Genel
Adobe Flash: bir dönemin efsanesine veda ettik!
Adobe Flash, internet dünyamızı yıllardır domine eden ve birçoğumuzun yakından tanıdığı, tabiri caizse, efsane bir platformdu. Dijital hayatımızda uzun bir süredir genişçe yer tutan bu programı ve tüm uzantılarını 202o ile beraber geride bıraktık. Gelin biraz Adobe Flash nostaljisi yapalım ve bu büyük değişimin biz kullanıcılar için ne ifade ettiğine yakından bakalım…
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Adobe Flash için 5 yıldır hazırlanmakta olan veda günü sonunda geldi!
Adobe, ilk olarak geliştiricilere HTML5’e geçmeye başlamalarını tavsiye eden 2015 yılında yaptığı açıklamayla Flash’in sonunun yaklaşmakta olduğunun sinyallerini vermişti. Firma, 2017’de ise 31 aralık 2020 tarihinde desteği keseceğinin resmi açıklamasını yapıp, 2 yıldır devam etmekte olan sürece resmiyet kazandırmıştı. Ve Adobe sözünü günü gününe tuttu: Flash 2021 yılını göremedi. Her ne kadar, Adobe, 12 Aralık 2021’e kadar Flash kullanan içerikleri engellemeyeceğini söylese de; Microsoft ve Apple gibi firmalar Flash’a veda sürecini çoktan tamamladı bile.
Flash platformuna vedanın 5 sene gibi uzun bir süre almasının nedeni ise çok yaygın olarak kullanılması ve internetin çok büyük bir parçası olmasıydı. Platform, kendine özgü oyunlardan (“Flash Oyunları”) medya oynatıcıya (“Flash player”) kadar internette çok yaygın olarak kullanılan ve bir döneme damgasını vurmuş araçlara sahip olduğundan Flash’a vedamız da bir o kadar uzun sürdü.
Flash’ı bilgisayarınızdan nasıl kaldırırsınız?
Adobe, artık resmi desteği kestiği için kullanıcılardan programı bilgisayarlarından kaldırmasını istiyor. Neyse ki, bunu yapmak çok kolay:
- Windows için bu linke tıklayarak
- Mac için ise bu linke tıklayarak, Adobe’nin resmi silme programlarını yükleyerek Flash’ı bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.
Nostalji zamanı: Bu Flash kullanan uygulamalardan hangilerini hatırlıyorsunuz?
- Flash Oyunları: Bu oyunlar 2000’li yılların başının en büyük eğlence kaynaklarından biriydi. Flash’a veda etsek de, neyse ki bu oyunlara henüz veda etmiyoruz. The Internet Archive meşhur oyunları hala arşivinde saklamaya devam ediyor. Eğer sizin de eski günleri yad edesiniz gelirse, yukardaki link yardımıyla bunu yapabilirsiniz.
- Flash Player: Bir dönem internetin en yaygın medya oynatıcısı olan bu Adobe Flash ürününü hatırlıyor musunuz?
- Flash ile yapılmış websiteleri: Tamamen Adobe’un bu platformunu kullanarak yapılmış, rengarenk; retro; ve yüklenmesi bir nebze zor olan bu siteleri hatırlıyor musunuz?
Yorumlarda bunlardan hangilerini hatırladığınızı veya bizim aklımıza gelemeyen ama sizin kullandığınız başka Adobe Flash uygulamarı varsa,ve bunları bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz.
Genel
Kadın Gözü İle Acer Predator Helios 300 incelemesi! | Neler sunuyor?
Acer Predator Helios 300 incelemesi ile karşınızdayız. Dilşah’ın görüşü ile incelediğimiz bu güçlü bilgisayarın detayları ve testleri videomuzda!
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Kadın Gözü İle Predator Helios 300 incelemesi! | Neler sunuyor?
https://youtu.be/lFQphSv8c6E
Sert hatlarıyla dikkat çeken bir oyuncu bilgisayarı olan Predator Helios 300, elmas kesim detaylarıyla dikkat çeken modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Teknik özellikler bakımından bir hayli iddialı olan Helios 300, dilediğiniz her şeyi yapabilme kabiliyetine sahip.
Predator Helios 300 teknik özellikleri
Acer Predator Helios 300 teknik özellikler bakımından dolu dolu geliyor. Intel Core i7-10750H işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 2070 MaxQ Design ekran kartı, 32 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD ve 1 TB HDD ile gelen model, oyun, profesyonel kulllanım gibi her konuda destek sağlayabilecek bir model olmuş.
Bağlantı Seçenekleri
Bağlantı tarafına geldiğimizde Wi-Fi 6, yani Wi-Fi 802.11 ax desteği ile yenilikçi yanını ortaya koyan Acer Predator Helios 300 modeli, Wi-Fi 5.0 ile günümüz standartlarına destek veriyor. 17,3 inç ekranında 120 Hz ekranı destekliyor olması da önemli bir artı. Yapştığımız testlerde her oyunu Full HD performansında 60 fps üstünde sunuyor olması 120 Hz ekranında gayet akıcı bir deneyim sunabiliyor olması önemli bir artı.
Diğer tüm detayları ve test sonuçlarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Genel
Instagram ve TikTok videoları Google aramalarında gösterilecek
Instagram ve TikTok sosyal medya kullanıcılarının en sevdiği platformlar arasında listelerin başında geliyor. Evlerde kaldığımız şu günlerde, sosyal medya alışkanlıklarımızın süreklilik kazanması nedeniyle, bazen görüp sevdiğimiz videoları, beğen butonuna basmadan veya yakın arkadaşlarımızla paylaşmadan atladığımız olabiliyor. Bu gibi durumlarda, tekrar izlemek veya paylaşmak istediğimiz zaman da geri dönüp aynı videoyu bulmak çok zor oluyor. Birçok kişinin çözülmesini istediği bu duruma Google nihayet el attı.
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Instagram videolarını bulmak artık daha kolay olacak
Geçtiğimiz Nisan ayında, Google yeni bir video arama sonucu kategorisi olan “Kısa Videolar” sekmesini test etmeye başlamıştı. Özelliğin ilk dönemlerinde, sadece YouTube videoları gösterilirken, şimdilerde henüz deneme aşamasında olsa da, Instagram ve TikTok’tan da içerikler görüldüğü söyleniyor. Bu özellik, yalnızca mobil cihazlarda ulaşılabilir olacak. Yabancı kaynaklara göre bu hamlenin sebebi, Google’ın kullanıcıları sosyal medya içeriği tüketirken Google’dan da tam olarak ayrılmamasını istemesi.
Duyurusunda özelliğin henüz küçük bir grup kullanıcıya sunulduğunu belirten Google, bu Kısa Videolar sekmesinin her arama sonucunda gösterilmeyeceğini de belirtti. Bu özellik bazı kullanıcılar ve bazı aramalar için, mobil cihazların tarayıcılarında ve Android ve iOS cihazların Google Arama uygulamasında ulaşılabilir durumda olabilir.
Instagram ve TikTok videoları için arama yapmayı deneyen kullanıcılar, videoların uygulamada değil, tarayıcıda açıldığını belirttiler. Bunun sebebinin ise kullanıcıları sosyal medya platformları yerine Google üzerinde daha çok zaman geçirtmeye yönlendirmek olduğu düşünülüyor.
Daha önce 2015 yılında Twitter ile arama sonuçları konusunda resmi bir anlaşma yapan Google’ın, TikTok ve Instagram ile böyle bir anlaşma yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak henüz çok kısıtlı olan bu özellik geliştirilirse ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Stylus 2021 Yeniden Sızdırıldı!
Motorola Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. Geçtiğimiz aylarda Amazon’da bile listelenen G Stylus 2021, şimdi farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.
Motorola‘nın yeni akıllı telefon modeli G Stylus 2021 hakkında ilginç bir sızıntı daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda zaten sızdırılan cihaz, şimdi yeniden sızdırıldı. Önceki sızıntı ve bu sızıntı arasındaki ortak nokta cihazların özellikleri. Ancak tasarım dilleri birbirinden epey farklı.
Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. O dönemde Amazon‘da bile görüntülenen cihazdan, bir daha ses soluk çıkmamıştı. Şimdi ise yeni gelen sızıntılar cihazın daha farklı bir tasarım ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Gelin iki cihaz arasındaki farklılıklara göz atalım.
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İki tasarım arasındaki farklılıklar!
Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan cihaza baktığımızda daha bilindik bir tasarım görüyoruz. O tasarımda sol üst kısımda dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak 2020-2021 yılı tasarım dilinden biraz daha eski. Aynı zamanda ön kısma baktığımızda ekran çerçevesi tasarımı da biraz daha farklı diyebiliriz. Cihaz bu ekran üzerinde bir adet delikli ön kamera taşıyor. Tasarımda kamera sol üst kısımda yer alıyor.
Yeni gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda ise, yine arka tarafta dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak bu sefer daha yenilikçi bir tasarım bizleri karşılıyor. Aynı zamanda buradaki tasarım eskisi gibi dikey değil. Kamera grubunun altına yatay şekilde yerleştirilen LED flaş ise yine öteki tasarıma göre daha güzel duruyor diyebiliriz.
Moto G Stylus 2021 tasarımları arasındaki en dikkat çeken fark ise parmak izi sensörü. Hatırlarsanız önceki sızıntıda parmak izi sensörünün güç düğmesi üzerinde olacağı belirtilmişti. Ancak bu cihazda parmak izi sensörü arka kısımdaki logo üzerinde bariz şekilde görünüyor. Ancak kullanışlılık açısından güç düğmesi üzerinde yer alması daha mantıklı duruyor.
Her iki tasarıma da göz attığımızda ikisi de güzel görünse de, yeni gelen sızıntılardaki tasarımın daha yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki tasarımdan birisi gerçeği yansıtıyorsa, yeni tasarımın piyasayı daha iyi takip ettiğini söyleyebiliriz.
Moto G Stylus 2021’in özellikleri!
Cihazın özelliklerine gelecek olursak, bu iki sızıntı arasında teknik özellik bakımından parmak izi sensöründen başka herhangi bir farklılık yok denilebilir. Cihazın yine Snapdragon 675 yonga setinden beslendiği sızıntılar arasında mevcut. Aynı zamanda 4GB Ram bellek cihazın performansına eşlik ediyor. 128GB depolama ile rahat bir kullanım sunan Moto G Stylus 2021, elektriksel anlamda 4000mAh bataryasından besleniyor.
Ön kısmında 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekran taşıyan 169.6 x 73.7 x 8.8 mm boyutlarındaki gövde üzerine yerleştirilmiş. Yine ön kısımda 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP‘lik iki adet ek kamera mevcut. Ancak bu 2MP’lik kameraların birisi 5MP olabilir. Moto G Stylus 2021 alt kısmında ise 3.5mm jak girişi, hoparlör ve şarj soketi bulunuyor. Fiyatı ise eski sızıntılara göre 340 Dolar olarak belirlenmiş.
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