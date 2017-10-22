Adobe SonicScape Projesi ile Sesleri VR Düzenleme için Görselleştiriyor

Adobe video editörlerinin VR videolarını ve videolardaki sesleri daha rahat düzenleyebilmesi için bir konsept üzerinde çalışıyor.

Las Vegas’da gerçekleşmiş olan Adobe MAX konferansında duyurulmuş SonicScape projesi sayesinde editörler artık sesleri küresel bir biçimdeki VR videolarında renkli baloncuk şeklinde görebilecek ve hizalanmasını yapabilecekler. Görselleştirilmiş ses sayesinde tutulması ve hizalanması çok daha kolay olacak ses, aynı zamanda mikrofondan çıkan sesin senkronize olmama sorununu da çözmekte. Projenin tanıtım videosu: