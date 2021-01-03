Adobe Flash: bir dönemin efsanesine veda ettik!

Adobe Flash, internet dünyamızı yıllardır domine eden ve birçoğumuzun yakından tanıdığı, tabiri caizse, efsane bir platformdu. Dijital hayatımızda uzun bir süredir genişçe yer tutan bu programı ve tüm uzantılarını 202o ile beraber geride bıraktık. Gelin biraz Adobe Flash nostaljisi yapalım ve bu büyük değişimin biz kullanıcılar için ne ifade ettiğine yakından bakalım…

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Adobe Flash için 5 yıldır hazırlanmakta olan veda günü sonunda geldi!

Adobe, ilk olarak geliştiricilere HTML5’e geçmeye başlamalarını tavsiye eden 2015 yılında yaptığı açıklamayla Flash’in sonunun yaklaşmakta olduğunun sinyallerini vermişti. Firma, 2017’de ise 31 aralık 2020 tarihinde desteği keseceğinin resmi açıklamasını yapıp, 2 yıldır devam etmekte olan sürece resmiyet kazandırmıştı. Ve Adobe sözünü günü gününe tuttu: Flash 2021 yılını göremedi. Her ne kadar, Adobe, 12 Aralık 2021’e kadar Flash kullanan içerikleri engellemeyeceğini söylese de; Microsoft ve Apple gibi firmalar Flash’a veda sürecini çoktan tamamladı bile.

Flash platformuna vedanın 5 sene gibi uzun bir süre almasının nedeni ise çok yaygın olarak kullanılması ve internetin çok büyük bir parçası olmasıydı. Platform, kendine özgü oyunlardan (“Flash Oyunları”) medya oynatıcıya (“Flash player”) kadar internette çok yaygın olarak kullanılan ve bir döneme damgasını vurmuş araçlara sahip olduğundan Flash’a vedamız da bir o kadar uzun sürdü.

Flash’ı bilgisayarınızdan nasıl kaldırırsınız?

Adobe, artık resmi desteği kestiği için kullanıcılardan programı bilgisayarlarından kaldırmasını istiyor. Neyse ki, bunu yapmak çok kolay:

Windows için bu linke tıklayarak

için tıklayarak Mac için ise bu linke tıklayarak, Adobe’nin resmi silme programlarını yükleyerek Flash’ı bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.

Nostalji zamanı: Bu Flash kullanan uygulamalardan hangilerini hatırlıyorsunuz?

Flash Oyunları: Bu oyunlar 2000’li yılların başının en büyük eğlence kaynaklarından biriydi. Flash’a veda etsek de, neyse ki bu oyunlara henüz veda etmiyoruz . The Internet Archive meşhur oyunları hala arşivinde saklamaya devam ediyor. Eğer sizin de eski günleri yad edesiniz gelirse, yukardaki link yardımıyla bunu yapabilirsiniz.

Bu oyunlar 2000’li yılların başının en büyük eğlence kaynaklarından biriydi. Flash’a veda etsek de, . meşhur oyunları hala arşivinde saklamaya devam ediyor. Eğer sizin de eski günleri yad edesiniz gelirse, yukardaki link yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Flash Player: Bir dönem internetin en yaygın medya oynatıcısı olan bu Adobe Flash ürününü hatırlıyor musunuz?

Bir dönem internetin olan bu Adobe Flash ürününü hatırlıyor musunuz? Flash ile yapılmış websiteleri: Tamamen Adobe’un bu platformunu kullanarak yapılmış, rengarenk; retro; ve yüklenmesi bir nebze zor olan bu siteleri hatırlıyor musunuz?

Yorumlarda bunlardan hangilerini hatırladığınızı veya bizim aklımıza gelemeyen ama sizin kullandığınız başka Adobe Flash uygulamarı varsa,ve bunları bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz.