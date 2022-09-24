Alibaba, Çinli e-ticaret devi tarihsel bir yavaşlamanın ardından büyümeyi yeniden canlandırmaya çalışırken bulut bilişim müşterilerini desteklemek için önümüzdeki üç mali yılda 1 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Alibaba yaptığı basın açıklamasında, yatırımın “finansman, indirimler ve piyasaya giriş girişimleri gibi finansal ve finansal olmayan teşviklerden” oluştuğunu söyledi. Şirket ayrıca, müşterilerinin pazara bağlı olarak bulut bilişim iş ihtiyaçlarını yerelleştirmelerine yardımcı olacak bir program kurduğunu söyledi.

Gartner’a göre Alibaba; Microsoft ve Amazon’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü bulut bilişim şirketi. Bulut bilişim, şu anda Alibaba’nın genel işinin küçük bir parçası olsa da, şirket yönetimi bunu gelecekteki büyüme ve kâr için kritik bir bileşen olarak görüyor.

Bununla birlikte, Alibaba, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Covid-19’un yeniden canlanması ve daha sıkı bir yerel düzenleyici ortam nedeniyle Çin’deki ekonomik rahatsızlık arasında büyümede benzeri görülmemiş bir yavaşlama gördü. Nisan-Haziran çeyreğinde, Alibaba rekor düzeyde ilk sabit gelir artışını bildirdi. Bulut bilişim işindeki gelir artışı da önceki çeyreğe göre yavaşladı.

Alibaba’nın yatırım duyurusu aynı zamanda Çin merkezli Hangzhou şirketinin bulut bilişim işini denizaşırı ülkelerde genişletmeye yönelik daha kapsamlı bir girişiminin bir parçası. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Alibaba, Singapur ve Tayland gibi diğer pazarlarda müşteri kazanmak için Çin dışında yeni veri merkezleri açtı.