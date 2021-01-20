Giyilebilir Teknoloji
Akıllı hap ve ID-Cap sistemi nedir?
Gömülü sensör üreticisi EtectRx ile akıllı hap üreticisi Pear Therapeutics stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. EtectRx CEO’su Valerie Sullivan, “EtectRx ve Pear Therapeutics arasındaki bu işbirliği sayesinde, akıllı hap üretimindeki sorunları aşmayı umuyoruz.” dedi.
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Akıllı hap girişimi ve ID-Cap Sistemi
ID-Cap Sistemi, hastaların ilaç kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi amaçlayan ve gözetimsiz veri toplamayı sağlayan bir giyilebir teknolojidir. ID-Cap Sistemi, bir ID Kapsülü, Okuyucu, Hasta Mobil Uygulaması ve Klinik Kontrol Panelinden oluşan dört parçalı FDA onaylı bir sistemdir. ID Kapsül, gömülü bir sindirilebilir sensöre sahip dijital bir haptır. Hap içerisinde bulunan sensör, yutulduktan kısa bir süre sonra vücut içerisinden bilgi göndermeye başlar. Okuyucu, yutulan sensörden gelen mesajları algılayan ve bunları hasta uygulamasına ve klinik kontrol paneline ileten giyilebilir bir cihazdır. Hasta Mobil Uygulaması, hastaların gerçek zamanlı olarak ilaç alım olaylarını ve ilaç kullanım geçmişini görüntülemelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Uygulama, hastalara ilaçlarını almalarını hatırlatmak için bildirimler gönderebilir. Klinik kontrol Paneli, akıllı hap yutulmasıyla başlayan bilgi akışını görüntüler ve doktorlara hem gerçek zamanlı bildirimler gönderebilir hem de hastalar ile ilgili raporlar sunabilir. Sensör, sinyal iletiminden sonra hastanın vücudundan doğal ve güvenli bir şekilde atılabilir.
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Donanım
Google Fitbit anlaşması tamamlandı
Google, Fitbit anlaşmasını tamamladı. Google’ın bu sabah sabah yaptığı bir açıklamada giyilebilir teknoloji şirketini satın alma işlemlerini tamamladığı açıklandı.
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Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman tarafında kuruldu. Aradan geçen yıllarda oldukça başarılı olan şirket, Xiaomi ve Apple’ın ardından dünyanın en çok giyilebilir akıllı cihaz satan üçüncü şirketi konumunda. Bu başarı bir süre önce teknoloji devi Google’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, Google 2,1 milyar dolar karşılığında şirketi satın almak için girişimleri başlattı. Son olarak birkaç ay önce şirket, çeşitli rekabet kurumlarının soruşturmalarından geçmiş ve pazardaki hâkim konumuyla haksız rekabet yaratmayacağına bu kurumları ikna etmişti. Son olarak Google, Fitbit kullanıcı verilerini 10 yıl boyunca reklam için kullanmamayı da kabul ederek, Avrupa Birliği onayı da almıştı. Bugün gelen haber ise son noktayı koydu. Satın alma başarılı şekilde tamamlandı.
Google, Fitbit birlikteliği
Fitbit’in kurucu ortağı ve mevcut CEO’su James Park, bugün yaptığı bir açıklamada Fitbit’in resmi olarak Google’ın bir parçası olduğunu duyurdu. James Park bu durumun dünya çapındaki kullanıcılar ve şirket için oldukça heyecan verici bir an olduğunu eklerken, şirketin 13 yıl önce herkesi sağlıklı yapma mottosuyla kurulduğunun altını çizdi. 2009 yılından beri, 120 milyon cihazın 100’den fazla ülkede satıldığını açıklayan CEO, bu cihazlar kullanılarak 275 trilyon adım takibinin yapıldığını ve bununla gurur duyduklarını belirtti. Google’ın dünya çapındaki inanılmaz kaynaklarından ve imkanlarından faydalanacak olan Fitbit’in artık çok daha iyi işler yapacağı da açıklamalar arasındaydı. James Park, aynı zamanda kullanıcı gizliliği ve veri koruma politikalarında değişim olmayacağını, toplanan verilerin reklamlar için kullanılmayacağını özellikle belirtti. Açıklama teşekkür ile biterken, Google, Fitbit işbirliğinin gelecekte yapacağı hamleler ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Giyilebilir Teknoloji
OnePlus Band iOS ile uyumlu olacak
OnePlus’ın yeni akıllı bilekliği OnePlus Band iOS işletim sistemiyle uyumlu olacak. Akıllı saat diğer marka telefonlarla uyumlu olacak.
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OnePlus ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket ilk olarak geçtiğimiz sene uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Nord modelini tanıttı. Bununla beraber OnePlus’ın uzun süreli hayallerinden biri olan akıllı saatleri ve akıllı bilekliği de geçtiğimiz dönem yapılan bir lansmanda tanıtıldı. Gelen bilgilere göre OnePlus Band, iOS işletim sistemi dahil her telefonla uyumlu olacak.
OnePlus Band iOS desteği
Apple, giyilebilir teknolojiler konusunda muhtemelen pazardaki en büyük teknoloji şirketi. Apple Watch isimli akıllı saatleri sayesinde şirket, her yıl milyonlarca insana telefonlarının yanında saatlerini de aldırıyor. Ancak bu saatlerin bazı kötü yanları var, fiyatı. Apple ürünleri oldukça pahalı ve diğer marka telefonlarla uyumsuz. Eğer Apple Watch aldıysanız ve Android bir telefona geçiş yaparsanız, bu saat artık kullanılamaz hale geliyor. Neyse ki, diğer markalar bu konuda Apple kadar tutucu değil. OnePlus’ın yaptığı bir açıklamada, OnePlus Band iOS uyumluluğu açıklandı. Şirketin yeni saati ve bilekliği tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak.
Bilekliğin özellikleri
Bileklik 1,1 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 100 mAh 14 gün pil ömrü olan batarya, kalp atışı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçme, su geçirmezlik, uyku takibi ve çeşitli spor aktiviteleri. Akıllı bileklik dünyasının şu anki kralı olan Xiaomi’nin doğrudan rakibi olan OnePlus, iOS ve diğer Android cihazlara sunduğu destekle rekabette başarılı olacak mı? bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
TCL MoveAudio S600 TWS ve TCL Movetrack PetTracker duyuruldu
TCL, CES 2021’de yeni ürünlerini tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. TCL 20 5G ve TCL 20 SE dahil 5 akıllı telefon ve NXTPAPER, TAB 10s tabletlerinden sonra firma MoveAudio S600 kablosuz kulaklık ve Movetrack PetTracker isimli evcil hayvan takip cihazını duyurdu.
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TCL MoveAudio S600
MoveAudio S600, IFA 2020’de piyasaya sürülen MoveAudio S200 ile benzer gövde tasarımına sahip. Kulaklığın yarım küre şeklindeki sarj kutusunun ön tarafında şarj LED göstergesi bulunuyor. Kulaklık 18.2 x 17 x 38.5 mm, şarj kutusu ise 65 x 54.8 x 28.8 mm boyutlarında.
Kulaklıklarda 55 mAh, şarj kutusunda ise 500 mAh’lık piller bulunuyor. MoveAudio S600, hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip 10 mm’lik ses sürücüsü birimi barındırıyor, ANC (aktif gürültü önleyici) açık iken 5 saat, kapalıyken 7 saat kullanım ömrü sunuyor. Kulaklık SBC ve AAC codec desteği ve Bluetooth 5.0 özellikleri ile geliyor. Cihazın sunduğu diğer özellikler ise şunlar: şeffaf mod, wear detection, dokunmatik kontrol, hands-free arama, Google Fast Pair, IP54 sertifikası ve kablosuz şarj.
MoveAudio S600, grafit gri, saf mermer, gümüş krom ve turkuaz renk seçenekleriyle 149 Euro fiyatla Şubat 2021’de satışa sunulacak.
TCL Movetrack PetTracker
TCL Movetrack PetTracker cihazı ise evcil hayvanların tasmalarına takılabilecek bir takip cihazı. Bu cihaz hareketi algılayıp 60 saniyede bir konum bilgisini güncelleyecek. TCL Movetrack’ın Virtual Leash (sanal tasma) isimli bir özelliği de mevcut. Bu özelliği kullanmak için cihaz Bluetooth ile telefona bağlanıyor ve evcil hayvan belirli bir mesafeden fazla uzaklaştığında telefona sinyal gönderiyor. Ürün 24 saatlik konum ve zaman verilerini 6 ay boyunca saklayabiliyor. TCL Movetrack PetTracker, 99 Euro’dan satışa sunulacak.
TCL, gözlük gibi görünen ama hareket halindeyken bir şeyler izlemenize olanak sağlayan giyilebilir ekranını da tanıttı. Ürün gözlere yakın konumlanan iki adet 1080p OLED ekran içeriyor ve USB-C bağlantı noktasına sahip.
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Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 7 saat önce
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Yazan: market2020, 19 saat önce
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