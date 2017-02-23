Alien: Covenant Filminden 4 Dakikalık Yeni Video Yayınlandı

Prometheus filminin yarattığı hayal kırıklığının üzerinden yeni bir Alien filmi için heyecanlanmaya yetecek kadar zaman geçti.

Alien: Covenant ile 1979 yılında çıkan korku bilimkurgu klasiğine geri dönüyor gibi gözüküyoruz. Filmden yayınlanan The Last Supper isimli video dört dakika uzunluğunda ve filmin aksiyon hazırlığını bizlere gösteriyor. Videoda yeni dünyalar aramak için Covenant görevine katılan karakterleri görüyoruz.

Videoda filme dair pek bir ipucu yer almıyor. Filmin oyuncu ekibi ise biraz tartışmaya açık olabilir. Kaptan rolünde James Franco yer alıyor. Ayrıca Eastbound & Down’dan Danny McBride, Katherina Waterstone, Michael Fassbender ve Billy Crudup filim oyuncu kadrosunu oluşturuyor.