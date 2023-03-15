6 Şubat tarihinde geçirdiğimiz elim deprem faciasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ise başsağlığı diliyoruz.
6 Şubat tarihinde büyük Güneydoğu depremini yaşadık. 11 ili etkileyen faciada deprem gerçeğini ülkece tekrardan hissettik. Ancak burada bitmedi. 6 Şubat’tan beri sayısız artçı deprem meydana geldi, gelmeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada dün akşam Adıyaman tekrardan sallandı.
Kandilli Rasathanesine göre deprem 4.0 büyüklüğünde ve yerin 5 km altında yaşandı.
#DEPREM
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/TumccVDfRB
14.03.2023, 21:55:15 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 14, 2023
Aynı depremi Afad 3.9 büyüklükte ve yerin 7.03 km derinliğinde ölçmüş.
#DEPREM
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-14
Saat:05:27:52 TSİ
Enlem:38.139 N
Boylam:38.552 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/aPp0PgvFcu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.