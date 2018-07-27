Akıllı telefon fotoğrafçılığı #2 – Galaxy A6+ ile manzara çekimi!

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Celal Canik (@celalcanik) ile beraber başladığımız akıllı telefon fotoğrafçılığı serimiz devam ediyor. Bu sefer Samsung Galaxy A6+ ile birlikte manzara fotoğrafları çekerken dikkat etmeniz gerekenlerden söz ettik.

İlgili Haber: Akıllı telefon fotoğrafçılığı #1 (Galaxy A6+ ile temel kurallar)

Akıllı telefon fotoğrafçılığı #2

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Not: Videodaki fotoğrafların tamamı Samsung Galaxy A6+ ile çekilmiş ve herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ürünün tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; Samsung Galaxy A6+: https://hwp.to/2KjuPPx

Samsung Galaxy A6+ kamera özellikleri

Arka tarafında 16 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera barındıran telefonun ana kamerası, F/1.7 diyafram değerine sahip. Çift kamera sayesinde “Canlı Odak” özelliğiyle arka tarafı bulanıklaştırılabildiğiniz fotoğraflar çekebiliyorsunuz. LED flaş ve HDR desteği de telefonda yer alırken, arka kamerayla 1080p Full HD video kaydı mümkün.

Ön tarafta ise 24 MP‘lik F/1.9 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası bulunuyor.