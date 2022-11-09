Araştırmacılar, yapay zekanın (AI) akciğer hastalıkları için teşhis sürelerini kısaltarak hastane baskılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğine inanıyor. West of Scotland Üniversitesi tarafından geliştirilen teknoloji, başlangıçta X-ray görüntülerinden Covid-19’u hızlı bir şekilde tespit etmek için icat edilmişti. Bunun yanı sıra, AI’ın tüberküloz ve zatürre gibi bir dizi farklı akciğer hastalığını tanımlayabileceğini söylüyorlar. Şimdi ise kanser çeşitlerini tespit etmek için kullanılıp kullanılamayacağına bakıyorlar.

Uygulama, hastaları yaklaşık %98 doğrulukla dakikalar içinde teşhis edebiliyor. Araştırmacı Profesör Naeem Ramzan, “Bunun gibi sistemler dünya çapında yoğun tıbbi ekipler için çok önemli olabilir.” dedi.

Tüberküloz ve zatürre, teşhis için sıklıkla BT taramaları, kan testleri, X ışınları ve ultrasonlar gibi testlerin bir kombinasyonunu gerektirir. Ancak bu testler pahalı ve zaman alıcı olabilir. Profesör Ramzan, normal koşullarda teşhisin radyoloji uzmanının müsaitliğine bağlı olarak haftalar alabileceğini söylüyor. Ancak çoğu durumda, bu uygulama bir dakika içinde sonuç verebilir. Böylece tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanabilir diyor.

Teknoloji, X-ışınlarını kullanıyor. Ardından taramaları pnömoni, tüberküloz ve Covid-19 hastalarından alınan binlerce görüntüden oluşan bir veri tabanıyla karşılaştırıyor.

‘Çok gerçek bir olasılık’

Daha sonra, genellikle görüntüleri analiz etmek için kullanılan bir algoritma olan derin evrişimsel sinir ağı olarak bilinen bir süreci kullanıyor. Kurumdaki araştırmacılar şimdi kanser gibi X-ışını görüntülerini kullanarak diğer hastalıkları tespit etmek için teknolojiyi kullanmayı araştırıyorlar.

Profesör Ramzan, “X-ray görüntüleme, zatürre, tüberküloz ve Covid-19 dahil olmak üzere çeşitli durumların teşhisine zaten yardımcı olan nispeten ucuz ve erişilebilir bir teşhis aracıdır. AI’daki son gelişmeler, göğüs röntgeni taramalarını kullanarak otomatik tanıyı tıbbi ortamlarda çok gerçek bir olasılık haline getirdi.” dedi.

Bununla birlikte, yeni teknolojinin daha geniş kullanım için onaylanması bir yıl kadar sürebilir. Profesör Ramzan şunları ekledi: “Dünya çapında yaymak ve NHS’de veya yurtdışında kullanmak isteyen herkese ücretsiz olarak sunmak istiyoruz. Ayrıca Pakistan’ın bazı kırsal bölgelerinde Covid-19’u teşhis etmek için zaten kullanılıyor.”