Akıllı Telefon Görünümlü Akü: Doogee’den 12.000 mAh Bataryaya Sahip Telefon!

Ara sıra garip telefonları ile ortaya çıkan Doogee markası, şimdi de tamı tamına 12.000 mAh bataryaya sahip telefonu ile çıkageldi.

Her ne kadar dünya genelinde Samsung, LG, Sony, HTC, Apple gibi markalar yenilikler konusunda öncü gözükse de özellikle Çin menşeili markalar farklı telefon detayları ile ön plana çıkmaya devam ediyorlar. Bunun son örneği ise Doogee’den geldi. Dooge markası BL12000 adını verdiği telefon modeliyle teknoloji gündemine oturmayı başardı. Çünkü telefonda tamı tamına 12.000 mAh batarya bulunuyor. Bir powerbank gibi de kullanabileceğiniz telefon, bir akıllı telefonda en büyük bataryaya sahip olma ünvanını da kazanmış oldu.

Teknik özellik tarafında 6 inç büyüklüğünde FullHD+ (18:9) ekran, 8 çekirdekli MediaTek MT6750T yonga seti, Mali-T860 grafik birimi, 4 GB RAM, 32 GB depolama gibi detaylar ile gelen Doogee BL12000, arkada 16 MP + 13 MP , önde de 16 MP + 8 MP çözünürlüğe sahip toplam dört kamera ile geliyor. Marka verilerine göre 42 gün bekleme, 90 saat konuşma ve 25 saatlik video oynatma süresi veren BL12000, 12V-3A 36W hızlı şarj desteği ile 4 saatte tam doluma ulaşabiliyor.

180 dolar fiyatıyla satılan Doogee BL12000, performans olarak sınıfta kalabilecek bir düzeyde olsa da bataryası ile uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.