Adobe, bugün itibariyle yaptığı açıklamada 2020 yılının sonuna kadar Flash eklentisini tedavülden kaldıracağını açıkladı. Bu Flash’ın bilişim tarihinin sayfalarından silinmesi ile ilgili ilk açıklama değil. Mozilla, Flash’a olan desteğini kestiğinde zaten yazılımın sonu gelmiş gibiydi. Eklenti, artık köşeye sıkıştı; hiçbir dostu veya müttefiki yok.

Sonunda geliştirici Adobe de ondan umudu kesti. Son, bu kez mutlak. Adobe’nin açıklaması F.Player’a olan desteklerini 2020 yılı sonuna kadar kesecekleri yönünde. Güncelleme ve dağıtım durdurulacak. Mevcut içerikse açık kodlu kaynakların kullanımına sunulacak. Şirket; Apple, Google, Microsoft, Facebook ve Mozilla’ya 2020’deki ölümüne kadar Flash bütünlüğünü korumaya çağırsa da bu çağrının ses getirdiğini söyleyemeyiz. Facebook, HTML5 formatına geçti. Apple Webkit ekibi zaten yazılımının cihazlarında yüklü olmadığını duyurdu. Microsoft ve Google sessiz kalsa da, bir süre destek verecek gibi gözüküyorlar.

Huzur içinde uyu!

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