Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Celal Canik (@celalcanik) ile beraber başladığımız akıllı telefon fotoğrafçılığı serimiz devam ediyor. Bu sefer Samsung Galaxy A6+ ile birlikte son dönemlerin en popüler fotoğraf tekniği olan portre fotoğrafları çekerken dikkat etmeniz gerekenlerden söz ettik.

Not: Videodaki fotoğrafların tamamı Samsung Galaxy A6+ ile çekilmiş ve herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ürünün tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Samsung Galaxy A6+: https://hwp.to/2KjuPPx

Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı #3 | Samsung Galaxy A6+ ile Portre Çekimi