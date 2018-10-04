Akıllı telefonunuzla Pro videolar çekin! (Zhiyun Smooth 4 inceleme)

Zhiyun Smooth 4 inceleme videomuzda, akıllı telefonunuzla titreşimlerden arınmış videolar çekebileceğiniz gimble modelini inceledik.

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Zhiyun Smooth 4 inceleme

Cihazla birlikte bir taşıma çantası, tripod ve şarj kablosu çıkıyor. Hemen hemen tüm akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen ürün, sadece ağırlık merkezi bir noktada toplanan büyük telefonlar için çok uygun değil diyebiliriz.

Ürünün temel amacı, akıllı telefonunuzla video çekerken oluşan titreşimleri ortadan kaldırarak akıcı videolar çekebilmeniz. Akıllı telefonunuzla Bluetooth üzerinden bağlanan cihaz, ZY Play uygulaması ile üzerindeki tüm tuşları kontrol edebilmenize olanak tanıyor. Cihazın malzeme yapısı genel olarak plastik olmasına karşın oldukça sağlam bir hissayata sahip.

Akıllı telefonunuzla video çekerken ihtiyacınız olan tüm tuşlar ürünün üzerine konumlandıırlmış. Sol tarafta yer alan tekerlek, hem zoom hem de odak yapmak için kullanılabiliyor. Ayrıca video/fotoğraf çekimi, pan/kitli modunu değiştirme, ana menü gibi birçok tuşun olduğunu belirtelim.

Uygulama üzerinde obje takibi özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ancak bazen bu modun çok düzgün çalışmadığını söylemek gerek. Son olarak ürünün fiyatı ise 999 TL.