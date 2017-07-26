Adobe, 2020 Yılında Flash’ı Kullanımdan Kaldıracağını Duyurdu

Geçtiğimiz yıl Chrome, Microsoft Edge ve Safari, Flash içerikleri otomatik olarak kapatmıştı ve Adobe’da Flash’ı tamamen bitireceği tarihi açıkladı.

Adobe yaptığı açıklamada Flash Player’ı 2020 yılından itibaren güncellemeyeceğini ve içerik üreticilerini Flash yerine daha yeni formatlarda içeriklere yönlendireceklerini duyurdu.

Her ne kadar büyük açıklar olsa da birçok internet sitesi Flash kullanmaya devam ediyor. Microsoft geçtiğimiz günlerde 2019 yılında Flash içerikleri Edge ve Internet Explorer’dan tamamen kaldıracağını duyurmuştu. Son yıllarda Google da bu konuda önemli adımlar attı.

2020 yılı Flash için önemli bir yıl olacak. Ancak HTML5 standardı bütün modern internet tarayıcılarında mevcut ve artık Flash’a ihtiyaç yok. Flash’ın tamamen kalkması ile beraber güvenlik konusunda önemli gelişmeler olurken bilgisayarların ve diğer mobil cihazlarında batarya ömürlerinde artış olacak.