Airbus’ın Duyurduğu Yeni Konsept Aracı Hem Araba Hem Drone Oluyor

Airbus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Pop.Up adını verdiği ve hem araba hem de drone olarak kullanılabilen yeni bir konsept araç duyurdu.

Airbus’ın geliştirdiği Pop.Up’da daha önce herhalde 100 defa gördüğümüz dronelu konseptlerden bir tanesi. Daha önce bir çok aracın üzerinde drone taşıyabildiğini gördük. Ancak bu seferki biraz farklı. Bu sefer arabanın kendisi bir drone ya da droneun kendisi bir araba.

Pop.up aslında küçük ve akıllı bir araç büyüklüğünde monokok. Şirket buna yolcu kapsülü adını veriyor. Bu kapsül dört tekerlekli şasinin üzerine konduğunda bir araba olarak kullanılıyor ya da üst kısmına uçmasını sağlayacak bir quadrocopter eklenebiliyor.

Bütün sistem teorik olarak yapay zeka tarafından yönetiliyor. Ayrıca araçta arttırılmış gerçeklik özelliği de yer alıyor. Araç şimdilik gerçeğe hiç yakın değil. Ancak yine de heyecan verici. Airbus bu araç için İtalyan tasarım firması Italdesign ile birlikte çalışmış. Italdesign orijinal Volkswagen Golf tasarımında ve BMW, Alfa Romeo gibi bir çok markanın konsept tasarımlarında yer alıyor.