei FreeBuds Pro

OPPO Enco X

Apple AirPods 2

Xiaomi FlipBuds Pro

Soundcore Liberty 3 Pro

Klipsch T5 II True Wireless Sport

Sony WF-1000XM4

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