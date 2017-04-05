Alcatel bugün yeni Flash modelini duyurdu ve bu modelde diğer akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz özelliklerden biraz fazlası var.

Alcatel’in telefonunda son zamanlarda popüler olarak gördüğümüz çift arka kamera yer alıyor. Bu sistemi daha önce iPhone ve diğer telefonlarda da görmüştük. Diğer taraftan Oppo F3 ve LG V10 gibi telefonlarda ise çift ön kamera yer alıyor. Flash’ı ise bu telefonlardan ayıran bir yönü var.

Bugün duyurulan Flash’ın hem çift karka kamerası hem de çift ön kamerası bulunuyor. Arka kısımda yer alan kameralar 13 megapiksel. Birisi normal kamera diğeri ise Huawei modellerinde olduğu gibi monokromatik. Ön tarafta yer alan kameralardan birisi 8 diğeri ise 5 megapiksel.

Şirket henüz cihazın fiyatı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. 5.5 inç büyüklüğündeki cihaz 1080p çözünürlükte ekrana sahip ve içerisinde Helio X20 işlemci yer alıyor. Telefonun kötü yanı ise Android 6.0 Marshmallow sürümü ile gelmesi.