6 Şubat tarihinde geçirdiğimiz elim deprem faciasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ise başsağlığı diliyoruz.

6 Şubat tarihinde büyük Güneydoğu depremini yaşadık. 11 ili etkileyen faciada deprem gerçeğini ülkece tekrardan hissettik. Ancak burada bitmedi. 6 Şubat’tan beri sayısız artçı deprem meydana geldi, gelmeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada dün akşam Adıyaman tekrardan sallandı.

Kandilli Rasathanesine göre deprem 4.0 büyüklüğünde ve yerin 5 km altında yaşandı.

Aynı depremi Afad 3.9 büyüklükte ve yerin 7.03 km derinliğinde ölçmüş.

Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.