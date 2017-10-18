Adobe Premiere Pro’ya VR Video Düzenleme Arayüzü “Project CloverVR” Eklendi

Bu haftanın Creative Cloud güncellemelerin de yer alan Adobe’nin VR video düzenleme arayüzü artık kullanılabilir durumda.

Project CloverVR ilk olarak geçen sene gerçekleşen San Diego Adobe MAX’da duyurulmuştu. Project CloverVR olarak adlandırılan VR düzenleme arayüzü, çok büyük boyutlu medya dosyaları ile çalışabilmesi için optomize edilmiş ve tasarlanmış. Bugün Las Vegas’ta gerçekleşmiş Adobe MAX konferansında anons edilen Project CloverVR, Premiere Pro içerisinde “Immersive Environments” isimli özellikler ile beraber yer almakta. Creative Cloud’a sahip olan herkes tarafından kullanılabilecek olan özelliğin kurs, forum ve yaratıcı atölyeleri bu hafta sonu aktif hale gelecek.Project CloverVR’ın 2016 Yılında gerçeklemiş Adobe MAX’da tanıtılmış videosunu izleyebilirsiniz: