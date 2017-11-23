Aliexpress’in Türkiye’deki Siparişlerini Aras Kargo Taşıyacak!

Alibaba ve Aras Kargo arasında teslimat için iş birliği sağlandı. Siparişleriniz Çin’den sadece 5 gün içerisinde elinize geçecek.

Ürün çeşitliliği ve geniş fiyat yelpazesiyle e-ticaret siteleri kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırmakta. Fakat uzun süren hatta kimi zaman kaybolan kargolar kullanıcılar için hiç de sevilen bir durum değil. Bu noktada Çin’in e-ticaret devlerinden Alibaba ve Aras Kargo arasında teslimat için iş birliği yapıldı

Alibaba holding bünyesindeki dev ticaret platformu Aliexpress ve Alibaba gönderileri için Aras Kargo ile anlaşma sağlandı. Normalde Çin üzerinden gelen siparişler için Türkiye’ye kadar Çinli firmalar görev alırken, yurt içerisinde gümrük ve ulaşım hizmetlerini PTT vermekteydi.

PTT ile 7-45 gün arası sürede teslim edilen kargolar Aras Kargo ile bu 5 gün içerisinde teslim edilecek kadar kısalıyor.

Dijital Dönüşüm

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk “Kargo sektöründe, e- ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefimiz için dünya e-ticaret devi Alibaba ile büyük bir adım attık. Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Öncesinde 25-40 gün arasında gelen siparişler, işbirliğimizle çok daha kısa sürede teslim edilecek” dedi.

Hikmet Nuri Bulduk, Dijital Dönüşüm başlığıyla düzenlediği basın toplantısı sırasında önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknolojik dönüşüm için 30 milyon Euro yatırım planlarının bulunduğunu ve bu dönüşümün ilk adımlarını yapılan toplantı içerisinde tanıttı.

Hem taşıma hem de gümrük

Taşımacılık ve gümrük faaliyetlerini üstlenen Aras Kargo, teslimat hızlarına göre farklı fiyatlandırmalarla paket teslimatını gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta 10.000 adet ürün gönderimi ile süreç başlamış olacak.

Yurt içi gönderilerin Aras Kargo’nun sitesinden yapılabiliyor olsa da bu bilgiler anlık olarak yenilenmediğinden konum bilgisi güncel olmamakta. Bu durumu çözmek için canlı kargo takip sistemini tanıtan Aras Kargo, 2018 yılı itibariyle kullanıcıların takip numaralarıyla 7/24 kargolarını anlık takip edebileceğini belirtti.