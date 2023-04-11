Modern pazarlama için oluşturulmuş tek küresel, bağımsız ve tamamen entegre reklam platformu olan Adform’un Türkiye ve MENA Genel Müdürü Cem Eroğlu’na üst düzey bir görev daha verildi. Geçtiğimiz aylarda sorumlulukları arasına eklenen Asya-Pasifik bölgesindeki görevini tamamlayan Eroğlu, yeni dönemde Orta Asya’daki satış ekiplerini de yönetecek.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Cem Eroğlu, 2007 yılında, Yahoo’nun performans alt yapısı olan Right Media Exchange ile kariyerine başladı. Türkiye ve Avrupa pazarında ilk gerçek zamanlı gösterim ve reklam teknolojilerinin doğusuna tanıklık eden Eroğlu, 2010-2016 yıllarında ReklamStore yönetici direktörlüğü pozisyonunda; TR pazarında ilk verisel yayın pazarının oluşmasına öncülük ederken, yeni alt yapıların geliştirilmesinde de rol aldı. 2016 yılında, kariyerine Avrupa’nın en büyük Reklam teknoloji şirketi olan Adform’un Türkiye ve Ortadoğu ofislerinin kurma amacıyla, genel müdürlük görevine geçti. Son dönemlerde çokça konuşulan, programatik üzerinden TV(HBBTV) satın alım surecini başlattı ve 10 senelik dijital kariyer hayatında reklam alt yapılarının entegrasyonunda büyük rol sahibi oldu.