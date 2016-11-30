(Akıllı Saat Hediyeli) Samsung Gear S3 Lansman Videosu

ÖDÜLÜ KAZANMAK İÇİN: Bu haber sayfasının altına Samsung Gear S2’ye sahip olduğunuzda onun hayatınızı nasıl değiştireceğine dair bir yorum yazmanız gerekmekte. Bu şekilde yorumlar değerlendirildikten sonra 13 Aralık tarihinde bir videoyla kazanan açıklanacak.
Samsung’un yeni akıllı saati Gear S3, Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. 30 Kasım tarihinde Feriye Lokantası’nda yapılan lansmana Türkiye teknoloji basınından birçok kişi katıldı. Bu lansmana Gear S3’ün özelliklerinin anlatılması ve Samsung’un reklam çalışmalarında birlikte çalıştığı ödüllü Türkiye gençleri dahildi.
Gelelim saatin özelliklerine. Exynos 7270 yongayla çift çekirdekli 1.0GHz işlemciye sahip olan cihaz 768MB RAM’e ve 4GB dahili hafızaya sahip.
Ekran çözünürlüğü 360 x 360 olan Gear S3’ün PPI oranı 278. Pil ömrü 380mAh’lik yeni bataryası sayesinde 4 gün olarak belirtilen cihaz şık tasarıma, üstünde dairesel kontrolleri yapmanızı sağlayan bir de mekanizmaya sahip. Dahili mikrofonu ve hoparlörü olan Gear S3’le birlikte telefon konuşmaları da geri gelmiş bulunuyor.
286 Yorum
Furkan30 Kasım 2016 at 16:00
Benden hızlısı mezarda… Video işlenirken dahi yorum atabilen tek Hardware Plus takipçisiyim sanırım. Burdan Ersin reise selam olsun 😀
Türker2 Aralık 2016 at 00:43
Fazla abartmaya gerek yok bence. Eger gercekten Samsung kullanıcısı biriyseniz zaten kaliteden şaşmaz ve akıllı saatinin tarzına hitap edeceğini bilirsiniz. Her zaman merak etmişimdir gear ları 😊
Berk30 Kasım 2016 at 16:40
Günümüz teknoloji dünyasında akıllı saatlerin yeri ayrıdır. Bu tip konularda özelikle insan yaşamını kolaylaştıran cihazlar,ürünler gibi birçok iletişim araçları hayatımızda yer kazanmış durumda. Günler geçtikçe akıllı saatlerin yeri ve önemi artıyor. Bende eğer Samsung Gear S2’ye sahip olursam öğrenime hız katacağım yeni bilgilere. İçerikleri ve gönderilerimi çok daha kolay paylaşacağıma son olarak yeni keşfedilir uygulamaları hayatıma renk katacağını düşünüyorum.
Behlül30 Kasım 2016 at 16:40
Merhaba, kendim hobi olarak iot projeleri ile uğraşıyorum arduino & raspberry pi ile değişik çalışmalarım bunların giyilebilir cihazlarla daha efektif çalışacağını düşünüyorum eğer bunu alırsam çalışmalarıma bunuda ekleyeceğim
Furkan30 Kasım 2016 at 16:44
Şuan videoyu izledim. Açıkcası çağımız teknoloji çağımız oldu. Teknoloji hayatımızın her yerinde ve bize daha kolay bir hayat sunmak için burdalar. Uzun zamandır telefonlara ilgim çok yüksek bu kanal sayesindede isteğim bilgiye Ersin abinin ve Berkın abinin sorularıma cevaplarıyla ulaşıyorum. Çoğu videoyu izliyorum hatta geçende Huawei P9 ile ilgili hediye çanta veriyordu Ersin abi, ben orayada yorum yazmıştım ama amacım çanta hediyesi değil aklımda kalan Ersin abinin, Berkin abiyi şok eden Huwaei P9 almamak videosundaki efsanevi muhabbeti paylaşmak istemiştim 🙂 Yakın zamanda da Ersin abiyle konuşup Lg G5 almalımıyım muhabbetini yapmıştık. Şuanda yeni telefonumla yazıyorum bu yorumu ve gerçekten bir akıllı saatimin olmasını isterim. Umarım Ersin abi bana yeni aldığım telefonum ile kullanabileğim bu akıllı saati hediye eder 🙂
Furkan1 Aralık 2016 at 12:46
Valla Ersin abi aşağıda baya yorum yazanlar olmuş. Sen en çok kimin ihtiyacı olduğuna inanıyorsan ona ver en iyisi abi. Hem ne hediye ne başka bişey, senin sohbetin bana yeter güzel abim.Zaten sorularım olduğunda hem cevap veriyorsun hemde sohbet ediyoruz senle. Daha ne isteyi en büyük hediye bu bana ve hardware plus takipçilerine. Bu arada abi Zenfone 3 videosunun altına yorum attım mutlaka incelemede senin görüşlerini duymak istiyorum Ersin Reiisss 😀
Efe Berk Nisanoglu30 Kasım 2016 at 16:47
gear s2 hayatimi cok kolaylastiracak birde hava atanlarin havasindan kurtulacagim
Efe Berk Nisanoglu30 Kasım 2016 at 16:47
gear s2 hayatimi cok kolaylastiracak birde hava atanlarin havasindan kurtulacagim
Sadık30 Kasım 2016 at 16:48
Samsung Gear S2 benim olursa araba kullanırken devamlı telefonu çıkartmaktan kurtulmuş olacağım vede araba kullanırken telefona gelen bildirimleri veya çağrılara bakarken araba sürüsü mü engellendiği için S2 benim olursa hem yoluma bakmış olacağım hemde trafikte olan diğer kişilerin hayatını tehlikeye atmamış olacağım.
ismail durgun30 Kasım 2016 at 16:49
Sık Sık yaptığım telefonu düşürme sakarlıklarımız sona erecek.
Adem30 Kasım 2016 at 16:49
Abi Always On istersen kapatılabiliyor. Ayrıca ekranın açık kalması kapalı kalmasından iyi değil midir? Kolunuzda kare bir saat taşıyıp 360 derece olan bir saati neden beğenmediğinizi anlayamadım. MST teknolojisi inovasyonun babası ancak Türkiye’de aktif değil. Operatörler ve bankaların da getirmeye niyeti yok sanırım.
Adem30 Kasım 2016 at 16:49
Abi Always On istersen kapatılabiliyor. Ayrıca ekranın açık kalması kapalı kalmasından iyi değil midir? Kolunuzda kare bir saat taşıyıp 360 derece olan bir saati neden beğenmediğinizi anlayamadım. MST teknolojisi inovasyonun babası ancak Türkiye’de aktif değil. Operatörler ve bankaların da getirmeye niyeti yok sanırım.
Özkan Karataş30 Kasım 2016 at 16:50
Merhaba
Çalışma sebebiyle pek telefonumu sesli kullanamıyorum saat ile çağrı ve maillere bildirim sebebiyle daha iyi farkında olup cevap verebilirim.
Özkan Karataş30 Kasım 2016 at 16:52
Merhaba
Çalışma sebebiyle pek telefonumu sesli kullanamıyorum saat ile çağrı ve maillere bildirim sebebiyle daha iyi farkında olup daha hızlı cevap verebilirim
öner gürses30 Kasım 2016 at 16:58
hayatımda degişicek bir kac şey öncelikle bana bu dünyadaki en önemli şeyi yanı zamanı kazandırcak bir saat ironik ama gercek ayrıca samsung’un merak ettiğim kullanmak istediğim bir cihazını kulanma fırsatım olacak sonra akıllı saat görmemiş masum köylü mod off olacak ve benim icin en önemlisi hwp ailesinin önde gelenlerinden biri mi desem ebeveyinlerinden biri mi desem kısacası title : boss ersin abi bana bir hediyesi olcak dünya da hediye alınca mutlu olmayan insan yoktuk helleki begendi insanlardan begendi hediyeleri almak ekstara fıstıklı baklava gibi olur hepinize bol şanslı bir gün dilerim .
Mehmet30 Kasım 2016 at 17:00
Bu inşallah ilk akılı saatim olur. Sporla ilgileniyorum, bu saat baya işime yarayacak
ali çalışkan30 Kasım 2016 at 17:01
ŞİMDİYE KADAR HİÇ SAATİM OLMADI BENİM OLMASINI ÇOK İSTERİM
irfan30 Kasım 2016 at 17:03
Şu akıllı saatler de panel arkasına güneş pili koymak bu kadar mı zor yahu. zaten küçük bir pil var güneş pili bu pili rahatlıkla şarj edecektir. Gerçekten anlamıyorum.
Sezgin Seydik30 Kasım 2016 at 17:05
Saat Hayatımızda Yada Hayatımda Ne Değiştirecek Sorusunun Cevabı Yaşamımızın Yada Görüşlerimizle Şekilleneceğini Düşünüyorum.. Benim İçin Celeron 333 MHZ’lerden Dial-up Modemlerden Nerelere Geldiğimizin En Güzel Kostümü Bu Küçük Araçlardır, Genç Bir Fizikçi Olarak Uzak Zamana Değil 10- 15 Yıl Öncesine Baktığımızda Bunların Hayal Dünyasının Küçük Oyuncaklarıyken Şimdi Elde Edilebilen Teknoloji Oldular, Hayatımda Ne Değişir S2 İle Çok Birşey Beklemem Sadece Mutlu Olurum
Ufuk30 Kasım 2016 at 17:06
Samsung Gear S3 tanıtılırken gear s2 hediye etmek 🙁
AHMET AKSOY30 Kasım 2016 at 20:26
Saati ben kazanırsam saati kullanabilmek için sahip olduğum note 2’ye rom atmayı öğrenmiş olacam. Bu sayede telefon cebimde kalarak telefonu düşürme riskini de en aza indirmiş olacamç
Erdal30 Kasım 2016 at 17:06
İstiyorum çünkü sabahları telefonu arayarak zaman kaybetmekten , telefonu cebimden çıkaramayacağım zamanlarda ise gelen mesajları okuyamamaktan ve saati öğrenmek için sürekli telefonu cebimden çıkarıp çıkarırken de cebimde bulunan bozuk para, kağıt ve kartların düşüp sürekli onları toplamaktan çok sıkıldım
Alihan Gül30 Kasım 2016 at 17:11
Valla akıllı saat almayı düşünuyordum ama hem fiyat hem de ömür bakımından analog saatlere göre kısa olduğu için tercih etmedim ancak aktif biri olduğum için gün içinde sürekli hareketliyim mailler vb. şeyler için cidden avantajlı olduğunu gördüm büyük kolaylık sağlıyor .Çok uzattım kısacası saatinize talibim 😀.Hwp ekibine selamlar.
Ferhat Vilkin30 Kasım 2016 at 17:11
Selamlar hwp dostları
Ahmet30 Kasım 2016 at 17:13
Merhaba sizi takıp eden biriyim bu akıllı saat benım olursa hayatımda cok şey değişmeyecek acık olmak gerek ise ama teknoloji dünyasını çok seviyorum ve takip ediyorum her zaman bu telefon Benim olursa imkanım olmayıpta alamıycagım bu akıllı saati hediye olarak sahip olacağım … Hwp saygılarımla
Onur Varol30 Kasım 2016 at 17:15
Bu saati bana hediye edecek olursanız şuan lise 1 öğrencisi olduğumdan dolayı hayatta alamayacağım bir saat e kavuşmuş olacağım. Okulda telefonum sessizde olduğu için arkadaşlarımın aramalarını göremiyorum iletişim kopukluğu olabiliyor. Ben aksesuar olarak saat takmayı severim ki saatimde 5 6 senelik hala çalışıyor ALLAH a şükür. 40 50 tl ye satılan akıllı saat lerden almayı düşünsem de onlar pek işime yaramayacağı için para vermek istemedim. Ayrıca hayatımda aldığım en pahalı hediye olurdu.
Mertcan Özturkler30 Kasım 2016 at 17:31
Öncelikle merabalar.Ben bir ygs-lys ögrencisiyim ve zamanlama benim herseyim ama bir saatim yok ve buda ders calismami etkiliyor.Teknolojiyede merakim oldugu için bu saatin bir akilli saat olmasini istiyorum.Yani bu saat elime gecerse daha iyi odaklanip bir universite ogrencisi olabilecegim bu da benim hayatimi tamamiyle degisirecek bir sey.Bunun yaninda sinavdan sonra note 8 i almayi dusunuyorum ve bu 2 cihazin iyi bir ikili olabilecegini dusunuyorum
Salih Kızılkaya30 Kasım 2016 at 17:15
Ben tasarımcıyım ve kullandığım grafik tablet akıllı saatler ile renk paleti ve araç kutusu konfigürasyonunu destekliyor. Yani çizim yada tasarım yaparken renkleri veya fırçaları tek tek sekmelerden açarak değilde kolumdaki akıllı saatten basit parmak hareketleri ile değiştirme imkanı sunuyor. Eğer ben kazanırsam muhtemelen benim işimi birazda olsa hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.
enki30 Kasım 2016 at 17:16
Yalan yok. Gear S2’yi alırsam eğer hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Ama almazsam kupa hakkım saklı kalır ve bu şekilde de hatırlatmış olurum Ersin abicim ☺
enki1 Aralık 2016 at 02:55
Ve bir not: İhtiyaçla maddi yetersizlik dengesini de ayarlamak gerek. Piyasadaki en pahalı cihazı alacağım diyen hediye saat istiyor. Bu eski model arkadaşım telefonunun havasını bozar. Bi’ zahmet o telefona ayırdığın miktarın dörtte birini daha ver de son modelini al saatin. Sana o yakışır…
enki1 Aralık 2016 at 02:57
Çayın hatrı bende daha büyük 😉
Umut AKER30 Kasım 2016 at 17:17
Açıkcası hayatımda çok değişen bir şey olacağını sanmıyorum fakat şunlar olacaktır bütün içtenliğimle söyletebilirim . Takip ettiğim bir şeyler öğrendiğim sizin gibi değerli insanlardan bir anım sürekli hatırlayacağım bir eşyam olacaktır tabi birde hayatım boyunca belkide bütçe ayıramayacağım bir saatim olcaktır. Son unutmayım tabi birde gören herkes şunu diyecektir , param yok sıkışığım dersin böyle saatler takarsın diye konuşurlar 🙂
irfan30 Kasım 2016 at 17:18
Benim hayatım da ne değiştirecek derseniz. Motosiklet kullanıcısıyım ve günde en az 100 km yol gidiyorum. Yolculuk esnasında telefonum cebimde olduğu için gelen bildirimlerden dolayı dikkatim dağılabiliyor ve güvenlik açısından problem yaratabiliyor. Akıllı saat sayesinde bu sorunum bir nebze de olsa çözüleceğini düşünüyorum 🙂
Ahmet30 Kasım 2016 at 17:19
Merhaba sizin bir takipçinizim bu akıllı saat benim olursa hayatımda hiç sahip olamadığım bir akıllı saatim olucak ve çok mutlu olucam hwp ekibine tskler bu şansı tanıdıkları icin
Mertcan Özturkler30 Kasım 2016 at 17:20
Öncelikle merabalar ben bir ygs-lys ogrencisiyim ve saatim yok bu nedenlede planlamalarima uyamiyorum.Teknolojiyede meraklı birisi oldugum için saatimin akilli saat olmasini istiyorum.Eger saat benim elime gecerse programlama ve calisma konusunda hayatima duzen verebilirim ve bu benim iyi bi universite kazanmama sebep olabilir.Bunun yaninda note 8 i bekliyorum ve bu iki cihazin iyi bir ikili olacagini düsünüyorum
Ufuk30 Kasım 2016 at 17:22
Samsung Gear S3 tanıtılırken Samsung Gear S2 hediye etmek :((
bahattin30 Kasım 2016 at 17:23
İş makinesi kullanıyorum gelen aramaları görmekte zorlanıyorum bu saat hayatımı kolaylaştırır inşallah bana çıkarsa 😀
Cenk Çankaya30 Kasım 2016 at 17:24
Selamlar ;
İsmim Cenk Çankaya işimden fırsat bulduğum zamanlarda (derginizi çok olamasa da) you tube kanalınız olmazsa olmazım.Benim işimde sizinki kadar değilse de kısmen teknolojik. Digital Signage Pazarlama üzerine.
Ben daha yeni 1ay önce (mecburen) Samsung S7 kullanmaya başladım.Aslında sıkı bir sony kullanıcısıyım.Annem j7 Babam A3 Kardeşim A3 kullanıyor. Samsung kullanmaya başlama nedenim 3G üzerinden görüntülü görüşme yapan tek cihaz olması.Annem ve Babam izmirde olduğu ve benimde istanbul kavacıkta olmam sebebiyle her akşam görüntülü görüşme ile onlara yeni doğmuş torunlarını gösterebiliyorum.Neyse yeterince uzattım…Ortalama 2 haftadır Gear S3 için internette araştırma yapıyordum. S2 ile başlayıp kullanıcı deneyimini görmek istiyorum.Çünkü daha önce hiç akıllı saat kullanmadım.
Tamam tamam gerçeği söylüyorum…Saatim yok 🙂
Onur Aydın30 Kasım 2016 at 17:26
Birkaç adet akıllı saat aldım aldım ama hiç biri güzel bir keyif vermedi artık bir tanede kaliteli bir saat almayı düşünüyordum tam youtube gezerken sizi gördüm zaten öncedende takip ediyordum. Telefon samsuns s7 edge inşallah bana çıkar bende tam bir set yapmış olurum. Çalışmalarınız devamını diler iyi çalışmalar dilerim.
Eray Bahçıvan30 Kasım 2016 at 17:26
Yalan soylemeye hic gerek yok bu saate sahip oldugum zaman teknolojiyi daha da icnde yasayacagimi dusunuyorum maddi kaynak fazla olmadigi icin alamiyorum bana yolarsaniz sevinirim
bahattin kalem30 Kasım 2016 at 17:28
İş Makinesi kullanıyorum gelen aramaları ve mesajları görmekte zorluk çekebiliyorum bu saat benim için büyük bir kolaylık olur. Eğer bana çıkarsa eğer.
Sina POLAT30 Kasım 2016 at 17:31
Ersin abinin herkes bir gün iphone kullanacak dediği gibi bende herkes bir gün akıllı saate dönecek sebebine gelecek olacak kendinden örnek vereyim. Ersin abi artık biliyor ben g4 kullanıyorum ve bu cihazın şarjı yeterli değil falan demek istemiyorum bu cihazın şarjı yok . 😀 En azından günde 2 veya 3 kere bu cihazı şarja takdığım da gelen maillerimi ve mesajlarımı rahatlıkla okuyabilmek kısıtlı imkanda olsa cevaplayabilmek istiyorum.Telefon şarjdayken gelen çağrılarımı da görmek kötü olmazdı.Umarım gear s2’yi kazanacak olan arkadaş cihazı gerçekten isteyen birisidir.Kazanana hayırlı olsun diyorum.İyi günlerde kullanması dileğiyle. Hwp ailesine sevgilerle 🙂 İnşallah bir gün aranıza katılma şansım olur.
Murat Burç30 Kasım 2016 at 17:31
Valla ne yalan söyleyeyim akıllı saatlerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ne bileyim 1000 tl arkadaş tam 1000 tl yani yaptığı işlere o para verilir mi muamma.
Akıllı saatim olursa. Telefonu temelli bırakırım sanırım. Yanına bir bluettoh kulaklık alır şarkılarımı yükler hayatımı onla devam ettiririm. Zaten interent tarayıcısıda varmış zorda olsa iki üç yere bakarım hava durumuna bakarım.Telefonum çok zamanımı alıyor. Akıllı saati telefonuma eşlik etmesi için değil telefonumun yani akıllı telefonumun yerini alması için kullanırdım sanırım. Gear s2yee müziği yükler yanına bir telefon görüşmesi yapmak için 3310(ciddiyim) alır. Ve şu akıllı telefon illetinden kurtulurum. İşin özeti şu Akıllı saatim olsa güzel olur 🙂 uzatmaya gerek yok yani
Alper30 Kasım 2016 at 17:33
Akıllı saatler gelen aramayı kabul etmemizi ya da reddetmemizi sağlıyor, alarm kuruyor, mesaj ve bildirimleri gösteriyor aslında temel özellikleri bunlar. İnsanlar sunulan bu özellikler için akıllı saatleri almıyorlar maalesef. Sadece gösteriş olsun istiyorlar. Akıllı saat sahibi olup neredeyse hiçbir işlevini kullanmadan sadece gösteriş için aldığı ve aslında sevmediği bu akıllı saatleri kullanmak zorunda kalıyor. Fakat bu akıllı saatleri almak, o saate sahip olmak isteyen binlerce insan var. Teknolojik bir ürün almak için okulda yemek parasını biriktirip almaya çalışan bir kesim var. İşte bende o kesimden biriyim. Gerektiğinde yemek yemeyip teknolojik ürün almak için para biriktiren biriyim. Akıllı saati aldığımda hayatım pek çok şey değişebilir. Teknolojik bir ürüne sahip olmak başlı başına bir mutluluk verir insana. İşte o mutlu insan olmak isterim. Saate talibim 😀
Alper Gökce30 Kasım 2016 at 17:35
Akıllı saatler gelen aramayı kabul etmemizi ya da reddetmemizi sağlıyor, alarm kuruyor, mesaj ve bildirimleri gösteriyor aslında temel özellikleri bunlar. İnsanlar sunulan bu özellikler için akıllı saatleri almıyorlar maalesef. Sadece gösteriş olsun istiyorlar. Akıllı saat sahibi olup neredeyse hiçbir işlevini kullanmadan sadece gösteriş için aldığı ve aslında sevmediği bu akıllı saatleri kullanmak zorunda kalıyor. Fakat bu akıllı saatleri almak, o saate sahip olmak isteyen binlerce insan var. Teknolojik bir ürün almak için okulda yemek parasını biriktirip almaya çalışan bir kesim var. İşte bende o kesimden biriyim. Gerektiğinde yemek yemeyip teknolojik ürün almak için para biriktiren biriyim. Akıllı saati aldığımda hayatım pek çok şey değişebilir. Teknolojik bir ürüne sahip olmak başlı başına bir mutluluk verir insana. İşte o mutlu insan olmak isterim. Saate talibim 😀
Nurdoğan30 Kasım 2016 at 17:35
Yorumu ilk ben yapmak istedim ama link bozuk olunca yapamadım bu saat benim olsaydı bir bisiklet yarışçısı olarak her gün ne kadar yol gittiğimizde ne kadar efor harcadığımı nabzımın ne kadar attığını öğrenebilirdim. Telefonum gm 4g her ne kadar uygulama yükleyerek bu aktiviteleri yapsamda fazla yararı olmuyor. Şimdiki akıllı saatler artık teknoloji geliştikçe çağımızın gerekçesi oluyor kimisi artistlik için kullansada benim ihtiyacım.
Mustafa Umut Güven30 Kasım 2016 at 17:38
Gear s2’ye göre s3’ün çok farkı yok bence sizin dediğiniz gibi pil ömrü ve belki tasarım olabilir gelelim hediye konusuna akıllı saat’in bana gerekmesinin nedenleri spor yapıyorum işime yarıyor, müzik ile çok alakam var hatta gitar bile çalıyorum müzik konusunda bana saat çok işime yarayacak, ben her yorumda söylediğimin farkındayım note 7’den HTC 10 geçtim HTC 10 yerine note 5 alsaydım akıllı saat alacaktım kısmet olmadı inşallah benim yorumumu gerçekten bu çocuğa lazım diyip bana armağan edersiniz (gerçekten lazım) bir de ben saat aldığımda 1 hafta kullanıp kenarda bırakırım o çakma saatlerden ve saat kullanmayı da çok istiyorum veya özeniyorum bu arada Sarp abinin gear s3 hakkındaki düşüncelerini çok beğendim üstüne adam oyuncu daha ne istersin 😀
Emrecan Koca30 Kasım 2016 at 17:38
Akıllı saat dediğimiz teknoloji aleti ihtiyacımızı karşılayabilmeli , hayatımıza eşlik edip aynı zamanda da kullanışlı olmalıdır. Gear s2’ninde benim ihtiyaçlarımı yeterince karşılayıp hatta telefona ihtiyaç duymayıp onu kullanacağım , aramalarımı saatten cevaplayacağım,spor yaparken nabızımı ve ne kadar adım attığımı, bir yerde otururken cebimden telefonu çıkarmaya gerek kalmadan kolumda ki gear s2’me bakacağım ,mesajlarımı telefona bakmadan kontrol edebileceğim ve en önemlisi şıklığıma şıklık katacağım😂 Aynı zamanda telefonumun günlük pil ömrümü bir miktarda olsa azaltabilecek bir saat, hayatımı bir miktar değiştirecek teknolojik alet ve yeni şekiller katacak bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Samsung Galaxy s7 cihaza da sahip olduğum için çok verimli olarak kullanacağım.😂 Ersin Abiciğim inşallah bu telefonu bana hediye eder.Pardon akıllı saati diyecektim 😁
Ömer30 Kasım 2016 at 17:39
Yorum 🙂
Oğuzhan30 Kasım 2016 at 17:41
Evet bu videoyu YouTube kanalınızda gezinirken gördüm ve sitenize girdim bu saati bana hediye ederseniz çevremde tanıdığım bir arkadaşım var durumları pek iyi değil ve geçen gün onlara gittiğimde 10 yaşındaki oğlunun babasına sınıfındaki arkadaşında akıllı saat olduğunu 1 ders ben takabilirmiyim dediğini ve arkadaşının kabul etmediğini söylemesi ve bizde alalım demesi üzerine babasının durumlarının olmadığını daha sonra bakarız oğlum diyerek geçiştirdiğine şahit oldum eğer bana hediye ederseniz bende o yavruya hediye edeceğim ve belkide sizin sayenizde onu aşırı mutlu edeceğiz saygı ve sevgiler
Oğuzhan KOROL30 Kasım 2016 at 17:43
Az önce videoyu izledim ve üniversite sınavlarına hazırlanan bir okurunuzum. Telefon ihtiyacımdan dolayı biraz araştırma içerisindeydim ancak sizi buldum ve neyi alıp neyi almamam gerektiğini öğrendim. Sizi çok sevdim ve Sony kullanıcısı olarak her markayı en iyi şekilde bilen kişileri de içinizde bulunduran büyük bir kuruluş olmanız insana müthiş bir güven veriyor. Bundan dolayı sizi izlemeyi tercih ediyorum.
Hediyenize talip olma sebebime de gelirsek, söylediğim gibi sınavlara hazırlanıyorum ve en büyük rakibim zaman. Zamanı her an öğrenip programlı yaşamak şimdiden alışmam gereken hatta alışmakta geç dahi kaldığım bir konu. Bu yüzden de bir akıllı saatin bu konuda işimi gayet kolaylaştıracağını düşündüm.
Samimi videolarınız ve işini en iyi şekilde yapan ve severek yapan kişiler olmanız çok güzel. Okuduğunuz için teşekkürler.
Cevher30 Kasım 2016 at 17:44
Tek elimi kullandığım için telefonu kullanırken müzik gorusme gelen çağrıyı cevaplamada zorlaniyorum sürekli cebimden cikartmak zor oluyor elimde poşet çanta gibi şeyler oluyor. bu saati en azından kulanamadigim elime takarsam diğer elimle mesaj cevaplama müzik değişikliğini pratik şekilde yapmış olurum . Bide iletişim fakültesi öğrencisi olduğum için herhangi bir haberi daha çabuk okuyabilir veya yapabilirim.
Oğuzhan KOROL30 Kasım 2016 at 17:48
Az önce videoyu izledim ve üniversite sınavlarına hazırlanan bir okurunuzum. Telefon ihtiyacımdan dolayı biraz araştırma içerisindeydim ancak sizi buldum ve neyi alıp neyi almamam gerektiğini öğrendim. Sizi çok sevdim ve Sony kullanıcısı olarak her markayı en iyi şekilde bilen kişileri de içinizde bulunduran büyük bir kuruluş olmanız insana müthiş bir güven veriyor. Bundan dolayı sizi izlemeyi tercih ediyorum.
Hediyenize talip olma sebebime de gelirsek, söylediğim gibi sınavlara hazırlanıyorum ve en büyük rakibim zaman. Zamanı her an öğrenip programlı yaşamak şimdiden alışmam gereken hatta alışmakta geç dahi kaldığım bir konu. Bu yüzden de bir akıllı saatin bu konuda işimi gayet kolaylaştıracağını düşündüm
Ali30 Kasım 2016 at 17:51
Merhaba.Öncelikle hiçbir çıkar sağlamadan insanlara hediye edeceğiniz için sizi insanlık olarak tebrik ederim.Daha sonrasında akıllı saatin benim hayatımda çok yeri var aslında.Bu zamana kadar hep dandik cihazlarla vaktimi boşa harcadıım.Ama Samsung Gear S2 cihazı benim olsaydı bu benim için büyük bir kolaylık olurdu.Dizimde ki rahatsızlığımdan ötürü fazla hareket edemiyorum.Bu yüzden telefon benden uzaktaysa sıkıntı çekiyorum.Ama akıllı saatim olsaydı telefona gerek kalmadan akıllı saatle işimi görebilirim.
Cevher30 Kasım 2016 at 17:51
Tek elini kullandığım için gelen çağrıyı cevaplamada müzik degisikli yapmakta mesajları okumakta zorlanıyorum. Kullandığım elimde çanta dslr makina olduğundan gelen çağrıyı cevaplamak zorlaniyorum.Saati engeli elime takarak kullandığım elede gelen çağrıyı cevaplamayi düşünüyorum mümkün olursa tabi
Talip Ülgenoğlu30 Kasım 2016 at 17:53
Merhabalar, Bu saati bana sevgilimden mezuniyette al doğum günümde al diyecek yüzsüzlük seviyesinde istemekteyim, giyilebilir teknolojilerin gereksiz olduğu düşünüldüğü şimdilerde giyilebilecek en iyi ürün olduğunu düşünüyorum, kullanım kolaylığı olarak ve görece 1 gün de olsa daha iyi pil ömrü nedeniyle biraz daha öne çıktığını düşünüyorum.Günlük hayatta adım sayar olarak(en azından telefonu yanıma almadan) spor yapmayı, bildirimleri saatten görüp bir miktar da olsa telefondan daha fazla pil ömrü çıkarmayı umuyorum.Ayrıca akıllı saatler içinde akılsız saate benzeyen şık bir aksesuar olduğunu düşünüyorum ve tabi ki son olarak kız arkadaşımı benim dilimden yüzsüzlüğümden kurtarmış olacaksınız 🙂 İyi çalışmalar HWP ekibi
Not:Mezun oldum doğum günüm geçti saat alınmadı…
Ali Kahraman30 Kasım 2016 at 17:53
Merhaba.Öncelikle hiçbir çıkar sağlamadan insanlara hediye edeceğiniz için sizi insanlık olarak tebrik ederim.Daha sonrasında akıllı saatin benim hayatımda çok yeri var aslında.Bu zamana kadar hep dandik cihazlarla vaktimi boşa harcadıım.Ama Samsung Gear S2 cihazı benim olsaydı bu benim için büyük bir kolaylık olurdu.Dizimde ki rahatsızlığımdan ötürü fazla hareket edemiyorum.Bu yüzden telefon benden uzaktaysa sıkıntı çekiyorum.Ama akıllı saatim olsaydı telefona gerek kalmadan akıllı saatle işimi görebilirim.
İsmet30 Kasım 2016 at 17:54
Çok şık ve günlük hayatı kolaylaştırabilecek bir ürün.Her geçen gün telefonların boyutu artıyor ve bazen elde taşımaktan yorulabiliyorsunuz. Hatta büyük ekranlı telefonların kontrolünün zor olması ve düşürme riskini de göz önüne alırsak akıllı saatler günlük hayatta gerçekten birçok şeyi değiştirebilir. Öte yandan adım sayması,kalori değerlerini ölçmesi ve benzeri birçok feedback ile bir nebze de olsa basit günlük faaliyetlerimizi bir spor aktivitesine dönüştürebilir. Müzik dinlerken sürekli telefon çıkarmamaya muhtaç kalmak ise kesinlikle en çok beğendiğim getirilerden biri.
Șerif Selen30 Kasım 2016 at 17:57
Değişiklerden biri yavaşlik dan kurtulucam inşallah . Zaten saat almak istiyordum bakınıyordum sağlam ve gayet güzel bir saate ama bulamamıştım ikide bir telefonuma bakamıyordum bu aralar hic bakamıyor in yağmurdan bozuldu hatta ıslandığı için sonra düzeldi allahtan yağmurda telefonuma bakamadığım için rahat edicem . Bildirimlere hızlı şekilde ulasicam ayrıca gear s2 çok güzel ve şık bir saat olduğu için kolda güzel gozukucek . Telefonum 1 saat dayanamadığı için hep tasarruf modunda resmen saatten sonra çok rahat edicem . Batarya yüzünden müziğe hasretim dinleyemıyorum sıkılıyorum yollada telefondan kurtulup rahat rahat saate varmak istiyorum inşallah çıkarsa prize bağlı yaşamaktan kurtulucam 3’lu prizi yakicam omrumu yedi prize bağlanmak . Çıkarsada şimdiden teşekkür ederim .
Bilgehan Demirkaya30 Kasım 2016 at 17:58
Saatlere olan düşkünlüğümden dolayı hep bir akıllı saat almak istemişimdir ama bütçe kısıtlı olunca alamadığım ürünlerden bir tanesi olmuştur. Hayatıma yeni bir tarz getirebilecek. Telefonu sürekli kullanımım azalacak. Sürekli saat kullanan biri olarak telefon kullanımım yarı yarıya düşecektir. Sürekli kullanacağım cihaz olacağından en uzun kullanacağım cihaz olacaktır. Öğrenci olduğum için şuan onu alabilecek bütçeye sahip değilim. 10 yıldır saat kullanıyorum. Kolumda saat olmayınca o gün rahatsız olan bir insanım. Kolumda aksesuar değilde ihtiyaç duyduğum bir araç gibi olan bir cihaz olan saat hayatımın önemli bir bölümünü kapsıyor. Eğer bu ürünü hediye olarak verirseniz ömrüm boyunca unutmayacağım hediyelerden biri olacak.
Korcan tepedelen30 Kasım 2016 at 18:02
okadar kanal var youtube da en iyi teknoloji kanalı sizsiniz…
Mehmet Eren Toy30 Kasım 2016 at 18:05
Ben şu an 5.5 inçlik bir telefon kullanıyorum ve okula otobüs ile gidip geliyorum,genellikle telefonumdan müzik dinliyorum ve telefonumda cebimde olduğu için gerek müzik değiştirmek gerek gelen mesajlar aramalar gibi şeyleri görmemi sağladığı için ve spor yapmayıda sevdiğim için kendimi takip etmem lazım bu konuda da bana çok yardımcı olucağına inanıyorum
serhat30 Kasım 2016 at 18:10
hayatımda değiştireçegi yer aslında hiç denileçek kadar az aslında ama hayalimdir bir tane akıllı saat almak hayallerim değişecek yani dolaylı yoldan hayatımıda değiltirecek
K.B.Ç.30 Kasım 2016 at 18:10
Akıllı saatler denince aklıma hep eskiden izlediğim Jetgiller isimli çizgi film geliyor. Şu an için bu saatler bizi telefonun ekranına bağımlılıktan kısmen de olsa kurtarıyor.Bunun yanında attığımız adımı, uyku kalitesini, nabzımızı analiz ediyor.Bu saatlerden biri kolumdayken hep daha fazlası olmalı diye hayal ediyorum. Jetgillerdeki gibi bizi yataktan kaldırıp yüzümüzü yıkayacak cihazları kontrol eden, arabamızı kullanan, vücudumuzda yalnız nabzımızı değil habis bir tümör varsa onu bile analiz eden saatler olsun istiyorum. Günümüzde nesnelerin yeni aldıkları değerler yüzünden kullanılabilirliği ikinci plana atılıyor.Bu da nesnenin işe yarayıp yaramadığını önemsiz yapıyor.Nesne statü göstergesi olmaktan öteye geçemiyor.Bu da bahsettiğim hayalleri kurmamıza engel oluyor.İnsan hayal ettikçe üretir.Bu saatin de hayatımda yapacağı değişiklik üretmek için daha fazla hayal etmek olacaktır sanırım.
Hakan Arlı30 Kasım 2016 at 18:13
Dün tesadüfen başka bir kanalda kutu açılış ve inceleme videosunu incelemiştim hatta bu sabah da babamla saatin gerçekten çok güzel olduğunu konuşmuştuk şimdi de tesadüfi olmayan bir şekilde bu günkü internet sörfümün hemen başında bu yarışmanız karşıma çıktı hayatımı daha şimdiden değiştirmeye başlamış diyebilirim .. ) 🙂
Yuvarlak kadranı sonra reklamlarında hakan isminin geçmesi güzelliği kalitesi benim için yeterince iyi sayılabilen şeyler. Büyük bir samsung hayranı olarak ”hayatımda büyük bir değişikliğe ve yeniliğe neden olabilir” . Saygılarımla HWP
K.B.Ç.30 Kasım 2016 at 18:13
Akıllı saatler denince aklıma hep eskiden izlediğim Jetgiller isimli çizgi film geliyor. Şu an için bu saatler bizi telefonun ekranına bağımlılıktan kısmen de olsa kurtarıyor.Bunun yanında attığımız adımı, uyku kalitesini, nabzımızı analiz ediyor.Bu saatlerden biri kolumdayken hep daha fazlası olmalı diye hayal ediyorum. Jetgillerdeki gibi bizi yataktan kaldırıp yüzümüzü yıkayacak cihazları kontrol eden, arabamızı kullanan, vücudumuzda yalnız nabzımızı değil habis tümör varsa onu bile analiz eden saatler olsun istiyorum. Günümüzde nesnelerin yeni aldıkları değerler yüzünden kullanılabilirliği ikinci plana atılıyor.Bu da nesnenin işe yarayıp yaramadığını önemsiz yapıyor.Nesne statü göstergesi olmaktan öteye geçemiyor.Bu da bahsettiğim hayalleri kurmamıza engel oluyor.İnsan hayal ettikçe üretir.Bu saat, hayatımda üretmek için daha fazla hayal etmemi sağlayacaktır sanırım.
Sedef Isık30 Kasım 2016 at 18:16
Hayatımda değişecek olan şeyler çok yoğun olduğum için ben çoğunlukla telefonumu kullanamıyorum ve bütün bildirimleri göremiyorum ve toplantıda olduğum zaman telefonum herzaman sesizde olduğu için önemli aramaları veya bildirimleri göremiyorum, en önemli sebebi bu .
Alihan Gül30 Kasım 2016 at 18:18
Valla akıllı saat almayı düşünuyordum ama hem fiyat hem de ömür bakımından analog saatlere göre kısa olduğu için tercih etmedim ancak aktif biri olduğum için gün içinde sürekli hareketliyim mailler vb. şeyler için cidden avantajlı olduğunu gördüm büyük kolaylık sağlıyor .Çok uzattım kısacası saatinize talibim 😀.Hwp ekibine selamlar
Kadir30 Kasım 2016 at 18:19
Realist olmak gerekirse hayatımda çok birşey değişmez, fet2 almayı heves ettim öğrencilik işte olmadı. İnşaAllah bu kısmet olur 🙂
Yusuf30 Kasım 2016 at 18:25
Aslında hatun tek değişecek olan şey şuan kullandığım satı hiç şarj etme gibi bi sorunum yok ama bu saat bende olaydı buyuk ihtimalle her gün şarj etmiş olacaktır ve buda benim hayatımı değiştirecek etkenlerden biri ikinci olarak düzenli spor yapıyorum onları o veriler elime geçecek ayrıca saat bana çıkmayacağı için hayatımda da bir şey değişmiyecek
Enes Buğra petenkaya30 Kasım 2016 at 18:27
Gear s2 iyi eğer kazanırsam ben bir sporcuyum her sabah koşu yapıyorum yada kalori yakıyorum fln bunları bilmem gerek ve bunları bilmem demek benim daha sağlıklı sporcu olmamı sağlar sadece bu yüzden kadroya alınmıyorum fazla kilo gam oranda tutmam için bu saat yardımcı olur bana ve uzun zamandırda istiyordum
Furkan Erdoğan30 Kasım 2016 at 18:32
Öncelikle merhabalar. Teknolojiyi yakından ve sizler aracılığıyla takip eden biriyim. Bugün lansman videosunun bildirimi gelince gerçekten heyecanlandım. Beni heyecanlandıran asıl nokta gear s3 ‘ün tanıtılması değildi aslında. Bir öğrenci olarak, fiyat segmentine göre radarımda olan bir cihaz değildi. Başlıkta bulunan “hediye gear s2” detayı beni heyecanlandıran asıl detaydı. Tanıtım ile ilgili de değerli yorumlarınızı dinledim ve uzaktan bile olsa teknolojiyi takip etmekle yetindim tabi.
Benim için asıl önemli konuya gelirsem. Uzun zamandır bütçeme göre akıllı saat arayışında olmama rağmen düzgün bir cihaz bulamadım. Aktif olarak bisiklet kullanan biri olarak, dayanıklı, kararlı ve uygun fiyatlı bir ürün arıyordum. Çinden getirilen kalitesiz ürünler hariç ürün bulamadım. Bunların da hayatımı kolaylaştırmaktan çok zorlaştıracağını düşündüğüm için vazgeçtim.
Gear s2 ye sahip olduğumu düşünürsem; Power bank bağlayıp çantama attığım telefondan gelen bildirimler ve aramaları görebilmem kolay olacaktı. Spor odaklı uygulamaların kullanımını da daha kolay yapabilirdim. Telefonumun ekranını çoğunlukla kapalı tutarak şarj tüketimini de düşürmüş olurdum. Pratikliğinin yanında şık görünmesi de beni cezbeden noktalardan tabi. Ayrıca telefonumun android sürümü de bu saat ile uyumlu olduğu için altyapım hazır aslında. 🙂
İncelemelerinizin yanında bu tür faydalı etkinlikleriniz için de teşekkürler.
Şerif30 Kasım 2016 at 18:32
Bir erkeğin aksesuarı saattir. Hayatımızda neyi değiştirebilir derseniz; o küçücük hediyeyle bile bir fakirin umudu da ekmeği de hayalleri de değişebilir…
miraç eren saraç30 Kasım 2016 at 18:34
tasarımını sevdigim için istiyorum ve mesajl okumak felan için telefonu çıkarmak zor geliyor 😀 bildirimlerime ordan bakmak için
Anıl30 Kasım 2016 at 18:39
Bu saatte sahip olursam babama kullandıracağım çünkü benim için önemli olan sağlık özelliği olacak gear s2 nin. Babam tansiyon hastası aklım kalıyor gün içerisinde, en azından verileri hergün senkrolize ederek,durumuna bakacağım bu arada bu acındırmak gibi algılanan bir yorum ise rica ederim seçileceksem de seçmeyin beni amacım acındırma değil sadece kullanım amacım hakkında bilgidir teşekkürler.
Mustafa E.30 Kasım 2016 at 18:44
HAYATIMDA PEK BİŞEY DEĞİŞTİRİCEĞİNİ SANMIYORUM CİDDİ OLALIM 🙂 İLK BİR HAFTA İLGİ ODAĞI OLABİLİRSİN SONRASINDA SEN AYNI SENSIN. YARIŞMADA HERKESE BOL ŞANS
ali berke30 Kasım 2016 at 18:47
benim buna ihtiyacım var please :)))
Hüseyin Eren Güler30 Kasım 2016 at 18:52
Sizleri yaklaşık 1 yıldır günü gününe takip ediyorum. Son videonuzda da akıllı saat hediye ettiğinizi gördüm. Hep güzel bir akıllı saatim olsun istemiştim ama daha nasip olmadı. Yirmi aralıkta üç yıldır birlikte olduğumuz sevgilimin doğum günü ve eğer akıllı saati bana hediye ederseniz bende ona hediye etmek istiyorum. Saati ben kullanacak olsaydım, hayatımda bir çok şey değişebilirdi. Giyimime çok önem gösteririm ve biraz düzen takıntım var. Örneğin kulaklığı takmışım kafama ve telefonu cebime koymuşum, kulaklığın kablosunu da güzel bir biçimde birazı cebimde birazı dışarıda yerleştirmişim. Müzik değiştirme ihtiyacı hissettiğimde telefonu cebimden çıkarıyorum, müziğimi seçiyorum ve aynı işlemleri tekrar yapıyorum. (telefonu cebe güzelce koy, kabloyu düzenle, güzel gözüksün vs.). Veya telefonum çaldığında cebimden çıkarmadan kimin aradığını görüp, değerlendirebilirim. Veya fitness ile uğraşıyorum ve spor esnasında telefon yanımda olsun istemiyorum. Eğer kolumda akıllı saat olursa, fitness uygulamaları kullanabilirim. Veya her an telefonu yanımda taşımak zorunda kalmam çünkü telefon ile bağlantılı olup bana haber verebilecek bir saatim olurdu. Bu sayede de belki SAR değerlerinden korunmuş olurdum 🙂 Bence bir akıllı saat kullanmayı bilenin hayatını çok değiştirebilir. Fakat dediğim gibi sizler akıllı saati bana hediye etseniz dahi ben onu kullanmayıp hayat arkadaşıma hediye edeceğim. Ayrıca sayın Hardware Plus ekibi abilerim, bu şekilde ürünleri kura usulü değilde bu şekilde hediye etmeniz bence çok güzel bir uygulama. Kalbinizi ısıtana gider hediye. Umarım değerini bilene gider. İyi çalışmalar dilerim.
Fatih Gürcüoğlu30 Kasım 2016 at 18:52
Eşimin kardeşi Muratcanı üniversite sınavına motive edecek daha çok ders çalışmasını saglayabilecek bir cihaz eğer uygun görürseniz Muratcan a hediye edelim onu daha çok motive edip daha çok ders çalışmasını saglarsanız hayatını degistirebilirsiniz selamlar saygılar 😊
Behlül30 Kasım 2016 at 19:00
Merhaba, ben hobi olarak iot üzerine çalışmalar yapmaktayım. Arduino & raspberry pi gibi elektronik kartlarla ilgilenmekteyim. Hobi olarak smart home ve farklı projeler üzerine çalışmaktayım giyilebilir cihazlarla daha efektif olarak çalışacağını düşünüyorum. İlginiz için teşekkürler ve gear s3 frontier çok hoşuma gitti yeni pil performansıda süper olmuş. Cihazın genel performansı zaten iyiydi daha iyi olduğuna eminim
Levent E.30 Kasım 2016 at 19:02
böyle bir aksesuar kullanır mıyım yeni çıkan modelleri ilgimi çeker mi ve bu ekosisteme bende para yatırır mıyım merak ediyorum bu yüzden istiyorum bu cihazı
sadettin orhan ÖZTÜRK30 Kasım 2016 at 19:04
doğrusunu söylemek gerek benim ihtiyacım yok. Hiç akıllı saatim olmadı hayatımda bi eksikliğide olmadı ama insanız işte aç gözlüyüz ne olursa olsun daha fazlasını istiyoruz burdaki herkez gibi bende bu saati istiyorum nası olsa beleş belki bi şansım olur diye yazıyorum…
Görkem eraslan30 Kasım 2016 at 19:05
Abiler iyi çalışmalar. Yaptığınız iş teknoloji severleri bir araya toplayıp bilgilendirmek ve sizi izlerken, işe olan aşkınız çok belli oluyo . Bebim gibi teknoloji seven birisi için hediyeniz akıllıda olsa akılsızda olsa kolumda bir saatin olması ilk olarak, ikincisi akıllı saat olması düşünsenize kolunuzda bi akıllı saat var . Sizin gibi teknoloji kokan beyinler tarafındanda bu hediyeyi almak beni mutlu edicek. Hediye problem değil siz işinizi aşkla yapmaya devam edin bize öğretin kolay gelsin iyi çalışmalar .
Osman mert30 Kasım 2016 at 19:08
Araba kullanırken telefona bakmaktansa kolumda ki saate bakmak daha güvenli olacaktır . Aynı zamanda insanlar çalışma sırasında cep telefonuna bakan insanlardan hoşlanmıyor bu durumda gear çok iyi olacaktır .
Taner Bodur30 Kasım 2016 at 19:12
Normalde saat kullanayı sevmeyen biriyim ancak böyle bir teknolojiyi de kullanmak ve deneyimlemek istiyorum. Fiyat olarak pahalı cihazlar bunlar ve bu cihaza verebilecek bir bütcem de yok açıkcası. Bu nedenle bu cihazı istiyorum.
Onur30 Kasım 2016 at 19:13
Esin Bey Benim hayatımda bir değişiklik yaratmak için değilde bir öğrenci arkadaşımız için teknoloji ve gelişen dünyaya farkındalık açısından talibim. Okulda öğrenci arkadaşlarımıza ayın kitabını belirleyip o kitaptan sınav yapıp ilk üç arkadaşımıza teknolojik aletler hediye ediyoruz. Bu şekilde okumayı ikinci plana atmış çocuklarımızı hem okuma için pekiştiriyoruz hemde teknolojiyi içselleştirmelerini sağlıyoruz. Tabi ki bizim ödüller bu şekilde üst düzeyde değil ama şansımızı bir deneyelim benim aracılığımla bir öğrenci arkadaşımı sevindirebilirsiniz. Bu ayın kitap ödülü sizden olursa çok müteşekkir olacağız.
Burak30 Kasım 2016 at 19:15
Teknolojiye olan merakımı uzaktan uzaktan okumak yerine artık teknolojinin içinde hissedebileceğim şekilde okumak istiyorum.
beytullah ay30 Kasım 2016 at 19:23
Aklım yok bari akıllı saatim olsun.:D
Enes30 Kasım 2016 at 19:25
İnovasyon çağında olduğumuzdan dolayı artık her türlü gelişmeler insan hayatını kısmen olumlu kısmen ise olumsuz etkiliyor. Ben bu yenilikçi saati ailemde sağlık sorunları olan anneme hediye etmek istiyorum. Her türlü olayın gelişmesinde ön görücü olduğunu inanıyorum. Ben bu sebepten dolayı o saati sizlerden hediye alarak en çok değer verdiğim insana hediye edilemez, sizler sayesinde. İyi çalışmalar dilerim,kolay gelsin.
cskntncr30 Kasım 2016 at 19:29
Gear S3’ün tasarımsal olarak daha erkeksi bir tasarımla yenilendiğini söyleyebiliriz.Büyüyen tasarımı, pilin de büyümesi olarak karşımıza avantaj olarak çıkıyor.GPS, barometre, hız ölçer gibi birçok özelliği barındıran gear s3 ne yazikki fiyat olarak beni hayal kırıklığına uğrattı 1299 tl lik fiyat bence yüksek piyasada çok çok uygun fiyatlara akıllı saat bulmak mümkünken hala bu seviyelerde fiyatları dogru bulmadığımı söylemem lazım.Ancak samsung yeni tasarımıyla pahalı ve şık saat görünümü vererek akıllılık yaptığını söyleyebiliriz ancak ülkemizde pahalı saat kültürünün pek olmaması ve bence birçok kişinin klişe olarak”saate o kadar para verilirmi” düşüncesini göze alırsak bence ülkemizde satış anlamında pekde başarılı olamayacaklardır.
Harun Çalışkan30 Kasım 2016 at 19:30
Üniversite öğrencisiyim. Mobil ürünler(telefon, tablet) üzerine bilgi sahibiyim bu yüzden arkadaşlarım yeni ürün alacağında, bana gelip bazı öneriler istiyor. Yeni çıkan elektronik cihazları incelemeyi seviyorum. Uzun süredir akıllı bir saat incelemek istiyordum. Gerek fiyatların yüksek olması gerekse yakın çevremde akıllı saat kullanan olmadığı için inceleme fırsatı bulamadım. Bu saati alırsam hem farklı bir elektronik cihazı test etme inkanım olacak hem de bu vesileyle arkadaşlarıma da referans olabileceğim.
Kadir Kurt30 Kasım 2016 at 19:33
Bu saat benim olursa hayata daha olumlu bakacağım çünkü şu ana kadar istediğim hiçbir çekiliş bana çıkmadı. Ve o saatin hayatımı kolaylaştıracağına ve takarken sizi hatırlayacağıma emin olabilirsiniz.
Gokhan Papağan30 Kasım 2016 at 19:40
Benim telefonum Samsung Galaxy Note 5 ve Samsung Aksesuarlarından Hiçbirini alamadım ve şimdiye kadar normal saatim olmadı ve ilk saatimin akıllı saatimide ögrenci oldugum icin harclık bırıktırıp kendime akıllı saat almayı dusunuyordum . eğer bana cıkarsa saati ilk saatim olacak ve okul hayatımda cok kolaylık saglayacak . şimdiden teşekkürler
Ahmet TAMER30 Kasım 2016 at 19:40
Note 5 kullanıp Gear S2 fiyatından dolayı alamayan biri olarak Gear S3 kullanmak Samsung un vaad ettiği mobiliteyi tamamlayacaktır.Aktif olarak akılsız saat kullanan biri olduğum için benim için zamanı ölçmekten öte çok farklı bir deneyim (saatin nirvanası gibi) olacaktır.
Burnan Uzun30 Kasım 2016 at 19:40
Selamlar benim samsung gear 2 yi isteme amacım maalesef %80 engelliyim ve sol el, kol ve bacağım felçli.Çoğu zaman tek el kontrol olduğu için telefonumu kontrol etmekte güçlük çekiyorum.Saat’le gelen bildirimlerimi rahatlıkla görebilirim.
Teşekkürler
Kadir Kurt30 Kasım 2016 at 19:42
Saat bana çıkarsa hayata daha olumlu bir gözle bakarım çünkü hayatımda böyle şeyler hiç şansım yaver gitmedi.saat benim olursa hayatımı kolaylaştıracağına ve takarken hep sizi hatırlayacağımdan emin olabilirsiniz.(bir tane yazmıştım ama yorumumu göremedim bu ikinci olmuşsa kusura bakmayın)
Sezgin YALMAN30 Kasım 2016 at 19:46
Merhabalar;
Bir öğretmen olarak öncelikle şunları belirtmek isterim. Derslerimi ilgi çekici hale getirmek ve en önemlisi de onlarla(öğrencilerimle) , onların dilinden konuşabilmek adına teknolojiyi yakından takip ediyorum. Bu konuda da videolarınızdaki bilgilerden epeyce faydalanıyorum. Bundan dolayı fırsatı bulmuşken teşekkür ediyorum.
Hayatıma ne tür katkı sağlayacak diye sorarsanız. Derslerde telefonu kişisel işlerim için kesinlikle kullanmıyorum. Çoğu zaman sessize almak yahut kapatmak zorunda kalıyorum. Acil olan bildirimleri görebilmek için çok faydası olacağını düşünüyorum. Bana sağlayacağı en büyük katkı bu olacaktır.
Spor yapıyorum, spor yaparken verilerin takibini kolaylaştıracaktır.
Araç kullanırken gelen aramaları görüp, cevap vermemi sağlayacaktır.
Not: Bu yorumu beğenir ve saati bana gönderirseniz. Çocuklarla birlikte bizlerde sizin için “Akıllı saatlerin hayatımızda sağladığı kolaylıklar” adında bir kısa film hazırlayıp gönderebiliriz : )
Latif Yıldız30 Kasım 2016 at 19:53
bir tarihçiyim ve tarihi araştırmalar için pek çok farklı şehire seyahat etmem gerekiyor ülkemizde tarihi eserlere verilen değerde malum 🙁 gear s2 benim olursa hem hayatımı ve işlerimi kolaylaştırır hemde moral kaynağı olur.
Onur Yıldız30 Kasım 2016 at 20:09
Herkese bol şans 🙂
Onur Yıldız30 Kasım 2016 at 20:11
Derslerde ve spor salonumda işime çok yarayacağını düşündüğüm için gear s2’yi kullanması şansı istiyorum.
erhan30 Kasım 2016 at 20:12
Günlük 15 bin adım atmam gerekiyor, Omron pedometre adım sayarıma işin açıkçası pek de güven duymuyorum. Bu yüzden baya işime yarayacağını düşünüyorum.
HakanC.30 Kasım 2016 at 20:16
Hayatım da kullanacağım ilk akıllı saat olacağı için kazanırsam, kullanıp hayatımı nasıl değiştirdiğini anlatırım. 🙂
Onur Gürbüz30 Kasım 2016 at 20:23
Selam Giyır es iki
Haberin var mı bilmem ama
Sana yeni kardeş gelmiş!
Senden daha iyiymiş diyorlar
Olsun sen boşver onları
Gel bir günü beraber geçirelim
Spor yapalım, koşalım,
Bisiklet sürelim:)
mehmet kaya30 Kasım 2016 at 20:23
artık şarj edeceğim cihaz sayısı bir artacak sadece 🙂
Ahmet Çıracı30 Kasım 2016 at 20:36
Eğer gear s2 ye sahip olursam hayatımda artık toplantılar ve seminerlerde telefona baktığım anlaşılmayacak ve fırça yemeyeceğim ayrıca oğlum telefonumda oyun oynar iken gelen bildirimleri göreceğim ve oğlumun oyunu yarıda kalmayacak
İsmail demir30 Kasım 2016 at 20:36
Benim telefonum o kadar goze carpan ve ozellikleri iyi olan bir telefon degil bu yizden arkadaslarim arasinda bir eziklenme oluyor. Eger gear s2 yi ersin abi bana hediye ederse arkadaslarim arasinda bi havam olur. Maalesef madfi yetersizlikler nedeniyle elde edfmedigim gear s2 yi siz hediye ederseniz cok mutli olurum
Alp30 Kasım 2016 at 20:40
Kolum masada dururken “Vay be adama bak ne kadar teknolojik(zengin) demeleri için bu saati istiyorum. Diğerleri gibi hikaye yazmaya gerek yok. Gerçekler.
Hamza30 Kasım 2016 at 20:43
Gear S2 ilk çıktığı zamandan beri çok istediğim ve para biriktiremediğimden dolayı alamadığım bir cihaz. Bu cihazın hayatıma ne katacağına gelirsek,çoğu kişinin düşündüğü gibi hava atmaktan çok günlük hayatta karşılaştığım zor durumlarda işe yaramasıdır Hep başıma gelir elimde poşetler var otobüste ayaktayım ve önemli bir mesaj geliyor. Bu mesaja bakmak çok zordur benim için ancak Gear S2im olsaydı koluma yapacağım tek bir bakışla mesajı kimin ne için gönderdiğini göreceğim. Onun dışında yakında gelecek olan Samsung Pay ile temassız ödeme,koşu yapan biri olduğum için koşu bilgilerim ve mekanik saatlerde yapamadığım saat stilini sıkıldığım zaman değiştirmek ve daha çok şey. Sözü daha fazla uzatmadan kısaca hava atmak yerine günlük hayatta işimi fazlasıyla kolaylaştıran bir araç olacaktır
Engin ünal30 Kasım 2016 at 20:44
Samsung s7 edge var ama saati eksik takım tamam olacak
Murat Dumanlı30 Kasım 2016 at 20:44
Selamlar, gerçekten çok iyi düşünülmüş bir hediye etme sistemi. Umarım gerçekten ihtiyacı olan ve çok isteyene ulaşır. Geceleri uyuyamadığım bi dönemdeyim, bunun için hap kullanıyorum. Bu dönemde yan etki olarak sabah uyanamama problemi yaşıyorum. Tek yaşadığım için sabahları beni uyandıracak biride bulunmuyor ve bu yüzden sabahları işe geç kalabiliyorum. Geçenlerde bir arkadaşım tavsiye etmişti, uyanamama problemimi çözebileceğini düşünüyorum. Saygılarımla.
Can Şahin30 Kasım 2016 at 20:58
doğrusu işteyken çalıştığım kişiye saati sormaktan sıkıldım önemli olmayan bildirimler yüzünden telefonu açıp kapatmaktan sıkıldım ve stajyer maaşımla sevdiğim şeyleri alamamaktan çok sıkıldım yahu bir düşünün çocukken çok duyduğum ve dinlediğim manga grubunun plağını rafta görüp diğer plaklardan ucuzmuş diye alıyorum ama pikap alamıyorum diğer albümlerin yanında duruyor kendisi yakın yıllarda gear da alamayacağım için ersin abiden bir hediye hiç fena olmaz
Abdullah kocoglu30 Kasım 2016 at 21:04
Olmasını isteyipte olmayanlardan hayırlısı diyelim ya tutarsa.
Gökhan Atasoy30 Kasım 2016 at 21:28
Merhabalar
Eğer bu cihaz bana çıkarsa esimle daha kolay iletişim kuracağım.
Ben tüp bebekte çalışıyorum telefonumu laboratuvara sokamıyorum ve eşim hamile ondan haber almak için devamlı dışarı çıkıp telefona bakıyorum eğer bu saat bana çıkarsa bana ulaşmak istediğinde saatimden görebileceğim şu an bana en ihtiyacı olduğu zamanlar ve ben onun yanında olmak istiyorum.
Zafer çulha30 Kasım 2016 at 21:33
hayatim daha kolaylasicak vs telefonu cebimden cikarmama gerek kalmicak eger benim olursa cok sevinirim
Osman Erikci30 Kasım 2016 at 21:39
Gear S2’ye sahip olduğumda yaptığım yürüyüşlerde kaç adım attığımı telefonumu cepten çıkarmadan takip edebileceğim,bir kalp ritmi ölçere sahip olmuş olacağım,arkadaşlarıma hava atacağım ve artık müziklerimi bu cihazdan dinleyeceğim.Ona yeni yeni,farklı faklı kayışlar da alacağım :))
ümit30 Kasım 2016 at 21:43
aktif olarak spor yapıyorum spor aktivitlerimi ve kalori takip eden bir akıllı saat olsa çok işime yarardı spotify playlistimi dinlerken şarkı değiştirmek için telefonu cebimden çıkarmak herdefasında zor geliyor ağırlık kaldırıp onla uğraşmak şimdiden teşekürler .
Hamza30 Kasım 2016 at 21:43
Gear S2 ilk çıktığı zamandan beri çok istediğim ve para biriktiremediğimden dolayı alamadığım bir cihaz. Bu cihazın hayatıma ne katacağına gelirsek çoğu kişinin düşündüğü gibi hava atmaktan çok günlük hayatta karşılaştığım sorunlara çözüm olmasıdır. Mesela elimde poşetler var otobüste ayaktayım ve telefonuma mesaj geliyor bu mesaja bakmak çok zordur benim için ancak Gear S2im olsaydı koluma tek bir bakışta mesajı kim ne için göndermiş görebileceğim. Onun dışında yeni gelecek Samsung Pay ile temassız ödeme,koşu yapan biri olduğum için koşu bilgilerim ve mekanik saatlerde yapamadığım sıkıldığım zaman saat stilini değiştirmek ve daha çok şey. Sözü fazla uzatmadan kısaca hava atmaktansa günlük hayatta işimi fazlasıyla kolaylaştıracaktır
İbrahim Su30 Kasım 2016 at 21:46
Ben saat kullanmam saati sevmem belki bu saat farkı ile benim fikrimi değiştirebilir. Değiştirebilirmi görücez….
Süleyman ARIOĞLU30 Kasım 2016 at 21:50
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon son sınıf öğrencisiyim. Malum son sınıfım ve stajyer fizyoterapistim hastaları elektro terapi kabinine koyduktan sonra diğer hastaya koşuyorum kol saatim miladını doldurduğu için ünitenin saatini kullanmaya çalışıyorum ama çoğu zaman yorgunluk ve dalgınlıktan da olsa saate bakmayı unutuyorum ve sonucunda hastaların bağırarak çağırması benim staj puanımdan gidiyor tabi ki bunun için akıllı saate gerek yok ama bazı hastalıklar için danışmanımı aramam gerekli oluyor ellerde eldiven ile telefonu açmak danışmanı bulmak ve aramak baya bi vakit kaybettiriyor bu yüzden bu akıllı saate ihtiyacım var gönderirseniz çok mutlu olacağım göndermezseniz de 10 aralıkta bi tane kol saati alıp sizi izlemeye devam edeceğim. 🙂
Fırat Huy30 Kasım 2016 at 21:50
Zayıflamam için günlük 20 bin adım atmam gerekiyor bu yüzden Gear S2 ye ihtiyacım var çünkü en doğru sonuçları akıllı saatin vereceğini düşünüyorum
Süleyman ARIOĞLU30 Kasım 2016 at 22:00
Fizik tedavi ve rehabilitasyon son sınıf öğrencisiyim ve stajyer bir fizyoterapistim. Kol saatimin bozulması ve benim ünitedeki saate bakmayı hep unutmamdan dolayı bi kaç hastayı kabinde unutmuşluğum var. (Gün içindeki yorgunlukta büyük bir etki tabiki) Bu sebeple tabiki bi akıllı saate ihtiyacım yok ama akıllı saat ihtiyacı ellerde eldiven varken danışman hocamı aramanın zorluğu ve o an hatırlayamadığım bi konu hakkında arkadaşlarımla ve ya hocalarımdan biriyle mesaj yoluyla bilgi almam gerekli olabiliyor tabi hastaya geç cevap vermek ya da açık uçlu cevaplar vermek bi çözüm ama çıkışta bizi değerlendirirken giden puanlar olarak geri geliyor o yüzden bu akıllı saate ihtiyacım var.
Hamza30 Kasım 2016 at 22:03
Gear S2 ilk çıktığı zamandan beri çok istediğim ve para biriktiremediğimden dolayı alamadığım bir cihaz. Bu cihazın hayatıma ne katacağına gelirsek çoğu kişinin düşündü gibi hava atmaktan çok günlük hayatta karşılaştığım sorunlara çözüm olmasıdır. Mesela elimde poşetler var otobüste ayaktayım ve telefonuma mesaj geliyor bu mesaja bakmak çok zordur benim için ancak Gear S2im olsaydı koluma tek bir bakışta mesajı kim ne için göndermiş görebileceğim. Onun dışında yeni gelecek Samsung Pay ile temassız ödeme,koşu yapan biri olduğum için koşu bilgilerim ve mekanik saatlerde yapamadığım sıkıldığım zaman saat stilini değiştirmek ve daha çok şey. Sözü fazla uzatmadan kısaca hava atmaktansa günlük hayatta işimi fazlasıyla kolaylaştıracaktır
Nurullah30 Kasım 2016 at 22:06
Şuan BABA’mın bana okul haçlığı olarak verdiği parayı tüm sene boyunca toplıcam yani hiç yemek yemicem eğer bana layik görürseniz hediyeyi Dj lik üstüne eğitim alıp çok büyük yerlere gelmek istiyorum ülkemi dünya çapında temsil etmek istiyorum sizi seviyorum şimdiden tşk..
Yusuf emre altundal30 Kasım 2016 at 22:11
Daha önce ameliyat veya dikiş atarken aranıp personele telefonuma bakarmıaın kim almış die sordugumda cebimden 3 defa telefonu çıkarırken veya açmaya çalışırken yere düşürüp personelleri vicdan azabından kurtarmak için istiyorum en azından gereksiz veya önemli bi arama olup olmadığını görebilicem
Ömer Talu30 Kasım 2016 at 22:14
Uzun zamandır kolumda bir saatim yok. Sanırım en son ilkokul da vardı bi kötü saatim😀 Neyse ben bi mülakata hazırlanıyorum. Hergün spor yapıyorum. Spor yaparken saate çok ihtiyaç duyuyorum. Bu yüzden bu hediye ihtiyacımı karşılar diye düşünüyorum. Spor yaparken yanımda akıllı telefonum yerine akıllı saatin olması hayatımı güzel değiştirir😀
Yusuf emre altundal30 Kasım 2016 at 22:20
Ameliyat veya biopsi yaparken çalan tlefonuma kim aramış die bakmaya çalışan ve açmaya çalışırken 3 defa kırılan telefonum için hastane personelini vicdan azabından kurtarmak istiyorum. En azından aramanın önemli olup olmadığını görerek rahat hareket edebilicem
Enis Burak Demirci30 Kasım 2016 at 22:22
Selam HWP. Sol kolumda güzel duracak gibi.
Tarık30 Kasım 2016 at 22:22
Samsung markası hayatımda. Kız kardeşim ve ben Note 3 kullanıyoruz. Anneme de J7 aldım. TV de samsung. Screen Mirroring çok işe yarıyor. Smart Viev 2.0 ile tv den kendi telefonumuzla izleyebiliyoruz. Samsung s2 alacaktım. Süpürge ve ev eşyası aldım.
Peşine Klima aldım. Şimdi de bilgisayarım ağlamaya başladı. Sıra gelmiyor bir türlü saate.
Eğer beni seçerseniz deli gibi kullanılacağına emin olabilirsiniz.
Malum dolar kuru vs.. de baya bir arttı. Duraan döneme geçtim.
Saat işlevi olarak çok işe yarar buluyorum o yüzden almak istiyorum saati.
Teknoloji ile yatan kalkan birisi olarak saatin işlevsel olmasına özelleştirmeler vs.. Çok beğeniyordum. Gear S3 de güzelde S2 ye de hayır demem. 🙂
Bildirim olayı, yolda işte veya evde telefonum oda da iken salondan (yan yana odalar) mailleşme vs.. gruplarda ki bildirimler vs.. vs.. sayılacak bir şok işlevi için beğenmiştim. Hele ki sağlık mevzusun da ki tam güvenilir olmasa da bilgi vermesi de cabası.
İyi olan kazansın. (Tabi alıp 2. gün letgodan okutmayacak birisine gitsin inşallah.)
İyi günler.İyi çalışmalar.
Gökhan Aslan30 Kasım 2016 at 22:23
Merhaba,
“Gear S2 Bana Ne Katar Ne Katmaz” adlı iki bölümden oluşacak kendimi ele aldığım bu inceleme yazısını aşağıda sunuyorum:
Ne Katar:
1- Saat yüzlerini kişileştirerek, moduma uygun takılırım,
2- Kayış değiştirerek saatten sıkıldığım anda yeni bir saat takmaya başlarım,
3- “S health” uygulamasını belki kullanırım, arada sırada spor yaparken ağır gelmez ise kullanırım,
4- Samsung telefonum ile bluetooth link kurar Samsung-Samsung ikilisinin neler yapabildiğini gözlemler, belki başla bir incelemede duygularımı paylaşırım,
5- Hediye geldiği için manevi bir değer veririm, anlamlandırırım.
Ne katmaz:
1- Kısa pil ömrü ölü bana uzun süre sarj etmeden kullanma tadı katmaz,
2- Bluetooth ile telefonuma bağlamama rağmen hem kendisinin hem telefonun pilini sömürmediği hissiyatını katmaz,
3- Samsung gear serisinin en son saatini kullanıyorum hissiyatı katmaz (malum yenisi çıktı),
4- “Kafam şekil, önümden çekil” hissiyatı ile takılmamı sağlamaz (s3 olsa belki olur idi).
İki ana başlıkta incelediğim “Gear S2 Bana Ne Katar Ne Katmaz” adlı yazımı burada sonlandırarak herkes iyi seyirler dilerim.
Hakan30 Kasım 2016 at 22:24
Bu cihazı alırsam sıkış tıkış metrobüste müzik dinlerken müzikleri saatten değiştirmek daha kolay olacak 🙂
berkay mumcu30 Kasım 2016 at 22:34
Bir antrenör olarak antrenman sırasında üzerime telefon almadığım için gelen bildirimlere rahatlıkla bakabilirim..Ayrıca antrenman esnasında kronometre ile süre tutma, kalp ritmi ölçme gibi özelliklerinden de faydalanabilirim
Süleyman30 Kasım 2016 at 22:42
Hastalığımdan dolayı spor yapıyorum yanımda telefon bulunduramıyorum sar ve radyasyondan dolayı o yüzden sağlık takibi falanda yapamıyorum bu saat hayatımda sadece sağlık takibimi kolaylaştırır ki banada çıkmaz bu şans olduktan sonra
Ozan Arpağ30 Kasım 2016 at 22:44
Öncelikle sorunuza cevap vereyim teknolojiye çok meraklıyım ama akıllı saatlerin insan hayatına etki edecek kadar akıllanmadığını düşünüyorum.
Bundan sonra yazacaklarımı neden yazıyorum bilmiyorum ama galiba içimi birilerine dökmek istedim. Benim ki de hayat mı be. 2 senedir atanamayan bir öğretmenim. Artık artık sıkacak dişim kalmadı. Alkol aldım kafamı dağıtamadım,askere gitmek istedim “celp dönemi geçti” dediler askere almadılar, yeniden dersaneye yazılayım dedim konuları gördükçe midem bulanıyor artık.
Kısacası ne yapacağımı bilmez halde amaçsızca yaşıyorum bu hayatta. Beni en çok sıkan cümle ise etrafımdakilerin sürekli “sıkma canını” demesi. Bu iki kelimeyi duyunca sanki tükrük bezlerim kan salgılıyor ve kan yutar gibi boğazım düğümleniyor.
Sonuç olarak şunu anladım her gün, her saat, her dakika iç çekmek ve hayatın tokatını yemek çok ağırmış.
UFUK KAYA30 Kasım 2016 at 22:53
Merhaba ;
severek takip ettiğimi bilirsiniz arada yorum yaparım . Çok almak istedim bir türlü saate bu kadar para verilir mi diye düşündüm alamadım . belki 500 olsa alırdım . Hani Ersin bey diyor ya telefon 2500 ü asla geçmemeli diye hatta 2000 i bile geçmemeli diye saat te 500 ü geçmemeli . Hayatımda ne değiştirebilir hava katar herkes merakla sorar bakmak ister , ama nabız stres sensörler hayatımda birşey değiştirmez. sadece insanlara atacağım havası olur bu böyledir. Umarım bana çıkar çok istemiştim , pahalı bulmuştum yani Ersin beyin 2500 sınırı gibi saat 500 ü geçmemeli benim sınırım bu . Bana da çıkarsa şu dezavantajı da olacak hayatımıza bir sarj ettiğimiz cihaz daha girecek 🙂
Bol şanslar herkese.
Sefa Taş30 Kasım 2016 at 22:55
Gear s2 benim olursa; sadece bir saat değil yüzlerce saatim olacak, şık ve dikkat çekici olduğu için sosyalleşmem artacak, telefonu sürekli aç kapa derdinden kurtulacağım ve bu bana daha uzun pil ömrü ve zaman kazandıracak. Kısacası hayatımı kolaylaştıracak şık ve işlevsel bir aksesuarım olacak.
Ömer arif simsar30 Kasım 2016 at 23:15
Gear s2 clasicc en sin gördüğümde saat 999 tl idi alamadığımız için vitrinden bakıyorduk ama olursa güzel bir aksesuar olaca takim elbise birlikte olumlu staj yaparken dikkat çekecek # yönetici asistan
Mehmet Daşhan30 Kasım 2016 at 23:18
Bana neler katacağını tahmin bile edemezsiniz :))
suleyman emre30 Kasım 2016 at 23:19
İlk çıktıgında almak istedim maaşim yetmedi, para bırıktırıp alayım dedim aracım bozuldu parayı tamire verdim, bi daha birktirdim ailevi maddı sıkıntı yaşadık, bi daha bırıktırdim ehlıyet almam gerekti, bi daha biriktırdım. tam alıcam derken işten çikmak zorunda kaldım, bi daha biriktirdim, bi daha biriktırım … hiç bır sekılde gear s2 yi ne kadar almak istesemde alamadım. eger bu saaatı bana hedıye ederseniz kötü giden bu kaderimi artıya çevirmede öncü olacaksınız ve cok istedıgım bır seye ilk defa para vermeden maddı sıkıntı yaşamadan sahip olacagım daha ne ıster ki insan.:) Şimdiden teşekkurler takibe devam 🙂
Mustafa yıldırım30 Kasım 2016 at 23:28
birçok işi telefonu çıkarmadan yapabilmek büyük kolaylık olurdu aynı zamanda biri beni tuvalette veya telefona cevap veremeyeceğim birzamanda aradığı zaman işime yarar
Engin karatas30 Kasım 2016 at 23:31
Bu saat benim telefona olan bagimi birazda olsa keser sanirim ama saglik yonunden on numara iyi dahada gelistirilmeli
Halim Gürsoy30 Kasım 2016 at 23:42
Öncelikle merhaba
Acınası bi durum yaratmiycam abi bu çekiliş için o yüzden s2 ne işime yarar adam gibi yazicam. Ben teknoloji meraklisiyim akıllı saat ve telefonlar konusunda şehrimde teknik detay bilgisi fazla olan bir insanım ama 18 yaşında olduğum için büyük şirketler beni onemsemedi vatan media markt teknosa gibi o yüzden bunun kirginligiyla başka hiçbir işe girmedim ve üniversite hazırlık olduğum için para sıkıntım var ve bu tür cekilisleri gördüğüm zaman içimde bi burukluk kalıyor belki bir ihtimal okursan durumum böyle abi eğer olurda kazanirsam her saate baktığımda dua ederim şimdiden teşekkürler kolay gelsin
erdoğan ırmak1 Aralık 2016 at 00:09
görüyorum ki herkes kendisi için istemiş ancak ben nişanlım için istiyorum eğer ben kazanırsam nişanlıma hediye edip onu mutlu etmek isterim 🙂
erdoğan ırmak1 Aralık 2016 at 00:09
görüyorum ki herkes kendisi için istemiş ancak ben nişanlım için istiyorum eğer ben kazanırsam nişanlıma hediye edip onu mutlu etmek isterim 🙂
M.YASİN BİLGİN1 Aralık 2016 at 00:25
Merabalar kolay gelsin.
Samsung gear s2 uzun zamandır almayı düşündüğüm,ama alamayacağım bir cihaz oldu.Alma sebebim , işime yarayacak olan kısım ise şöyle ;
Şu anda Kastamonu Üniversitesi’nde okumaktayım lisede ve şu anda da bölümüm bilgisayar veritabanı,programcılık program yazarken veya bilgisarda programlar test ederken telefona gelen bildirimlere bakmak hem kafa karıştırıcı hemde fazla zaman kaybı oluyor.Eğer gear s2 olsaydı bildirimlere oradan göz atabilirdim ve önemli gördüklerime geri dönüş yapabilirdim işim bölünmez di ama olmadığı için şu anda programlar ve yazılımlar ile uğraşmak zorluyor…
FERHAT BALCI1 Aralık 2016 at 00:37
14 Ocak kız arkadaşımın doğum günü bende ona hediye eder ve ilk defa güzel bi hediye vermiş olurum
musa1 Aralık 2016 at 00:42
merhaba hwp ailesi
3 yıla yakındır sony smart watch 1 [(BİR) 🙁] kullanıyorum ve akıllı saatten vaz geçmek istemiyorum sony smart watch1 den daha iyi olan gear s2 yi istiyorum ersin abiiiiii 😀
CANER1 Aralık 2016 at 00:42
bazı ihtiyaçlar vardır öyle senin bütçen yetmez sana lazımdır ama alamazsın buda tam olarak öyle bir durum aslında her daim akıllı bir saat vb giyilebilir bir teknolojik aletim olsun isterdim fakat buna üniversite öğrenciliğim ve ailemin maddi durumu nedeniyle ulaşamayacağım fakat gönlümün hep bi tarafında kalan bir isteğim olarak kaldı bugün sizin videonuzu izlediğimde ulaşabilirim belki umuduyla bunları size yazıyorum ama şu durumda benden dahada çok isteyen ve ihtiyacı olan biri varsa ona verin ama benim gibi bu tür şeyleri çok seven ve ulaşamayan biri için sizin bu tür hediyeleriniz mutluluk verici nimetler sağolun hardware plus
Ahmet Mengüverdi1 Aralık 2016 at 00:45
Ersin abi kazanırsam hayatımda çok şey degişek çünkü z5 kullanıyorum birde gear s2 olursa şeklimize şekil katarız bunun dışındada aramalara telefondan bakmak yerine saatten bakarım ve aynı zamanda bildirimlerede bakarım baya kolaylık saglar
Recep1 Aralık 2016 at 00:54
Eski klasik saatim uzun süredir paslanma nedeniyle kullanım dışıydı ve saat almayı düşünüyordum. Aklımda hep akıllı saat almak vardı. Hatta gear s2 üretilen tasarım ve yazılım olarak geçen yıl en beğendiğim saatti. Fakat fiyat olarak klasikleri bile zorlayacak seviyede olduğu için beni aştığını düşünüp klasik saat araştırmaya karar verdim. Limitim çok da yüksek değildi borç-harç yüzünden. Hala da o parayı biriktiremedim zaten. Uzun bir süre alamayacağımı düşünüyorum 🙂 Neyse aslında bir asıl akıllı saat ihtiyaç sebebim bildirim takip edebilmek. İş yerinde ve fabrikada mühendis olarak hem diğer çalışanlara hem örnek olmak için hem de telefon takıntılı bir patrondan kendimi koruyabilmek için telefonu kurcalamadan bildirimlerimi görüp acil durumlarda telefonu çıkarmak için böyle bir alet can kurtarıcı. Sanırım burada buna en çok ihtiyacı olan kişi benim diye düşünüyorum. Hem maddi olarak hem de manevi olarak.
Yunus T.1 Aralık 2016 at 00:54
Açıkçası bir bilgisayar mühendisliği öğrenci olarak çok ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim, günlük hayatım hep bir şeylere yetişmek veya bir şeyleri yetiştirmek ile geçiyor. Devamlı aldığım projeler ve etkinlikler ile dolu olduğu için bu sıralamanın takibini kolumda beni uyararak yapacak bir cihaza ihtiyaçım. Proje ve etkinlikler ile ilgili bildirimler, günlük hayattaki mesaj, e posta takibi benim için çok önemli bu yüzden bir bildirim cihazı gerçekten hayatımı kolaylaştırır. Üstelik yeni gelişen bu sektörde akıllı saatlere de uygula geliştirme fikirlerimi uygulamam için bana katma değer sağlar bu yüzden eğer bana hediye ederseniz hayatımı kolaylaştırmış olursunuz. Teşekkürler
Ahmet Mengüverdi1 Aralık 2016 at 00:57
Ersin abi z5 kullanıyorum birde gear s2 çıkarsa şeklimize şekil katarız telefon hediye birde saat hediye gelirse çok iyi olur aramalara ve bildirimlere telefondan bakmak yerine saatten bakarım baya kolaylık saglar.
Ulaş onur dörttaş1 Aralık 2016 at 01:00
Öncelikle meraba gear s2 benim hayatimda kullanim alanım ; bisiklet turları yaparken telefonunu cantama rahatça koyup yine de gelen arama ve mesajları gormemi sağlıcakla , derste telefonumu her titrediginde çıkartmak yerine sadece önemli bildirimlerde çıkartmak , günlük sporumu yaparken telefonu kendimden uzak tutmak ve en onemliside bunların hepsini şık bir şekilde yapabilecek olmasıdır
Mustafa1 Aralık 2016 at 01:06
Gear s2 yi bana verirseniz bir kol saatim olucak ve telefon özelliği varsada evden çıkarken telefon almicam
Emrah Kandil1 Aralık 2016 at 01:06
Artık benim de bir akıllı saatim olsun.
Furkan Erdoğan1 Aralık 2016 at 01:33
İlk yaygınlaşmaya başladığınd akıllı saat almam lazım diyodum. Aynı zamanda telefonnda alıcaktım telefon yanında saat hediyeli kampanyaları takip etmeye başladım S4 yanında gear veriliyodu ama almaya gittiğimde saat kalmamıştı S5 ile birlikte gear fit verildi ama ben onada yetişemedim:D Note 5 ile birlikte yine bi gün verildi ama para çıkışmadı 😀 Sonuç olarak alsam alsam burdan alıcam yoksa analog saat devam 😀
Deniz bora1 Aralık 2016 at 02:02
Telefona bakmaktan boyun fıtığı oldum eğer saati ben kazanırsam hem sagligimi kazanirim hemde boynumu.
Yasin Turfullu1 Aralık 2016 at 02:07
Merhaba, y kuşağında doğmuş ve teknolojinin gelişmesi aşamalarını hayatımda ister istemez görmüş biri olarak telefonların eskiden salt iletişim aracindan zamanla ihtiyaç ürünü haline gelip bize hükmetmeye başlaması zamanı verimli kullanmayı unutturdu bize. Belki de giyilebilen bir aksesuar olsa kontrolü artık bende olduğunun farkina varabilirim.
Ahmet Faruk Çolak1 Aralık 2016 at 02:12
Zamanın kıymetli olduğu hayatımızda bu ürünün bana günde en az 15 dk kazandıracağını düşünüyorum. Sürekli saate bakmak için telefonu bin bir zorlukla cebimden çıkarmaktan ciddi anlamda bunalmış durumdayım-bildirim geldiğininde de aynı şekilde- Gelen bildirim önemli mi diye bakarken gerçekten ciddi anlamda vakit kaybına uğruyorum. Bu saatle tüm bu sorunlarımın hepsini çözecebileceğime inanıyorum. Gear S2 ile beraber müziği değiştirmekten tutun navigasyona kadar her özelliği aktif olarak kullanacağım. Yani aslında bu akıllı saati “akıllı telefon kumandası” olarak kullanmayı planlıyorum.Ayrıca estetiğinde önemli olduğunu düşünen biri olarak değiştirilebilir kayışlarırının olması beni mutlu etti. Bu sayede ruh halime göre saatimi ayarlayabileceğim. Son olarak genelde klasik giyindiğim için hediye edilecek saat modelinin classic model olmasına da ayrı sevindim 🙂
Barış Çetin1 Aralık 2016 at 02:13
Bu saatin bana ulaşması ve gelmesiyle belki geç kaldığım, ihmal ettiğim, geriden takip ettiğim giyilebilir akıllı cihazlar dünyasına yeni bir adım atmış olacağım ve kendi tecrübelerimi yaşamış olacağım. Bizlerde hayatımızda çeşitli hediyelerle sevinmiş ve sevindirilmiştik böyle bir fikir dahi ince bir jest ve bir önem vermektir, Ersin bey ve ekibini tebrik ediyorum teknolojik takipte olduğumuzu ifade ediyorum, tekrar teşekkürler ve herkese başarılar temenni ediyorum, hayırlısı olsun inşallah.
Barış Çetin1 Aralık 2016 at 02:25
Yıllarca ihmal ettiğim, anlayamadığım, belki pahalı diye alamadığım ama içimde heyecanını birgün bende bir yol bulur alırım kullanırım dediğim, giyilebilir derken de fazla idrak edemediğim ama şimdi böyle bir hediye fırsatı ile yaklaştığım bu güzel ürüne sahip olma ve bizzat kullanabilme ihtimali dahi beni heyecanlandırdı ve sevindirdi, ben bu ürünü kullanırken geri kaldığım ve yeni tecrübelerim için çok hızlı ve büyük bir adım atacağım inanıyorum ve kazandığım bu tecrübe ile çevremdeki insanlara dahi faydamız olacağına onları da bu tür cihazlar hakkında doğru bilgilendirebileceğimi tahmin ediyorum, bu hediye jesti dahi ince bir fikir ve bir önem vermektir, Ersin bey ve kıymetli ekip arkadaşlarına da teşekkürler ederim, herkese başarılar ve hayırlısı olsun diyorum inşallah.
Tezcan1 Aralık 2016 at 03:01
Herkese selamlar videoyu izledim benim ilgi alanim elektronik merakliyim elimden geldigince benim hayatimi kolaylastiracak urunleri kulaniyorum gear s2 hayati kolaylastiracak bir urun surekli telefonu cebimden cikartip bakmama gerek kalmayacak sarj sorun degil cunku saatle yatmam o yuzden geceleri sarja taktiktan sonra sorun olmaz benim gibi surekli yuruyen birisi icin muzigi ve konusmalari takip etmek icin cok etkili ve kestirme bir yol arti hic saatim yok şikligi tamamladigi icin kisiyi kendine guvenli vede mutlu yapacagi kesin en azindan beni mutlu ve kendini iyi hisseden.birisi yapar.Hersey icin tesekkurler iyi calismalar.
Ömer ALBAYRAK1 Aralık 2016 at 03:48
Malum şimdi çocuklarımız teknoloji konusunda acayip iyiler , bilgili ve donanımlilar . Benim de ufaklık telefon , bilgisayar ve tablet gibi elektronik eşyalara Aşırı düşkün bana çıkarsa onu bu hediye ile sevindirebilirim sonuç itibariyle mutlu olur . Mutlu olması da binlerce saate değer benim hayatımda böyle bir farklılığa sebep olabilir bu hediye 🙂 şimdiden kazanana hayırlı olsun.
Ömer ALBAYRAK1 Aralık 2016 at 03:51
Malum şimdi çocuklarımız teknoloji konusunda acayip iyiler , bilgili ve donanımlilar . Benim de ufaklık telefon , bilgisayar ve tablet gibi elektronik eşyalara Aşırı düşkün bana çıkarsa onu bu hediye ile sevindirebilirim sonuç itibariyle mutlu olur 🙂 onun mutlu olması binlerce saate değer diye düşünüyorum buda benim için büyük bir farklılık olur . şimdiden kazanana hayırlı olsun.
Ali Öztürk1 Aralık 2016 at 05:04
Açık söyleyeyim, akıllı saatlerin şu an için insan hayatını önemli derecede etkileyecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bu saatleri kullanmak hayatımda birçok şeyi değiştirmeyecek 🙂
İşin özü; bu saati yalnızca deneyimleyebilmek için istiyorum! (Belkide saati deneyimleyince fikirlerim değişir … :D)
Oğuz Özcan1 Aralık 2016 at 06:20
Çocukluğumun en güzel hediyesi saatti. Yıllardır saat kullanmıyorum. Akıllı saat, saate bu son jenerasyonlarla iyice benzemeye başladı. Kayışları da öyle. Arayüz değişiklikleri Yeni saat almış hissi uyandırır, bildirimleri saatten görmek yolda eciş bücüş ayakta otobüsteyken veya toplantı halinde çaktırmadan küçük kol hareketi ile göz ucundan görmek çok güzel olurdu. Dolar böyle artarken sizi keyifle takip eden kaçımız bir akıllı saat almayı hayal edebiliriz ki? Sportif yaşamda faydalanma kısmı şu anki genel bilincimize uzak genel anlamda.
Hem seviyeli objektif yayın yap, hem firmalara yalakalık yapma ( ki bunun bedelini firmalar mutlaka ödetiyorlar, lansmanına gidip orada çatır çatır eleştir verilen reklam metnini okumak yerine) yaşadığın pek çok zorluğu takipçilerini sıkmamak için yansıtma, bir de üstüne saat hediye et. Takipçi kısmında bu çok güzel ama yayıncı kısmı hakikaten çok çok zor , bunu bilelim.
ilker öztürk1 Aralık 2016 at 06:38
Şunu diyeyim. Bu Tizen ile olmuyor. Gear S2 yi biliyoruz. Ya tamam akıcı olabilir ama aynı akıcılık Android saatlerde de var artık zira android saatler sürekli acayip geliştirme güncellemeleri alıyor. 3 haftadır Zenwatch 2 kullanıyorum. Kutudan çıktığında bir sürü büyük güncelleme aldı. O günden beri de her hafta bir güncelleme aldı.
Şimdi neden tizen ile olmuyor diyeyim. DİL. DİL desteği. Ah evet Samsung da Türkçe dil desteği var ama sadece arayüzde var. Bir mesaj yazmaya çalıştığınızda. Rehberden birini aramaya çalıştığınızda klavye kullanmanız gerekiyor.
Oysa bahsi geçen Zenwatch 2 ( Amazondan 375TL ye aldım bu arada indirim ile. Hali hazırda da 450TL falan. Yani Gear S2 den bile ucuz. ) ile tek yapmam gerken saate bakmak ve “Hey Google, Babama mesaj at, akşam eve bir şey lazım mı?” demek. Ya da “Hey Google, Ofisi Ara” demek.
Gear S2 ve S3 açıkçası hala Türkçe komut desteği yoksa ( Ki Yok bildiğim kadarı ile. ) açık konuşuyorum bir akıllı saat olarak Sony Smart Watch 2 den fazlasını sunmuyor. Üstelik SW2 nin uzun pil ömrü ve Transflective ekranı avantaj sağlıyor.
Gear S2 de ise sadece bir tane nabız ölçer var. O da sadece durup kontrol etmen koşulunda çalışıyor yani sporcular için sürekli takip olayı yok olsa da 5 dakika dayanır. Yabancı forumlarda birinin dediği gibi “Kalbim durursa bunu saatten öğrenecek değilim” !
Şimdi diyenler olacak ki “Ya ingilizce bilmeyen cahil sen de ingilizce komut ver”
Merak etmeyin. İleri seviye ingilice de fransızca da biliyorum. Sorun şu. Tamam ses butonuna bastık. Call dedik. O da tamam. İsmi nasıl söyleyeceğiz. Rehberdeki tüm numaraları Dad Mon Uncle diye mi değiştireceğiz? Hadi değiştirdik Şerafettin Enişte yi bir çevir Allah aşkına bana ingilizceye nasıl yapacaksın merak ettim. Ya hadi bir yolunu bulduk.
Send message to Dad. Bu kısım tamam. Mesajda ne diyeceğim? “Want something for dinner?” mi diyeceğim. Babam ne anlasın ingilizceden yahu. Saat kullanacağım diye tüm rehberdekileri ingilizce kursuna mı yollacağım yani?
Yani o ingilizce videolarda yaptıklarını yapamayacağın bir saat malesef. Ben demiyorum ki android Wear yap saati. Tizen ile de kodlama yapabiliyorsun değil mi? Veri girişini Ok Google inputu ile ilişkilendir. Yani Türkçe destek vermiyorsan vereni kullan yahu!
Ama ne gerek var? Nasıl olsa hava atmak için alıyor millet.
Şu an için Tüm rehberi ingilizce ve rehberdeki tüm isimleri ingilizce bilenler haricindekiler için yani amerika dışı için çöp bir cihaz bence.
He diyorsan “sadece gelen mesajları göreyim cevap vermeye gerek yok ya da hazır şablon kullanırım. Kalp ritmini ölçsün. Şık görünsün yeter” diye. Sizi Aliexpress e alalım. Son derece şık ve aynı işlevleri sunan yüzlerce 100 dolar altı saat var.
ilker öztürk1 Aralık 2016 at 06:41
Bu arada saat hediyesi saçmalık. Adam gibi hediye edilecek ise ürün çekiliş ile edilir. Çekiliş için de kayıt alınır.
Hani şu an durum şundan ibaret “Gear S2 nin reklamını en çok yapacak. En çok yağ çekecek kişiye Gear S2 veriyoruz”
ilker öztürk1 Aralık 2016 at 07:31
Açıkçası benim hayatıma çok fazla değişiklik katmayacak. Zira zaten 2012 yılından beri Sony Smartwatch Gen1 ile başladığım yolculuğumda 4 yıldan uzun süredir akıllı saat kullanıyorum.
He saati bana verirseniz belki ben de birine hediye edebilirim. En kötü ihtimalle ekonomik durumuma bir katkı sağlar. 😀
Peki akıllı saatler bana ne getirdi?
ilk versiyonlar sadece bir ikinci ekrandı. Sadece gelen mesajları görebiliyorduk ve müzik çaları kontrol ediyorduk. Şimdi düşününce zahmetliydi ama hala sıkış tıkış otobüste ya da otomobilde otururken kot cebinden her gelen mesajda telefonu çıkarmaktan daha iyi bir seçenekti. En azından gelen mesaj gereksiz bir şeyse ( Reklam vb. Ya da çok önemli olmayan bir durum ) telefonu çıkarmaya gerek kalmıyordu.
Ya da sadece parça değiştirmek için ( Kulaklık ile sonraki parçaya geçilebiliyordu. Ama diyelim ki çok sevdiğin bir parça çıktı tekrar dinlemek istedin bu zordu işte. ) ya da ses kısıp açmak için telefonu çıkarmak zahmetti ( Ses kısma ve açma tuşu olan kulaklık pek yoktu. Ki kutudan çıkanlar haricinde hala yok. Şimdiye kadar piyasadaki tüm kulaklıkların 3 tuşlu olması gerekirdi. Tüm modeller nerede ise tek tuşlu hala ve hala mikrofonsuz modeller var. El insaf yahu 4 yıl geçti hala be hala. )
Sonraki modelde ise biraz daha fazla tasarım anlayışına geçildi. Standart saat kayışı gibi. Ya da plastik yerine kapasitip cam ekran gibi. Artık daha seri çalışan bir cihaz idi. Ama hala mikrofon yoktu.
Ardından gelenler Samsung cephesinden oldu. Pek çok tuhaf model denedi. İlk çıkanlar sadece Samsung un pahallı amiral gemisi modelleri ile çalışıyordu. Diğer markaları bırak Note 3 Neo gibi Samsung modellerine bile destek yoktu. Doğal olarak satmadı.
Kavisli ekrana sahip modeli herçekten şıktı ama o da destek yoksunluğu yüzünden çöpü boyladı.
Gear serisine gelirsek. Hala tizen var. Tizen olmasın demiyorum. Ama zaten Samsung yazılım konusunda eli yavaş bir firma ( 3500TL ye aldığınız telefona güncellemenin gelmesi Amerika için 4-6 ay sürüyor. Amerikada çıktıktan sonra Türkiye ye gelmesi bir 6 ay daha sürüyor. ) Ya beceremediği işe girmemeli ya da daha fazla kaynak ayırmalı. Şu anda hala Samsung saatlerde Türkçe yok. Sesli komutlar Türkçe algılanmıyor. Ya SVoice dursun en azından desteklenmeyen dillerde google assistant a link at saat yazılımında. Olmaz deme Türk yazılımcı üç kuruşluk bütçesi ile yapıyor. Bakını Ceyd-A
Yani Türkçe desteği vermeye niyeti de yok. ( Google ın Türkçe desteği ilk başta mükemmel değildi. Yanlış anlamalar vb oluyordu. Sesli komutlar hiç yoktu vb. Ama adamlar önce Türkçe desteğini aktif etti. Sonra kullanıcı deneyimi ile bu özelliği geliştirdi. Yavaş yavaş tüm özellikleri ekledi. Ok Google da geldi. Şimdi sadece OK google ın tüm ekranlarda çalışması kaldı. Yakında onu da verecektir ki biz zaten ayarları değiştirip bu desteği sağlayabiliyoruz da.) S Voice yıllardır var. Ta o zamanda yarım yamalak bir destek sunup kullanıcı verisi toplasa idi şimdiye çoktan tam donanımlı bu özellik gelmişti.
ilker öztürk1 Aralık 2016 at 07:50
Ah unutmadan bu arada. ( Ben 4-5 tane mesaj attım. Bunları tek mesaja toplayın artık. Aklıma geldikçe yazdım ama )
Gear S3 e hiç değinmedim.
Sonunda Zenwatch 2 deki gibi bir sürekli aktif ekran getirebilmişler. Bu arada sürekli aktif ekranda kadran sürekli dönmüyor tabiki. Güncelleme dakikada bir yapılıyor yani hareket eden sadece dakika ve saat kadranı. Saniye kadranı yok.
Bunun dışında Sürekli Açık ekran olması çok iyi bir özellik. Sonuçta kapatabiliyorsun işine gelmez ise. Ama Saat sizin de dediğiniz gibi en başta aslında bir aksesuvar da. Gear S2 deki o tuhaf sözde sürekli açık ekran açık söylemek gerekirsek komikti. Yani o saat kolunuzda kapalı iken bile şık durmalı. Gear S2 de hangi arayüzü seçersen seç ekran kapandığında aynı saçma yuvarlak geliyordu.
Gear S3 ise Zenwatch2 deki arayüzü getirmiş ve yine denildiği gibi hiç yeni bir şey değil. Bu sayede seçtiğimiz arayüzü hareketsiz olsa da ( Ve daha ziyade siyah beyaz olarak ) görebiliyoruz. Bu da daha şık bir görünüm ortaya koyuyor. Gear S3 de hala Tizen var ama inşallah Google Sesli komutlara link atmışlardır yoksa bu cihaz da Gear S2 gibi Türkçe sesli komut desteklemiyor ise 1300TL ye çöp almış olursunuz.
Ben akıllı saatleri 4 yıldan uzun süredir kullanıyorum. Ve hayatımda oldukça kolaylaştırıcı etkiler oldu. Özellikle Android Wear cephesi çok büyük ilerlemeler kat etti. Düşünsene mesaj at diyip mesaj gönderebiliyorum. Maillerimi alıp görüntüleyebiliyor ve silebiliyor hatta yanıt verebiliyorum. Ama samsung Tizen de saplandı kaldı. Hala mesaj at diyerek mesaj atamadığım bir cihaz Gear serisi benim için.
Furkan Armağan Bayhan1 Aralık 2016 at 09:36
Arkadaşıma hediye etmek için istiyorum bir mağazada çalışıyor ve yanlarında telefon bulunduramıyorlar onun için çok faydalı olacağını düşünüyorum
ÖZKAN GÜNEŞ1 Aralık 2016 at 09:48
Merhabalar Samsung gear 2 bir insanın hayatına ne katabilirki. Bu bir ihtiyacmi yoksa lüks bir aksesuarmi.Acikcasi saat kullanmak bir tarz ise gear 2 sunduğu özelliklerin yanı sıra hayatıma estetik katar HWP ailesine ve Ersin Beye selamlar. Başarılar
Adem Alp YILDIZ1 Aralık 2016 at 10:22
Samsung Gear S2 ve S3 tasarım olarak beğeniyorum. Klasik bir saat görüntüsünde olduğu için günlük olarak kullanılabilir cihazlar. Bu cihazların en azından bir haftayı rahat çıkartması gerektiği görüşündeyim pazar gününden pazar gününe şarja takmak kimseye zor gelmeyecektir.
Hiç akıllı saatim olmadığı için hayatımda neyi değiştirir bilemiyorum. Berkin’e selamlar 🙂
Utkucan Külekci1 Aralık 2016 at 10:30
Spider-man’li saatimi sanırım artık bırakabilirim. Tabi Gear S3’te Spider-man teması olması şartıyla 🙂
Ersin Can Aydın1 Aralık 2016 at 11:18
Şu anda arkası dijital olan analog bi saat kullanıyorum çünkü analog dan zamanı öğreniyorum dijital kısmı sayesinde de havanın kaç derece olduğunu öğrenip geri sayım yapıp alarm kurmak gibi özellikleri kullanıyorum eğer s2 sahibi olursam kalp atış ritmimi öğrenebilir telefonu cıkartamıcak olduğum zamanlarda bildirimleri görebilirim zaten galaxy note 5 kullanıcısıyım uyum sıkıntısı yaşamam saate en önemli bakış açım şık görenmesidir sanırım elinizdeki model clasik model.
Mehmet Can1 Aralık 2016 at 12:16
Büyük çapta bir değişiklik yaşatacağını düşünmüyorum fakat elime geçerse asıl soru bu cümlemin değişip değişmeyeceği.
İmdat1 Aralık 2016 at 12:27
Sadece note edge telefonumla mükemmel bir uyun içinde olacagını düşünüyorum. Gear s2 keşvfetmem için bir şans olacak galiba hayatımdaki degişikligide saati kullandıktan sonra görecem.
BILGIN1 Aralık 2016 at 12:55
Merabalar kolay gelsin.
Samsung gear s2 uzun zamandır almayı düşündüğüm,ama alamayacağım bir cihaz oldu.Alma sebebim , işime yarayacak olan kısım ise şöyle ;
Şu anda Kastamonu Üniversitesi’nde okumaktayım lisede ve şu anda da bölümüm bilgisayar veritabanı,programcılık program yazarken veya bilgisarda programlar test ederken telefona gelen bildirimlere bakmak hem kafa karıştırıcı hemde fazla zaman kaybı oluyor.Eğer gear s2 olsaydı bildirimlere oradan göz atabilirdim ve önemli gördüklerime geri dönüş yapabilirdim işim bölünmez di ama olmadığı için şu anda programlar ve yazılımlar ile uğraşmak zorluyor…
işime çok yarayacak ve işlerimi iyileştirecektir.
BILGIN1 Aralık 2016 at 12:57
Merabalar kolay gelsin.
Samsung gear s2 uzun zamandır almayı düşündüğüm,ama alamayacağım bir cihaz oldu.Alma sebebim , işime yarayacak olan kısım ise şöyle ;
Şu anda Kastamonu Üniversitesi’nde okumaktayım lisede ve şu anda da bölümüm bilgisayar veritabanı,programcılık program yazarken veya bilgisarda programlar test ederken telefona gelen bildirimlere bakmak hem kafa karıştırıcı hemde fazla zaman kaybı oluyor.Eğer gear s2 olsaydı bildirimlere oradan göz atabilirdim ve önemli gördüklerime geri dönüş yapabilirdim işim bölünmez di ama olmadığı için şu anda programlar ve yazılımlar ile uğraşmak zorluyor…
Şeyhmus IŞIKHAN1 Aralık 2016 at 15:14
Telefonu cebimizden cikarmaya son verecek harika bir urun
Şeyhmus IŞIKHAN1 Aralık 2016 at 15:14
Telefonu cebimizden cikarmaya son verecek harika bir urun
Uğur Nayim1 Aralık 2016 at 15:31
Yıllardır aksesuar olarak en çok tercih ettiğim ve beğendiğim ürünler kol saatleridir. Ancak artık klasik saat kavramı yavaş yavaş değişim gösteriyor. Sürekli olarak teknolojiyle iç içeyiz. Her an bildirimlerle, sosyal medyayla aktif olarak uğraşıyoruz. Ben de eğer bu saate sahip olursam artık analog saatlerin sıkıcılığından ve tekdüzeliğinden kurtulup günümüz teknolojisine daha yakın olmuş ve her türlü teknolojik işimi bu cihaz sayesinde daha kolay halletmiş olacağım şimdiden teşekkürler.
enes1 Aralık 2016 at 15:49
Allahın emri peygamberin kavli ile Gear s2’ye talibim
serkan1 Aralık 2016 at 16:02
artık şu 3 yılı aşan kullanımdan sonra lumia 520 den kurtulma zamanım geldi diye düşünüyorum bunun ilk adımı olarak da gear s2 yi kazanmak ve hemen sonrasında bir android telefon ki – büyük ihtimalle lenovo p1 pro olacak – alarak bir uyum ve ahenk yakalamak istiyorum…iyi calışmalar
serkan1 Aralık 2016 at 16:09
yorumum gitti mi bilmiyorum bir kez daha yazayım dedim
artık 3 yılı aşan bir kullanımdan sonra nokia lumia 520 den kurtulma zamanımın geldiğini düşünüyorum. bunu da ilk olarak samsung gear s2 yi kazanarak başlatmak istiyorum. hemen sonrasında da android bir telefon – aklımda vibe p1 pro var- alarak artık iyi bir deneyim yaşamak ve şu güzelim mağazalardan uygulama ve oyun indirmek istiyorum…
iyi çalışmalar
ERAY S.1 Aralık 2016 at 16:19
Merhabalar
Samsung’un bugüne kadar kullandığım telefonlarından pek bir hayır görmedim ,belki hem Gear hem telefonu birlikte kullanırsam bir hayrını görürüm umut fakirin ekmeği işte görmemde ya görürsem 🙂
Alpgiray Atabay1 Aralık 2016 at 16:30
Çağımızın teknolojisi olan bu cihazların önemi şu an için çok önemli olmasada kimi insan için çok önemli olduğu görülmektedir.Bu hediye eğer bana çıkarsa tam anlamı ile ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası ama benim için önemli olmasada ben bunu babama hediye etmek istiyorum Çünkü babam elektrik mühendisi çalıştığı şantiyelerde telefonunu yanında bulundurması sakıncalı olduğu için temel işlerde telefona çok ihtiyaç duymaktadır özellikle onun yapması gereken şeyleri telefonundan hallettiği için zorlanmakta
Lafı çok uzattım kusura bakmayın ben bu hediyeyi babama istiyorum eğer beni şanslı kişi görürseniz şimdiden çok teşekkürler seçmezsenizde canınız sağolsun
Sezer1 Aralık 2016 at 17:54
Merhaba
Ben denizcilik öğrencisiyim her dakika suyun içinde olduğumuz için telefona bakamıyorum ondan dolayı benim işimi göreceğine inanıyorum.
Aynur karafil1 Aralık 2016 at 18:14
Mrh samsung gear s2 nin ne tür özellige sahip oldugunu ögrenmek icin sitenizin videolarini acip dinledim daha sonra eşime uygun oldugunu düşündüm çünkü bundan bir kac ay önce kolundaki saati çikarip babasina verdi:( ve daha herhangi bir saat alamadik eger bu saat bana verilirse cok memnun olurum şimdiden teşekürler
Doğukan1 Aralık 2016 at 18:28
Kısa bir süre sonra Samsung Galaxy S7 Edge alacağım.Yanında Gear S2’yi de almayı çok istiyordum ancak param sadece S7 Edge’ye yetiyor. Nasıl alırım diye düşünürken Youtube’de sizi de izliyorum, takip ediyorum videonuz ile karşılaştım. Ben teknolojiyle çok haşır neşirim özellikle Samsung ürünlerini seviyorum ve kullanıyorum. Gear S2 ile hayatımda değişecek şey ise; ben saat takmayı ve kullanmayı çok severim. En sevdiğim aksesuar saattir. Gear S2 şık, dayanıklı bir saat. Daha önce hiç akıllı saat kullanmadım. Dediğim gibi S7 Edge ile beraber akıllı saat kullanmayı, akıllı saat deneyimi yaşamayı istiyordum. Özellikle Gear S2’yi istiyordum, karşıma videonuz çıktı. Gear S2 ile kolumda bir nevi akıllı telefonumun kumandası olacak. Bildirimleri hem görebilecek, hemde kontrol edebileceğim. Müzik dinlemeyi severim, müzik dinlerken değiştirmek, durdurmak için telefonumu cebimden çıkarmama gerek kalmayacak. Özellikle toplu taşıma araçlarında cepten çıkarması zor oluyor. Sık sık spor yaparım. Kolumdan nabzımı ölçebileceğim. Kısacası Gear S2 hayatıma girdiğinde bana kolaylık, şıklık, sağlık ve akıllı saat deneyimi yaşamamı sağlayacak. Akıllı saat kullanma ve akıllı saat deneyimi yaşamayı çok istiyorum. Umarım bana hediye edersin, kolay gelsin.
Serkan Doğan1 Aralık 2016 at 19:03
Daha önce hiç akıllı saat kullanmadım. Ne kolumda ne teknoloji mağazasında ne de bir başka yerde. Gear S2 sahibi olursam eğer hayatımın değişeceğini pek düşünmüyorum. Yine Üniversite’ye hazırlanan bir birey olarak hayatıma devam edeceğim.
Çağrı Temiztuna1 Aralık 2016 at 19:49
Elinize sağlık. Lansmanda ve diğer inceleme videolarında nedense hiç LTE versiyondan bahsedilmedi. ben en çok LTE versiyon ve pil ömrünü merak ediyorum. teşekkürler..
Çağrı Temiztuna1 Aralık 2016 at 20:11
merhaba, öncelikle inceleme ve hediye için teşekkürler ancak benim en çok merak ettiğim LTE versiyondan lansman veya diğer videolarda hiç bahsedilmemesini anlayamadım. LTE versiyondaki pil ömrünü çok merak ediyorum. ülkemizde sanırım LTE versiyon şu aşamada satılmayacak.
Arda Baş1 Aralık 2016 at 20:27
Bu saatin hayatımı değiştireceğine eminim bir saatten istediklerimizden daha fazlasını gear s2 sizlere verebiliyor. Mesela bildirim mesajlaşma bezel halkası ve 1.2 inçlik ekranı sayesindede oyun oynamanız bile mümkün bu saat sayesinde telefonum yanımda olmadığında bile galeriye attığım notlara ve önemli bilgilerime erişebileceğim.
Kısacası HER DÖNÜŞTE DÜNYAN DEĞİŞSİN
Gear s2 nin bana çıkmayacağına kesinlikle eminim hayatım boyunca her çekilişe katıldım ama hiç biriside çıkmadı ama yinede şükürler olsun.
halil1 Aralık 2016 at 20:42
ilk kez hediye kazanmış olurum ama görünüşe göre gerçekten ihtiyacı olanlar var onlara çıkar umarım.
Şeyhmus IŞIKHAN1 Aralık 2016 at 21:00
Kesinlile cok faydali bir sekilde kullanip is ve okul hayatimi kolaylastiracakti
serkan işbilir1 Aralık 2016 at 21:53
Eğer hediye bana layik görülürse koluma takacağım sürekli kullanacağım hayatımdaki değişiklik olarak ilk defa bir akıllı saate kavuşmuş olacağım saat kullanmayı seviyorum 1.sunuftan beri saat kullanıyordum son 3 yıldır normal bir saatim bile yok bunun nedeni telefonu kullanmakta olup saati unutmam akıllı saat sahibi olursam teknolojik olarak zamanı yeni teknoloji le takip etmek ve binevi hayatımı kolaylaştırmak güzel bir teknolojik aksesuar sahibi olmak hayırlısıyla
Hüseyin KOÇ1 Aralık 2016 at 21:55
Bir eğitimci olarak zaman benim için hayatımı kazanma, hayatı kazandırma anlamına geliyor. Ders ve kurs saatleri, zamana karşı yarışan öğrenciler, ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına hazırlanmada zamanı ölçmek başarmakla aynı anlama geliyor. Sırf bu sebepten pilli saat bile kullanmıyorum. Rus yapımı otomatik bir saatim var. Zamanı ölçtüğüm cihazda hava durumu, bildirimler hatta bulabilirsem çevrim ve ölçüm uygulamaları eminim meslek hayatımı çok daha kolaylaştıracaktır. Üstelik Galaxy Gear S2 tüm bunları yaparken kolda oyuncak gibi de durmayacaktır. Klasik bir saat görünümlü bu teknolojik cihazı hediye ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım ihtiyaç sahibi birine ulaşır.
M. Necati UZUNER1 Aralık 2016 at 22:26
Fen Bilimleri öğretmeniyim. Ders sırasında okul ya da özel işlerden dolayı telefona bakma ihtiyacı duyuyorum. Bu durum öğrencinin dikkatini çekerek dersin akışını bozuyor. Bir milyona yakın öğretmen camiasını kullanım deneyimlerimle aydınlatmak ve öğretmenlik mesleği için ya da birey olarak ne kadar gerekli bir cihaz olduğunu test etmek istiyorum.
Osman cebeci1 Aralık 2016 at 23:03
Bir eczacı adayıyım ve işim gereği sürekli laboratuvarda oluyorum elde eldiven ve kimyasallar ile telefonu kullanmak imkansız sabahtan akşama kadar laboratuvarda böle bir cihaza ihtiyacım oluyor
utku tetikçe1 Aralık 2016 at 23:48
gear s2 samsung’un akıllı saatler konusunda devrim niteliğindeki yeni tasarımının ilk örneği bu yüzden bu tasarımı teknoloji marketlerinin stantlarında değilde bileğimde denemek isterim.
Arif Demir2 Aralık 2016 at 01:43
Samsung’un ne kadar boktan cihazlar ürettiğini bir kez daha test etmek için istiyorum
Kemal Can Yılmaz2 Aralık 2016 at 04:09
Saat falan umrumda değil fikir belirtmeye geldim, hediyeyi yapılan yorumlara göre vermek çok büyük bir aşağılık kompleksi belirtisi bana kalırsa, burda her yaş grubundan insanı bir tane saat için yalvarır vaziyete getirmek ve bundan gram rahatsızlık duymamak, üstüne bir de kendinizi bir juri gibi betimleyip sonuca karar vermek ruhsal sıkıntıların işareti. Bu yorumları okuyor mu bilmiyorum ancak sosyal medyada her fırsatta adalet, insan hakları vurgusu yapan Berkin Bozdoğan’ın şahsi kişiliğiyle taban tabana zıt olan bu olaya ses çıkarmaması da en çok şaşırdığım nokta oldu. Ben yine pozitif bakmaya çalışayım, Heraklitos’un bir sözü vardır, “Eğer adaletsizlik olmasaydı adaletin ismini bilmezlerdi”. Öğretinin olumsuzu olmazmış, adaletsizliği öğrettiğiniz için teşekkürler.
Taylan2 Aralık 2016 at 09:29
Hayatıma sadece spor yaparken ve nabız ölçümü açısından kullanabilceğim bi saat tadı verebilirdi.. Onun haricinde arayüz bakımından güzel bir saat gibi gözüküyor..
Merve KORKUT2 Aralık 2016 at 15:48
Bana iphone 6s mi yoksa s7 mi diye sorulduğunda hiç düşünmeden tabi ki Samsung S7 diyen bi insanım.. Apple in baskıcı bir yapısı olduğuna inanıyorum. Müşteriyi kendi kendine bırakmak yerine BEN NASIL İSTİYORSAM O ŞEKİLDE KULLANACAKSIN mantığı benim özgürlüğüme engel olduğuna inanıyorum! Samsung müşteri odaklı hareket ederken apple eski zihniyet olarak ” müşteriler istediği arabayı seçebilir ama siyah olmak koşuluyla ” mantığı ile ilerlediğini hissediyorum ve görüyorum. S7 ye sahibim ve gear s2 kullanmaya başladığımda hayatımda değişecek şey mutlaka s7 kullanırken hissettiğim diğer insanlardan farkıma fark katacaktır. Yeşim hanımın çantasından benim koluma gelmesini heyecanla bekliyorum. Ve Ersin Bey düşünceli tavrinizdan dolayı bi işletme öğrencisi olarak sizi de tebrik ediyorum. Sizin gibi girişimcilere ve her yeniliği anında kabullenmeyip eleştirebilen insanlara ihtiyaç var. İyi günler dilerim..
Mevlüt Orhan2 Aralık 2016 at 18:07
Akıllı bir saat istiyorum çünkü telefonumun ekranı çok büyük.Otobüs başta olmak üzere kalabalık yerlerde önemsiz bir mesajı bakmak için boşuna vakit kaybediyorum.Özellikle otobüs gibi ayakta gittiğim ulaşım sektörlerinde bir mesaj için telefonu düşürme riskim oluyor ki bu beni tedirgin ediyor.Şuan da kilolarımdan dolayı sporumu sıklaştırdım ama kalp atışlarımı,spor süremi tam düzgün kontrol edemiyorum.Bu saat ile spor yapmak daha zevkkli olacak.Telefonumu düşürme derdim olmayacak.Kısaca streslerimi biraz daha azaltacağım.
Mustafa Uysal2 Aralık 2016 at 19:02
1-) Apple watch a hayran hayran bakan ve diğer firmaların bu işi Apple kadar iyi yapamadığını düşünen at gözlüklüler 2-) Çinden 5 dolara aldığı akıllı saatin de aynı işi gördüğünü iddia eden at gözlüklüler.
Bu iki ayrı gözlükle akıllı saatleri değerlendiren insanların ufkunu açmak için kullanırım.
Merve KORKUT2 Aralık 2016 at 21:00
Bana iphone 6s mi yoksa s7 mi diye sorulduğunda hiç düşünmeden tabi ki Samsung S7 diyen bi insanım. Apple in baskıcı bir yapısı olduğuna inanıyorum. Müşteriyi kendi kendine bırakmak yerine BEN NASIL İSTİYORSAM O ŞEKİLDE KULLANACAKSIN mantığı benim özgürlüğüme engel olduğuna inanıyorum. Samsung müşteri odaklı hareket ederken apple eski zihniyet olarak ” müşteriler istediği arabayı seçebilir ama siyah olmak koşuluyla ” mantığı ile ilerlediğini hissediyorum ve görüyorum. S7 ye sahibim ve gear s2 kullanmaya başladığımda hayatımda değişecek şey mutlaka s7 kullanırken hissettiğim diğer insanlardan farkıma fark katacaktır.. Yeşim hanımın çantasından benim koluma gelmesini heyecanla bekliyorum. Ve Ersin Bey düşünceli tavrınızdan dolayı bi işletme öğrencisi olarak sizi de tebrik ediyorum. Sizin gibi girişimcileri ve her yeniliği anında kabullenmeyip eleştirebilen insanlara ihtiyaç var. İyi günler dilerim..
Caner Zor2 Aralık 2016 at 22:17
Teknolojinin zararı yoktur.Kesinlikle yararlı bir teknoloji Akıllı saatler.Örneğin saate bakmak için telefon ekranını günde yüzlerce kez açmamamızı sağlar.Bir mesajı kolayca cevaplayabiliriz.Kısacası küçük işlerimizi telefonu cebimizden çıkarmadan halledebilmemiz ve telefonun şarj ömrünü uzatmamıza olanak sağlayabilir.Akıllı saat bunlar haricinde çok daha işlevsel hale gelecektir.Bu haliyle yani daha başlangıç durumunda bile dikkat çekici durumdaysa 4-5 sene sonra herkesin kolunda akıllı saat görmemek içten bile değil.
Benim için önemli olan nokta ise yazılım derslerinde bana yardımcı olması.
Saatin bana verilmesini çok isterim.Benden daha çok ihtiyacı olan varsa ona verilir inşallah.
Teşekkür ederim Ersin Bey…
Halit2 Aralık 2016 at 22:49
Merhabalar.. ben üniversite öğrencisiyim ve okul dışında da araba tamirhanesinde çalışıyorum. ben arabanın altında tamirle uğraşırken ya da parça açıp çıkarıp takarken telefonum çalsa elimi cebime atmaya çalıştığımda arabanın altında dar sıkışık olduğumdan ve sırtıma kramp giriyor. ya da tutuluyor. belim de tutulsa çalışmak zorundayım çünkü zaten okuldan dolayı her gün gelemiyorum bir de izin isteyince usta laf ediyor. sana acıdığımdan öğrenci olduğun için seni çalıştırıyorum yoksa senin yerine her gün düzenli ve ucuza çalışacak bir sürü suriyeli var diye tehdit ediyor. eğer akıllı saatim olursa aramaları saatimden cevaplarım çok iyi olur benim için..
Hülya KOÇYİĞİT2 Aralık 2016 at 23:20
Şansıma amorti bile vurmadığından milli piyango bileti bile almayan bir insanım. Sadece size teşekkürlerimi iletmek için yazıyorum. Çıkar ya da çıkmaz problem değil. Gear saatler vr gözlükler ve daha ilerisini görmek adına en azından saati kullanmak çok istiyorum. Telefonum Samsung Galaxy Note N7100. Telefon duygusal olarak bağlılığım var. İngilizce öğretimi için akıllı saatleri kullanabilir miyiz onu deneyeceğim. Saate o yüzden talibim. Çıkarsa 120 saatlik a1 ingilizce kuru ısmarlarım.
Halim Hatipoğlu2 Aralık 2016 at 23:44
Her şey kablosuz olmalı. At çantaya telefonu; tak bluetooth kulaklığı ve ondan sonra saatten müzik mi dinlersin yoksa görüşme mi yaparsın, mesajları okumak için elimde telefon yerine kolumda saat olması daha mantıklı geliyor. Ekran niçin vardır? Ya oyun ya video. E bende açınca ancak ya dizi ya da sizin de dahil olduğunuz birkaç youtube kanalı için. Sürünüyoruz abiler 🙂 ürün yerleştirme gibi hayatımıza sınavı yerleştiren güzide eğitim sistemimizi buradan anıyorum.
kaRdanMan3 Aralık 2016 at 02:15
hiç akıllı saat kullanmadığım için ne değiştireceğini bende bilmiyorum ama denemek isterdim 😀
Hüseyin ÖZBEKAR3 Aralık 2016 at 12:30
Açıkçası pek bir değişiklik hissedeceğimi sanmıyorum.Zaten akıllı telefonların gelmiş olduğu bu noktada her şey mümkün dahilinde oluyor.Fakat bu saati istememin sebebi, Ersin Abi’nin dedediği gibi HWP olarak değil; kişisel olarak hediye edilmesi.Ersin Abi’den bir hediye almak ve bunu gurur duyarak kullanmayı gerçekten çok isterim. Hatta ben sizin isimleriniz yazılı olduğu imzalı bir kağıt isterim. Eğer kazanırsam imzalı kağıdı koymayı unutmayın 🙂
Ahmet Dizdar3 Aralık 2016 at 13:44
Hediye edeceğiniz Gear S2 akıllı saat bana verilirse büyük ihtimal sol kolum sağ kolumdan daha kaliteli olup hep sol kolum hayatım boyunca (kullanacağım süre içerisinde) ön planda olacaktır (bildiğiniz sağ kolumdan önde gidecek 😀 ). Eğer bu akıllı saat bana verilirse 18 yıllık hayatım boyunca çekilişle aldığım ilk hediye olarak tarihe geçecek ve ben zirveye ulaşmış olacağım. Umarım şans benden yana olur.
Enes Sarıtaş3 Aralık 2016 at 19:00
abi yalan söylemeye gerek yok sadece kolumda güzel bir aksesuar olarak durucak.bu kadar beni seçersen seçmezsen de canın sağolsun herkeze bol şanş…
Yüksel3 Aralık 2016 at 20:26
Benim hayatımda bir şey yok aslında bu sorunun cevabını bilen varsa yardımcı olabilir ama bu sefer de geçer zaman gibi yeni bir başlangıç yapmak için istiyorum
Gültekin çelenk3 Aralık 2016 at 21:21
Tasarım olarak hayallerin ötesine geçen özellikleriyle göz dolduran bu akıllı saati sizin gibi işin ehli insanlardan dinlemek ayrıca bir güzel olacak. İnşallah bu akıllı saatin sahibi olarak gerçekleştirmek istediğim hayallerime bir adım daha yakın olmayı düşünüyorum. Tanıtımını gördükten sonra sahip olmayı istediğim en iyi saatlerden biri diye düşünüyorum.
Ozan Yılmaz4 Aralık 2016 at 00:02
Bir teknoloji bağımlısı olarak ve note 5 ile mükemmel bir uyum sağlıyacağını düşündüm gear s2 neden benim olmasın 😀Hep istiyordum ama işte öğrencilik kötü bir şey harçlığımın yetmeyeceğini bildiğim için alamıyordum 😒 ama bu saat sizin sayenizde benim olursa kemdimi daha iyi hissedeceğim ve sporda bana çok yardımcı olacak 😀
Yücel4 Aralık 2016 at 02:38
Herkese hayırlı geceler.Videoyu yeni izleme şansım oldu Ersin Abi.Elimden geldiğince teknolojiyi sizinle takip etmeye çalışıyorum.Özellikle inceleme videolarınızı kaçırmamaya çalışıyorum. Eğer akıllı bir saatim olursa hayatımda ne değişeceğe gelirsek: İlk olarak cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri saat kullanmıyorum. Ancak her saati öğrenmek istediğimde telefonuma bakmak özelliklede cebimdeyse zor oluyor. İkincisi her gelen bildirim için cep telefonunu açmama gerek kalmayacak olması çok güzel olurdu.Son olarak ise Samsung’ un akıllı saatleri tasarım olarak çok hoşuma gidiyor. tabi daha ucuz olsalardı şimdiye kadar belki alabilirdim. Ersin Abi kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.
Yücel4 Aralık 2016 at 02:46
Herkese hayırlı geceler.Videoyu şimdi izledim.Ersin Abi elimden geldiğince teknolojiyi sizinle takip etmeye çalışıyorum.Eğerbu saati bana verirseniz ilk olarak cep telefonu hayatıma girdiğinden beri saat kullanmayan biriyim. bundan dolayı her saati öğrenmek istediğimde cep telefonuma bakmak can sıkıcı olmaya başladı.ikincisi telefonuma gelen her bildirim için de telefonumu çıkarıp bakmak zorunda kalmayacağım ki en önemli neden bu olsa gerek.özellikle telefonu duymayabiliyoruz veya hemen yanıbaşımızda olmayabiliyor.Gecikmelerden kurtulmuş olacağız. son olarak ta Samsung’ un akıllı saatleri tasarım olarak ta çok hoşuma gidiyor.Ersin Abi kolay gelsin size.İyi çalışmalar diliyorum.
Merve gunes4 Aralık 2016 at 02:50
Merhabalar 3 yasinda bir kizim var telefonu her elime aldigimda israrla elimden alip karistirmak istiyor birkac kez yere dusurup ekrani kirdi eger boyle bir saatim olursa hem telefonu elime almadan kullanabilecegim hemde kizim telefondan uzak kalicak
Engin Melih Çağlar4 Aralık 2016 at 10:30
Cep telefonunu çepten çıkarıp sürekli bildirimlere ve saate bakacağıma gear ile saate ve gelen bildirimlere kolayca bakar hayatımı yaşarım. Ayrıca telefonun şarj süreside biraz uzamış olur 😊
Ahmet ZEYBEK4 Aralık 2016 at 11:41
İlk gearı kullanıyorum.Dear s2 de ne fark var merak ediyorum. Bana çıkarsa hayatımda değişecek en önemli şey zaten şansım olacak ilk defa bir hediye kazanmış olacağım. 😀
Mustafa Güler4 Aralık 2016 at 12:35
O saati aldıktan sonra tüm işleviyle işime yarıcağını düşünüyorum. Gerek şıklığı gerekse teknolojik donanımı ile beni çok etkileyen bir saat benim olmasını isterdim. Hayatımda ne gibi değişiklik olucak dersek açık konuşmam gerekirse bir değişiklik olmuyacak sadece çok mutlu olacağım bir hediye geldiği için ve hayatım herzaman olduğu gibi okula gidip gelmekle geçicek 🙂
Ahmet Yalçın4 Aralık 2016 at 14:45
Merhaba,iyi günler.Çekilişini yaptığınız gear s2 akıllı saatin günlük yaşamımda bana mutlaka faydaları olacaktır.Örnekler vermek gerekirse,telefonumu gün içerisinde bir çok kez müziği değiştirmek,saate bakmak,bildirimlerimi kontrol etmek,gelen çağrılarımı cevaplamak,birini aramak için cebimden çıkarmak zorunda kalıyorum.Öğrenci olduğum için genellikle elimde bir şeyler oluyor ve telefonu sürekli çıkarmak bir zulüm haline geliyor.Kulaklıkta takılı ve montumun içine koyduğum için telefonu çıkardıkça kulaklıkta alttan çıkıyor ve bu seferde kulaklığı tekrar içime sokma çilesi başlıyor.Bunun için uzun zamandır bir akıllı saat hayalim var.İnternette satılan 100-150 tl’lik saatlere göz gezdirmeye başladım fakat bu miktar bile gerçekten benim için fazlaydı.Akıllı saat kullanmak içimde bir heves olarak kalmıştı.Bunun üstüne sizin yaptığınız çekilişi gördüm ve şansımı denemek istedim.Böyle bir çekiliş yaptığınız için size teşekkür ederim.İnşallah bana çıkar.Çıkmasada kazanan arkadaş güle güle kullansın.Saygılar.
Ahmet Eren4 Aralık 2016 at 15:21
Selamlar HWP Ekibi ,
Yakın zamanda akıllı saat almayı planlıyordum fakat Türkiye’de bu koşullarda iken akıllı saat edinmek ciddi anlamda mini bir servet ayırmanız gerekiyor. Eğer bir akıllı saatim olsaydı insanlar ile etkileşime geçerken daha rahat ve günlük yaşantımda bana eşlik edecek hayatımı kolaylaştıran akıllı bir cihazım olmuş olacak , kazana arkadaşa şimdiden tebriklerimi sunuyorum
Muhammed Aktürk4 Aralık 2016 at 16:18
Bu saati almayı düşünüyordum zaten öğrenciyim ben para biriktiriyorum. Bunu alabilmek için hediye verirseniz beni bir masraftan kurtarmış olacaksınız. Bu saatin şeklini görünüşünü özelliklerini çok beğendim. Kalp atışını belirli sürede aralıkta ölçüp kayıt yapması telefonla bağlanması mesajları görmek çok güzel siz daha iyi biliyorsunuz özelliklerini size anlatırmış gibi oluyor. Daha bilmediğim özellikleride karıştırarak öğrenicem ben çok beğendim bunu zaten sevdiğim bir marka şu anki telefonum da samsung s3 neo telefonu değiştireceğim zaman yine samsung marka alacam apple hiç sevmiyorum. Siz saati beğenmemişiniz çok farklı ürünler görüyorsunuz, tanıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama ben alacağım için pişman olacağımı düşünmüyorum. O yüzden almak istiyorum almayı. Siz hayatınız nasıl değişir dediniz ama ben nasıl değişceğini fazla hayal edemedim. Bu yüzden sanki dertleşir gibi içimdekileri yazdım. Düzce’liyim bu arada. Bu saatde alan kişi için yıl başı hediyesi gibi olacak. Anlatacakları bu kadar bir şey gelmiyor artık aklıma.
ibrahim karaman4 Aralık 2016 at 17:53
HWP nin cömertliği kaldığı yerddn devam ediyo . cekilise katildim
Murat4 Aralık 2016 at 20:50
Merhaba . Ben üniversitete hazırlanmakta olan bir öğrenciyim . Ben bu saati yakın zamanda kendi anolog saatim kırıldığı ve yaşamımı kolaylaştıracağını düşündüğüm için istiyorum . Öğrenci olduğum için yeni bir saat almak yerine derslerimle ilgili harcamalar yapmak istiyorum . Eğer saati bana hediye olarak verirseniz çok mutlu olacağımı ve derslerime daha verimli çalışacağımı düşünürüyürom . Yorumumu okuduğunuz için teşekkürler . SAYGILARIMLA.
Onur Demirbaş5 Aralık 2016 at 02:37
Teknoloji meraklisiyim ve bu saate sahip olursam hem teknolojik bir urun kefsetme şansım olacak hem de günlük hayatımın akışını kolaylaştıracak.
Yüksel kızmaz5 Aralık 2016 at 02:40
Selamünaleyküm öncelikle bütün hwp çalışanlarına kolay gelsin maşallah baya taliplisi varmış bu saatin seçmekte bayağa zorlanacağı benziyorsunuz ben saat için yorum yazacağım ama vazgeçtim benden daha çok ihtiyacı olanlar varmış zaten benim android telefonum da yok bana çıksa İdi yeğenime hediye edecektim size kolay gelsin hayatınızda başarılar dilerim herkese selamlar
Gökhan ÇEVRE5 Aralık 2016 at 02:55
Hayatımda değişecek olan şey o saatin kolumda olması ve deneyimledikten sonra size anlatabilme fırsatı bulmam olacak.
Daha ne olsun Ersin bey gibi özgürce, basma kalıplarla konuşmayan bir adamla konuşma belkide tanışma fırsatı bulacağım.
Şimdiden kime gittiyse saat güzel güle güle kullanmasını dilerim.
HWP ve Ersin Bey farkıyla takipte, esenle kalın.
Yunus emre koyun5 Aralık 2016 at 03:22
Eger gear s2 sahibi olursam bi gear s2 sahibi olmuş olurum …
sefa dalsız5 Aralık 2016 at 12:01
şimdi ben hangi artısını anlatsam bos cünkü ustteki yorumlara bakıyorum herkesın ortak noktası saate sahip olabilmek o sebeble benım zıhnımden gecenlerı zaten yazıya dokmusler yok telefonu cebimden cıkarmama gerek kalmadan ota tuye bakacam o bu şu onlarda artı sayabilirim bende suanda ama onca seyi yazmak yerine sadece o saati istiyorum çünkü ……………. …………… ………….. ………. ……….. 🙂
Zübeyr ÇOPUR5 Aralık 2016 at 16:06
Teknolojiyi yakından takip ediyorum. Samsung’cuyum zaten. Samsung Gear’ı ilk çıktığından beri takip ediyorum. Gear, Gear S, Gear S2 ve son olarak Gear S3. Gear S3 Frontier’i çok seviyorum. İlk çıktığında fiyatını çok merak ettim. sonradan 1299 TL olarak açıklandı. Pahalı tabi. Gear S2 ler çıktığında da Classic modelini çok sevmiştim. Baktım S3 ün fiyat yüksek olunca da Gear S2 Classic alayım dedim. Tam internetten fiyatlara bakarken videoyu gördüm. Pek şanslı biri değilim ama şansımı deniyim dedim. Çıkmazsa yaz tatilinde çalışıp almaya çalışacağım.Saygılarımla.
EMRE BAŞ5 Aralık 2016 at 17:34
hep samsungun akıllı saatlerını çok beğenmişimdir ama fiyatlarının pahalı olması ve maddi yönden sıkıntılardan dolayı bu lüks ihtiyaca hiç sahip olamadım böyle bi şeye sahip olmak ve kullanmak gerçekten insanı çok mutlu eder olurda bana çıkarsa çok sevinirim ama çıkmaz isede başka bi ihtiyacı olan birinin kazanmış olmasıda yine aynı şekilde beni mutlu eder hediyeler konusunda çömert biri olduğunuz için teşekkürler dilerim şimdide kazanan arkadaşı tebrik ederim
Selim Rıfat Durmuş5 Aralık 2016 at 18:07
Öncelikle Seviyeli bir teknoloji yayıncılığı yaptığınız için ve gerçek anlamda tüketicinin gözü ile değerlendirme yaptığınız için (unutmadan : Asus zenfon 2 laser sizin incelemenizden sonra eşime almıştım fiyat/performans) Ersin ve Berkin Bey’ler başta olmak üzere tüm ekibi tebrik ederim.
Ben bu güne kadar bu tip çekilişlerden bir şey kazanamadım :(( . Samsung s2 gear ı almayı düşündüm, sizin kutu açılımı ve (bilardo sahnesi) sonrasında Berkin beyin incelemesi beni almaya yönlendirdi açıkçası. Saate de ihtiyacım var ama fiyat olarak tüksek geldi, Beklemeye karar verdim ve şimdi üst modeli çıktı. Şarj değeri olarak az gittiğini söyledi berkin bey ama ben saat olarak bile kullanırım. Benim gibi binlerce teknoloji takipçisi var bende sizlerden edindiğim bilgiler ışığında çevreme veya benden fikir soranlara tavsiyelerim oldu, Bana çıkarsa çekiliş teknoloji takibim ilk defa bana somut bir dönüş yapar diye düşünüyorum.Harika olur. Not 4 kullanıyorum sanal gözlük hediye edilir diye bekledim ((hala bekliyorum .. Şaka )) . Eminim bu saat bana nesnelerin interneti bağlamında yeni başlayan bu akım için ön bilgi ve deneyim katacak , aynı zamanda gerçek bir saate olan ihtiyacımı( klasik olması harika) ve telefonumu daha verimli kullanmamı sağlayacak. Birde Hardware plus ekibini ve Ersin bey i baktıkça hatırlarım. Çalışmalarınızda başarılar diler, (Eğer kazanamaz isem Kazanan arkadaşa hayırlı olsun.) Kanalınızı takip etmekten zevk aldığımı bilmenizi isterim. Şimdiden teşekkürler.
Muharrem Yükselici6 Aralık 2016 at 06:36
HWP ailesine selamlar. Arada armağanlar sunmanız, armağanı kazanan ya da kazanmayan herkesi mutlu etmektedir. Kanalınızı kaliteli ve karakterli gördüğüm için düzenli takip etmekteyim. Berkin ağabeye göndermiş olduğum maile de hâlâ cevap alamadığımı belirterek akıllı saate kendimin de talip olduğunu dile getirmek isterim. Evimden uzakta üniversite okumaktayım. Uzun zamandır güzel bir kol saati arzulamakta olmama rağmen kişiye hitap edecek saatlerin benim bütçemi fazlası ile aşması ile içimde buruk bir hüzün ile yaşıyorum. Eski model telefonumu dahi değiştiremezken kol saati alabilmem çok zor. Umarım saati, gerçekten hak eden birilerine ulaştırırsınız ve saati kazanan ya da kazanamayan herkes mutlu olur. Herkese esenlikler dilerim
Engin Can Ergün6 Aralık 2016 at 15:00
Malum öğrencilik ve günlerimin büyük bir bölümü koşturmakla geçiyor. O an aklıma gelmese de oturup düşündüğümde bugün kaç adım attım acaba ne kadar kalori yaktım gibi tahminlerde bulunmaya çalışıyorum. İste sizin o masanızın üzerinde duran saat eğer benim olursa artık tahmin değil kesin sonuçlarla bunları öğrenebileceğim.
Mürsel Bingöl6 Aralık 2016 at 15:21
Bir Kahvenin 40 Yıl Hatırı olan bir Ülkede Akıllı saatin hatırı paha biçilemez. 🙂 Hayatımda ne değiştireceğine geldiğimde denemeden bilemeyiz.
mert6 Aralık 2016 at 18:16
Çok istediğim bir saat öğrenciyim güzel havam olur.
kaRdanMan6 Aralık 2016 at 19:31
hiç saat kullanmadım nasıl değişeceğini bilmiyorum keşke benim olsa 😀
Hasan6 Aralık 2016 at 19:56
Acayip havam olurdu o garanti. Etrafta kullanan yok cunku.ogrenciyim ve cok isime yarayacagi garanti 😊
Abdullah6 Aralık 2016 at 20:10
Teknoloji delisi değilim vakit buldukça teknoloji haberlerine ürün incelemelerine bakarım. S3 çok güzel hayallerin saati ama hayatında ne değiştirecek diye sorunca düşündümde hava atılacak gösterişli bir saat hayatımızda değiştireceği en önemli şey şarjı. Çok saat kullanan biri kolundan çıkarmak istemiycek az kullanan iki gün sonra sıkılacak. Pil ömrü sorunu olduğu sürece kullanıcıların hayatına bir şarj daha girecek hayatı değiştiren yeri bence bu. Her halukarda bir kenara atılacakcihaz bence. Hava atmaktan başka bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Hayatında bir değişiklik oluşacak birini tanıyorum. Bizim köyün hocası. Lojmanda telefon çekmiyor camın önünde duruyor telefonu sürekli ve teknolojiye meraklı. Onun işine yarar kadrolu imam değil fahri çalışan bu saat onun maaşının yarısıuygun görülürse hocamın adres bilgilerinş verebilirim süpriz olur saygılar..
Berkay6 Aralık 2016 at 21:29
Samsung gear s2 benim olursa mutlu olacağım. Şimdiden teşekkürler Ersin abi.
Selman Can SEVİNTİ6 Aralık 2016 at 21:29
alırım bi dal s2’nizden
Selman Can SEVİNTİ6 Aralık 2016 at 21:31
alırım bi dal s2’nizden…
Mustafa YILMAZ6 Aralık 2016 at 21:37
Ben akıllı saat sektörünün fazla gelişiceğine inanmıyorum o yüzden akıllı saat benim hayatımda ufak 1-2 şey ve zamandan başka hiçbir şey değiştirmeyecek. Mesela telefona gelen bildirimlere bakma ve telefonu kontrol etmeye yarayabilir bu yüzden akıllı saatlerin hayatımda bişeyler değiştireceğine değil bazı şeyleri kolaylaştıracağına inanıyorum
Selman Can SEVİNTİ6 Aralık 2016 at 21:40
alırım bi dal gear s2
Selman Can SEVİNTİ6 Aralık 2016 at 21:47
alırım bi dal s2 🙂 ersin usta sporcuyum basketbol ve fitness’da çok zamanım geçiyor bluetooth ile müzik dinleyebilmek cep telefonumu kenara bıraktığımda müziğimle kopmak istemiyorum sporuma ciddi etki edeceğini biliyorum bluetooth kulaklıkla müzik dinlemek ve bildirimlerimi orda görmek ciddi motive edicektir beni ayrıca genel hayatımda da farklı saatler kullanmak yerine şık bi watchface kullanmak işime gelicek hem sporcu kişiliğimi yansıtacak hem her gün farklı bi saat takmış hissi verip motivasyonu geliştirecek bi cihaz umarım kazanırım her taktığımda ersin abiye dua ederim kolay gelsin…
Selman Can SEVİNTİ6 Aralık 2016 at 21:54
yorumlar neden iletilemiyor
Selman Can Sevinti6 Aralık 2016 at 22:02
Gear s2 nizden bi dal alırım ersin abi sporcuyum ve basketbol ve fitnessda büyük zaman harcıyorum bu esnada müzikten ayrı kalmak hoş değil ama s2 ile bluetooth kulaklık sayesınde hem müzik dinleyip hem sporuma devam edebilir üstelik kenarda duran telefonumdan bildirimleri alabilirim ki bu motivasyonu ciddi etkileyecektir ayrıca dışarda da şık bi watch face ile her gün farklı tasarımda saat takmakta ayrı bi özgüven ve hava katacaktır bu şans için teşekkür ederim kolay gelsin tüm ekibe…
Semih Bodur7 Aralık 2016 at 00:18
Geoteknik (Jeoloji) bölümünde okuyan bir öğrenciyim. Böyle bir saat işimi çok görecektir. Ancak hediye edildiğinde böyle bir saate sahip olabilirim. Herkes için hayırlı olsun şimdiden.
H.Bahtiyar BAYIK7 Aralık 2016 at 10:16
Benim bu saati istememin sebebi tekerlekli sandalyemi kullanirken telefon caldiginda her seferinde arkama asili olan cantamda telefonu bulnmaya calisip cevap verme işkenceme son verecek olmasi ve 2 gun oncede gunluk kullandigim saatin plastik piminin kırılmış olması tamir edilemiyor olmasi benim bu saati istememe vesile oldu. İyi gunler 🙂
Zeynel Can Arık7 Aralık 2016 at 14:43
Okula gidip gelirken yaklaşık 20 dakika yol yürüyorum .Gear s2 ile bu yol benim için daha eğlenceli hale gelecektir özellikle s health ile kaç adım attığımı öğrenebilirim. Bildirimleri kontrol etmede, zamanı öğrenmede, ve not almamda gear s2 daha pratik olacaktır.Son olarak da teknolojiyi sevdiğim için tizen işletim sistemli gear s2 i çok merak ediyorum.
Mehmet Sami Altınyayla7 Aralık 2016 at 15:20
Gear S2 ve S3 tekerlekli sandalye kullanırken oldukça kullanışlı olabilir normal bir telefonu çantamızdan çıkartırken düşürüyoruz ve almak oldukça zor oluyor ama Gear S2 ve S3 olduğu zaman gelen iletileri direkt kolumuzda görüp önemine göre cevaplayıp veya göz ardı edebiliriz..
İyi Yayınlar..
Mehmet Sami Altınyayla7 Aralık 2016 at 16:51
Bu tür akıllı saatler tekerlekli sandalye kullanan kişiler için oldukça kullanışlı olabilir. Normal bir telefonu çantadan çıkartırken düşebiliyor ve yerden almak oldukça zor oluyor ama akıllı saatler olduğu zaman gelen iletileri direkt kolumuzda görüp önemine göre hemen cevaplayıp veya beklemeye alabiliriz..
İyi Yayınlar..
Rıza7 Aralık 2016 at 16:58
Merhabalar; Gear S2 saati bana hediye ederseniz,
Askerlik yaptıysanız bilirsiniz gece operasyonlarında “ses, çöp, ışık disiplini” vardır. Bu operasyonel faaliyetlere katılan birisi olarak( sizde taktir edersiniz ki adımı ve birliğimi burada açıktan söylemek yanlış olur fakat isterseniz bilgileri sizinle özel den paylaşabirim.) Devamlı bölücü terör örgütüne karşı operasyonlara katılıyoruz. Ve kollar(timler) arasinda arazide haberleşmemizi özellikle geceleri ışık, ses, disiplinine uyarak dahada kolaylaştırmak ve karşı tarafa, cep telefonun ekranının yaydığı ışıktan kaynaklanan güvenlik zafiyeti oluşturmamak için bu saate ihtiyacım var. Teknoloji ye meraklı bir insan olarak bu akıllı saati arazide tüm özelliklerinden en etkin şekilde kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
Mustafa Kemer7 Aralık 2016 at 17:19
Merhaba abilerim sizlerden saati istememin nedeni benim okulumda öğle arasında mescide gidiyorum ve saatim olmuyor kaç dakika olduğunu göremiyorum sonra geç kalıyorum yada geç kalmamak için son sünneti okul çıkışı kılıyorum. Ayrıca saati günlük yaşamımı düzenlemede kullanmayı düşünüyorum inşallah kazanan ben olurum çünkü gerçekten böyle bir saate ihtiyacım var ve bu saati alabilecek param yok. Neyse Allah razı olsun kazanana hayırlı olsun 😁
Nuri8 Aralık 2016 at 04:44
Hayatımdaki en akıllı cihaz olur nokia c6 kullanıyorum siz düşünün .
Rıza8 Aralık 2016 at 07:00
Yorumlarınız niye gözükmüyor acaba?
Emir ÖZKAYA12 Aralık 2016 at 23:18
Geç geliyor şahsımca veya yazan kendi yorumunu göremiyor
Berkin13 Aralık 2016 at 11:02
Merhaba,
Yorumlar onaydan sonra yayınlanıyor.
Güzel günler dileriz.
aydın çamlıtepe8 Aralık 2016 at 10:06
selamlar ben aydın çamlıtepe bu saat bana bir tekstil fabrikasında vardiyalı ve gürültülü bir ortamda çalıştığım ve telefonuma gelen bildirimleri sürekli kaçırdığımdan lazım aslında zaten aklımdaydı ama mali durumları denkleştiremediğim için hala alamadım.ilginize teşekkür ederim kısmeti olan kazansın.
can sucuoğlu8 Aralık 2016 at 11:40
açık konuşmak gerekirse yorumların pek çoğunu okudum ve bana çoğu kolaylaştırmadan öte lüks gibi geldi objektif olmak gerekirse akıllı saat kullanmayı çok istiyorum ve bütçem iyi bir akıllı saat almayı elverişli değil (NOT:akıllı saatin yanında şık bir saat olduğu için kolumda görmeyi isterim )
Nazif SEZER8 Aralık 2016 at 11:55
Merhaba ben şuan iphone 4s kullanıyorum ve İhtiyaçlarım doğrultusunda note 5 e geciyorum yakın zamanda ve gear kullanımı benim hayatımda olumlu olucak çünkü çalışırken telefona bakamıyorum telefonda sessizde olduğu için bana ulaşamıyorlar genelde ama gear olduğunda ben telefona bakmadan direk bütün bilgileri almış olucam ve beni iş anlamında engellememiş olucak . Birde şunu eklemek isterim insanlar telefon alırken başkasına hava atmak için değil kendi ihtiyaçları doğrultusunda telefon alırlarsa daha doğru karar vermiş olurlar bu kararı verirkende hardware plus a uğramayıda unutmasınlar tabi.
Ömer EROĞLU8 Aralık 2016 at 12:40
Bende babama hediye edicem. Babam gürültülü ortamda çalışıyor telefonun sesini duyamıyor her zaman ulaşamıyorum bu saatle kolunda titreşimi hissederek telefonun çaldığını anlayabilecek, telefonuna gelen aramalarını daha kolay takip edebilecek. Ayrıca babama küçük bir doğum günü hediyesi olacak.
Alper Vıcıl9 Aralık 2016 at 06:24
Gear s3. Youtube reklamında gördüm ve araştırmaya başladım sizin inceleme videonuza denk geldim saati almak istedim fakat fiyatına bakınca fazla geldi 1.300 tl civar bütçemi aşıyor. Elektronik aletleri dikkatli seçerim uzun ömürlü olmasını isterim her ay yeni model alan birisi değilim Note 3 kullanıyorum ve çok memnunum daha uzun yıllar kullanabilirim telefonu diğer yeni çıkan telefonlara bakmıyorum bile yeni modeli gelen telefonlar ekstra kamera özellikleri ve iki üç değişikle geliyor. Kayda değer bir kamera kalitesi var onun yerine güzel bir kamera almayı istiyorum . Note 3 ile birlikte alınan Gearı bütçe sebebiyle alamamıştım iyi ki almamışım çok daha güzelleri şuan piyasada . Olurda çıkarsa s2 beni uzun yıllar götürücektir yanınada bir fotoğraf makinası aldığım zaman kişisel elektronik aletleri tamamlamış olucam 🙂 Herkese bol şans
Emin9 Aralık 2016 at 06:41
Saatleri seven ve arastiran biri olarak akilli saatleri pil ömrunden ve sunduğu deneyim açısından gereksiz veya bir luks olarak görüyordum. Pil konusunda hala şüphelerim olmasina rağmen sundugu deneyim acisindan kullanmadan bile düşüncem değişti. Ogrenci olup okula sadece otobuslerle gitmek zorunda olunca ve otobüste muzik dinlerken telefonu elime alip muzigi degistirememek biraz sikinti. Spor yaparkende örneğin yuruyuslerde telefonu cikar bak geri koy bildirim geldi vs gibi nedenlerle açıkçası benim tempomu dusurmesi biraz can sıkıcı. Gear S2 de sevdiğim bir detayi ise evrensel kayış desteği. Kendi saatlerimdeki kayislari bu saate takabilmem cok guzel detay bunu sunmayan diger firmalara gore. Umarim hediye bana cikarda bu kalan on yargilarimi tekrar degerlendirmek durumunda kalırım. 🙂
Furkan Baha YÜKSEL9 Aralık 2016 at 07:41
İphone 7 plus incelemelerini izlerken kendimi burada buldum.Kişisel bilgi donanımı olarak süpersiniz, gayet keyifli videolarınız var. Bu zamana kadar sizi keşfedememiş olmam benim için üzücü oldu. Takibimdesiniz, iyi çalışmalar dilerim.
emre doğan9 Aralık 2016 at 17:49
samsung gear s2 sahibi olmak mı? Birkere bu benim sahip olmak istediğim teknolojik aletleri içerisinde en başta geliyor en çok ta, buna sahip olarak telefona gelen abuk sabuk bildirileri görmek için telefonu ikide bir çıkarmak zorunda kalmayacağım arayanı gelen mesajı okumak için yine telefonu çıkarmak zorunda kalmayacağım bence hayatım biraz daha kolaylaşacak
İsmail9 Aralık 2016 at 22:56
Samsung gear 2 güzel ama samsung gear 3 daha güzel abi ne olur hic saatim yok bana verin
İsmail10 Aralık 2016 at 01:59
Akıllı saatler yıllar ilerledikçe normal manuel saatlerin yerini almakta ve benim sağ bileğimde bu konudan çok müzdarip bir GEAR S2 tak bana diyor onu kırmayalım bence 🙂
İsmail10 Aralık 2016 at 02:14
Yıllar geçtikçe akıllı saatler normal manuel saatlerin yerini almakta ve şahsım adına teknoloji meraklısı biri olarak bu teknolojiyi hala deneyimleyemedim ve bunu üzüntüsü içerisindeyim. Samsung GEAR S2 bana çıkarsa bu deneyimi tadacak olmamın verdiği heyecanla bu satırları yazmaktayım şayet saat bana çıkarsa sağ bileğimle daha çok ilgileneceğim 🙂 hayırlısı bakalım nasipten öte köy yok…
Koray10 Aralık 2016 at 07:10
Samsung Gear S2’yi satışa sunulduğundan beri takip ediyordum. Saati alma planim vardı fakat nasip olmadı. benim hayatımı şu yönde değiştirir, yılbaşı benim doğum günüm ve klasik giyinmeyi seven biriyim doğum günümde güzel bir sürpriz olacağını düşünüyorum. 🙂
mustafa kemal10 Aralık 2016 at 13:08
selamlar ben kemal Samsung Gear S2’ye sahip olursam öğrenime hız katacağım yeni bilgilere. İçerikleri ve gönderilerimi çok daha kolay paylaşacağıma son olarak yeni keşfedilir uygulamaları hayatıma renk katacağını düşünüyorum.
ali baran aydemir10 Aralık 2016 at 15:08
teknolojiyi yakından takip ediyorum fakat telefon hariç akıllı cihaza sahip değilim ve sağlıklı yaşamaya çalışan birisi olarak bunun gibi bi cihaz benim hayatımı çok kolaylaştıracaktır
Murat10 Aralık 2016 at 21:38
Merhaba. Ben üniversiteye hazırlanmakta olan bir öğrenciyim . Yakın zamanda sahip olduğum Analog saatim kırıldı ve saate ihtiyacım var . Yapacağım harcamaları saatten daha çok eğitimimle ilgili yapmak istiyorum. Teknolojiyi severim ve yakindan takip ederim .Gear s2 nin benim yaşantıma cok buyuk katkılari olacağını düşünüyorum. Bunlar öncelikle saati telefonla beraber kullanarak gerekli gereksiz bildirimleré bakmak için telefona bakmayarak zaman kazanmak spor hayatımın daha düzenli olacağı gerçeği (gear s2 deki sensörler sayesinde bu mümkün olacak) şeklinde kisaca sıralanabilir. Eger saat benim olursa derslerime daha verimli çalışacağımı ve duzenli spor hayatı ile daha sağlıklı olacağımı düşünüyorum.
Muhammed Furkan KARAOĞLU10 Aralık 2016 at 22:03
HWP ailesine selamlar öncelikle, ben Harran Üniversitesi makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim ve ayrıca sıkı bir takipçinizim, doğruyu söylemek gerekirse eğer bu hediyeyi bana hediye ederseniz size üniversiten bi kamyon adam toplarım =), her gün HWP ailemizden bana nacizane bir hediyeleri diye bahsederim ve iş hayatım boyunca da bir mühendis olarak illaki yolunuza çıkar sizlerle tanışırım, hatta size urfa isotu bile gönderirim söz vallahi sevgili ailem =), sonra bi de bu saatin vereceği mutluluk var tabi bir çok şeyi kolaylaştıracak ve fakültede birazcık havam olacak haliyle, gear deneyimi mi sizlerle tatmış olacağım, videolarınız bana daha bi anlamlı gelecek çünkü sizden bana gelen güzeller güzeli kız gibi bi gear saati taşıyor olacağım =) ve en önemlisi urfada bir kardeşiniz olacak… =), şimdi ben olsam bu kadar çok sebebi olan bir genci görmezlikten gelemezdim =), vay arkadaş bi saat için adam içini dökmüş sitemize, ee o zaman hayırlı olsun hem isotta gönderecekmiş belki balıklıgölü ziyarete de gideriz dediğinizi duyar gibiyim =), HWP ailesi hepiniz adamsınız. TAKİPÇİNİZİM, SEVGİLER, SAYGILAR,TEŞEKKÜRLER, “=)SON=)”
Muhammed Furkan KARAOĞLU10 Aralık 2016 at 22:09
HWP ailesine selamlar öncelikle, ben Harran Üniversitesi makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim ve ayrıca sıkı bir takipçinizim, doğruyu söylemek gerekirse eğer bu hediyeyi bana hediye ederseniz size üniversiten bi kamyon adam toplarım =), her gün HWP ailemizden bana nacizane bir hediyeleri diye bahsederim ve iş hayatım boyunca da bir mühendis olarak illaki yolunuza çıkar sizlerle tanışırım, hatta size urfa isotu bile gönderirim söz vallahi sevgili ailem =), sonra bi de bu saatin vereceği mutluluk var tabi bir çok şeyi kolaylaştıracak ve fakültede birazcık havam olacak haliyle, gear deneyimi mi sizlerle tatmış olacağım, ufak bir araştırma yaptım yazılım değitirebilirim değiştikten sonra içine derslerle ilgili belgelerimi bile yükleyebilirim, sensörleri sayesinde çok rahat ve kolay günler geçirip tek bir hareketle ihtiyaçlarımı karşılamamda bana oldukça kolaylık sağlayacaktır, videolarınız bana daha bi anlamlı gelecek çünkü sizden bana gelen güzeller güzeli kız gibi bi gear saati taşıyor olacağım =) ve en önemlisi urfada bir kardeşiniz olacak… =), şimdi ben olsam bu kadar çok sebebi olan bir genci görmezlikten gelemezdim =), vay arkadaş bi saat için adam içini dökmüş sitemize, ee o zaman hayırlı olsun hem isotta gönderecekmiş belki balıklıgölü ziyarete de gideriz dediğinizi duyar gibiyim =), HWP ailesi hepiniz adamsınız. TAKİPÇİNİZİM, SEVGİLER, SAYGILAR,TEŞEKKÜRLER, “=)SON=)”
ONUR11 Aralık 2016 at 04:54
s.a nediyim benim bahanem yok olsada olur olmasada olur dünyanın sonu deil ya normal saatte işimi görüyo buda görür yani sadece görevde zamanı göstersin yeter.
Osman Bayer12 Aralık 2016 at 00:25
Bir ögrenci olarak okulda telefonumu çantamdan çıkaramamdan dolayı arayyanları önemli gönderileri görebilmem açısından hayatımı kolaylaştıracagını düşünüyorum
140 kilo bir insan olarak spor yapmaya teşfik edici bir etken de olabilir tabi belli bir süre :))
Emir ÖZKAYA12 Aralık 2016 at 23:07
Merhabalar
Teknolojiye meraklı bir çocuğum ve yaşım 14.
Android kullanıcısıyım ve Kernel, Custom ROM, Root işlemleri ile baya ilgiliyim. Ayrıca Arduino üzerinden C++ Yazılım dili de öğrenmeye çalışıyorum. Akıllı saatler bence tam bir teknoloji devrimi çünkü eskiden Bilim-Kurgu filmlerinde gördüğümüz o uzaydan gelmiş gibi olan ve baktıkça “Yok artık bunun da mümkünatı yok canım” dediğimiz tabiri caizse “Gaget” lar artık bir nevi hayatımızın bir parçası. Bir vücut uzvumuz oldu neredeyse bu cihazlar. Ve bence burada üretici firmalar hayatımızdaki eksikleri tespit edip onlar üzerine gidilip nasıl para kazanır ve insanlara yardımımız dokunur düşüncesine sahip. Şahsen bir akıllı saatim olsa ve eğer mümkün ise önce Rootlayıp neler yapabileceğime bakmayı denerdim çünkü sanırsam Tizen tabanlı saatlerde Root işlemi Android kadar kolay değil(oluyor mu ondan da emin değilim ama oluyor diye biliyorum). Eğer olsaydı güzel bir tecrübe olurdu. Ayrıca saatleri çok severim ve tek amacı saati göstermek olan bir saate vereceğim parayı(olması durumunda ki şu an sanmıyorum olacağını) bir akıllı saate verirdim. Günlük hayatta o saat çok işime yarardı açıkçası. Olmadı babam kullanır ben sadece teknolojik yönü ile ilgilenirdim. Hem onun bana olan emekleri için çok kıyak bir hediye olurdu.
Ayrıca bisikletçiyim ve GALAXY Gear S2 nin bisiklet için ayrı fitness uygulaması var ve bu benim tahmin edemeyeceğiniz kadar işime yarar gerek Heart Rate gerek kalori ve rota takibi açısından.
Yaptığınız iş çok güzel sonuçta hayra vesile oluyorsunuz belki de teknolojiyi hiç bilmeyen biri sayenizde teknoloji ile tanışacak(siz bunu sayfanız ile zaten yapıyorsunuz da 1. elden hissi farklı tabi) veya teknoloji ile alakası olup imkanlar vesilesi ile ulaşamayan kitleye yardımcı oluyorsunuz. Umarım gerçekten ihtiyacı olan kişiye ulaşır ben burada içimi döktüm iyi akşamlar iyi okumalar.
Kemal baran12 Aralık 2016 at 23:19
Öncelikle, hayatımda sürekli gelişime önem vermiş biriyimdir.Teknoloji de bu alanlardan biri. Hayat çok hızlı akmakla beraber hayatıma sığdırmak istediğim cok sey var. Akıllı saatle vaktimi daha verimli kullanacağımı düşünüyorum.spor yaparak sağlığımi korumayı hedeflerken telefon kullanmak cok zor oluyor,akıllı saatle telefon trafiğini her daim dengede tutabilirim. Telefonumu gun içerisinde sunum hazırlamak gibi pek cok işte kullanıyorum.bu durumda şarjım bana hiç yeterli olmuyor.durumum yeterli olmadığı icin yanımda bir yada iki tane powerbank ile dolaşamıyorum.Akıllı saatim olursa (sürekli telefonumu kullanmayacagim için)sarjdan da tasarruf edeceğim.kronik bi rahatsızlığım olmamasına rağmen herhangi bi bayılma veya panik atak durumunda öncelikli yapılmasi gerekenlerden biri kisinin nabzını ölçmektir.bilegimdeki bu akkili saatle yakinda ilk yardim bilen bir şahıs olmasa bile sivil herhangi biri gelip nabzımi ölçebilecek . Kisaca ben eger o akıllı saate sahip olabilirsem onu gercekten en iyi sekilde kullanacagim konusunda kendime guveniyorum…
mert19 Aralık 2016 at 18:06
merhaba öncelikle çekilişiniz için teşekkürler hardware plus yakından takipçisiyim.Teknolojiler artık çok gelişti ve artık akıllı saatler bekllenenin üstünde bir kullanım veriyor.Ben bu saati eğer kazanırsam ilk yapacaklarım şu olurdu.1)root atmaya veya kendi yaptığım bir linux tabanlı bir işletim sistemi kurmayı denerdim . Bu size biraz saçma gelebilir ama denerdim. Böyle güzel bir çekiliş yaptığınız için teşekkürler.
SEFER22 Aralık 2016 at 13:23
merhaba çekiliş zamanı geçmedi ise saatim yok heryere geç kalıyorum eğer verirseniz benden çok toplantı arkadaşlarım ve ailem sevincek 🙂