(Akıllı Saat Hediyeli) Samsung Gear S3 Lansman Videosu

ÖDÜLÜ KAZANMAK İÇİN: Bu haber sayfasının altına Samsung Gear S2’ye sahip olduğunuzda onun hayatınızı nasıl değiştireceğine dair bir yorum yazmanız gerekmekte. Bu şekilde yorumlar değerlendirildikten sonra 13 Aralık tarihinde bir videoyla kazanan açıklanacak.

Samsung’un yeni akıllı saati Gear S3, Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. 30 Kasım tarihinde Feriye Lokantası’nda yapılan lansmana Türkiye teknoloji basınından birçok kişi katıldı. Bu lansmana Gear S3’ün özelliklerinin anlatılması ve Samsung’un reklam çalışmalarında birlikte çalıştığı ödüllü Türkiye gençleri dahildi.

Gelelim saatin özelliklerine. Exynos 7270 yongayla çift çekirdekli 1.0GHz işlemciye sahip olan cihaz 768MB RAM’e ve 4GB dahili hafızaya sahip.

Ekran çözünürlüğü 360 x 360 olan Gear S3’ün PPI oranı 278. Pil ömrü 380mAh’lik yeni bataryası sayesinde 4 gün olarak belirtilen cihaz şık tasarıma, üstünde dairesel kontrolleri yapmanızı sağlayan bir de mekanizmaya sahip. Dahili mikrofonu ve hoparlörü olan Gear S3’le birlikte telefon konuşmaları da geri gelmiş bulunuyor.